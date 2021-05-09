https://ria.ru/20210509/veterany-1731531435.html
Якутия поздравила ветеранов традиционной акцией "Поем двором"
Якутия поздравила ветеранов традиционной акцией "Поем двором"
Якутия поздравила ветеранов Великой отечественной войны акцией "Поём двором", сообщил глава республики Айсен Николаев. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T05:29
2021-05-09T05:29
2021-05-09T05:29
республика саха (якутия)
день победы
айсен николаев
якутск
общество
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ЯКУТСК, 9 мая – РИА Новости. Якутия поздравила ветеранов Великой отечественной войны акцией "Поём двором", сообщил глава республики Айсен Николаев.Праздничные мероприятия ко Дню Победы в республике проходят онлайн. Исключением стали поздравительные концерты во дворах многоквартирных домов, где проживают ветераны.Согласно официальным данным, в Якутии проживают 73 участника Великой Отечественной войны, 4,8 тысячи ветеранов тыла, 599 вдов, 27 блокадников и около 25 тысяч детей войны.Ранее сообщалось о том, что традиционное празднование 1 и 9 Мая отменили в Якутии из-за роста числа больных коронавирусом.
https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html
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день победы, айсен николаев, якутск, общество