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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210509/veteran-1731571404.html
Сотни добровольцев развезли ветеранов по домам после парада в Севастополе
Сотни добровольцев развезли ветеранов по домам после парада в Севастополе
В Севастополе сотни добровольцев приняли участие в акции "Везу ветерана", сообщил РИА Новости ее организатор Максим Мишин. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T13:03
2021-05-09T16:34
хорошие новости
севастополь
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости. В Севастополе сотни добровольцев приняли участие в акции "Везу ветерана", сообщил РИА Новости ее организатор Максим Мишин.Он рассказал, что подобное мероприятие проходит уже не первый год, сегодня, в том числе, 76 машин выстроились в очередь у площади Суворова, чтобы развезти по домам пожилых участников парада Победы. Водители-севастопольцы рассказали корреспонденту РИА Новости, что добровольно откликнулись на призыв помочь ветеранам и участникам боевых действий, защитникам города добраться домой.В Севастополе военный парад прошел в воскресенье, в нем была пешая и механизированная часть. Город-герой отмечает 9 Мая двойной праздник: День Победы и 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
https://ria.ru/20210509/veteran-1731483226.html
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Акция "Везу ветерана" в Севастополе
Акция "Везу ветерана" в Севастополе. Добровольцы развозят ветеранов по домам после парада.
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севастополь, общество

Сотни добровольцев развезли ветеранов по домам после парада в Севастополе

13:03 09.05.2021 (обновлено: 16:34 09.05.2021)
 
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости. В Севастополе сотни добровольцев приняли участие в акции "Везу ветерана", сообщил РИА Новости ее организатор Максим Мишин.
Он рассказал, что подобное мероприятие проходит уже не первый год, сегодня, в том числе, 76 машин выстроились в очередь у площади Суворова, чтобы развезти по домам пожилых участников парада Победы.
Водители-севастопольцы рассказали корреспонденту РИА Новости, что добровольно откликнулись на призыв помочь ветеранам и участникам боевых действий, защитникам города добраться домой.
В Севастополе военный парад прошел в воскресенье, в нем была пешая и механизированная часть. Город-герой отмечает 9 Мая двойной праздник: День Победы и 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Роза Васильева - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
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