https://ria.ru/20210509/veteran-1731571404.html

Сотни добровольцев развезли ветеранов по домам после парада в Севастополе

Сотни добровольцев развезли ветеранов по домам после парада в Севастополе

В Севастополе сотни добровольцев приняли участие в акции "Везу ветерана", сообщил РИА Новости ее организатор Максим Мишин. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T13:03

2021-05-09T13:03

2021-05-09T16:34

хорошие новости

севастополь

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731572752_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_b8ffb4015833a12c0d230a735277bea7.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости. В Севастополе сотни добровольцев приняли участие в акции "Везу ветерана", сообщил РИА Новости ее организатор Максим Мишин.Он рассказал, что подобное мероприятие проходит уже не первый год, сегодня, в том числе, 76 машин выстроились в очередь у площади Суворова, чтобы развезти по домам пожилых участников парада Победы. Водители-севастопольцы рассказали корреспонденту РИА Новости, что добровольно откликнулись на призыв помочь ветеранам и участникам боевых действий, защитникам города добраться домой.В Севастополе военный парад прошел в воскресенье, в нем была пешая и механизированная часть. Город-герой отмечает 9 Мая двойной праздник: День Победы и 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

https://ria.ru/20210509/veteran-1731483226.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Акция "Везу ветерана" в Севастополе Акция "Везу ветерана" в Севастополе. Добровольцы развозят ветеранов по домам после парада. 2021-05-09T13:03 true PT0M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, общество