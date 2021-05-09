https://ria.ru/20210509/veteran-1731571404.html
Сотни добровольцев развезли ветеранов по домам после парада в Севастополе
Сотни добровольцев развезли ветеранов по домам после парада в Севастополе
В Севастополе сотни добровольцев приняли участие в акции "Везу ветерана", сообщил РИА Новости ее организатор Максим Мишин. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T13:03
2021-05-09T13:03
2021-05-09T16:34
хорошие новости
севастополь
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости. В Севастополе сотни добровольцев приняли участие в акции "Везу ветерана", сообщил РИА Новости ее организатор Максим Мишин.Он рассказал, что подобное мероприятие проходит уже не первый год, сегодня, в том числе, 76 машин выстроились в очередь у площади Суворова, чтобы развезти по домам пожилых участников парада Победы. Водители-севастопольцы рассказали корреспонденту РИА Новости, что добровольно откликнулись на призыв помочь ветеранам и участникам боевых действий, защитникам города добраться домой.В Севастополе военный парад прошел в воскресенье, в нем была пешая и механизированная часть. Город-герой отмечает 9 Мая двойной праздник: День Победы и 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
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Акция "Везу ветерана" в Севастополе
Акция "Везу ветерана" в Севастополе. Добровольцы развозят ветеранов по домам после парада.
2021-05-09T13:03
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PT0M59S
РИА Новости
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севастополь, общество
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости. В Севастополе сотни добровольцев приняли участие в акции "Везу ветерана", сообщил РИА Новости ее организатор Максим Мишин.
Он рассказал, что подобное мероприятие проходит уже не первый год, сегодня, в том числе, 76 машин выстроились в очередь у площади Суворова, чтобы развезти по домам пожилых участников парада Победы.
Водители-севастопольцы рассказали корреспонденту РИА Новости, что добровольно откликнулись на призыв помочь ветеранам и участникам боевых действий, защитникам города добраться домой.
В Севастополе
военный парад прошел в воскресенье, в нем была пешая и механизированная часть. Город-герой отмечает 9 Мая двойной праздник: День Победы и 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.