Якутия поздравила ветеранов традиционной акцией "Поем двором"

"В прошлом году во всех городах и селах нашей республики прошла замечательная акция "Поём двором", посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом году ставшая уже любимой акция продолжилась. Трогательные, душевные выступления прошли под окнами наших дорогих ветеранов", - написал он в Instagram.