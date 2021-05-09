https://ria.ru/20210509/udmurtiya-1731596271.html

Глава Удмуртии лично поздравил 98-летнего ветерана

Глава Удмуртии лично поздравил 98-летнего ветерана

Глава Удмуртии Александр Бречалов лично поздравил 98-летнего ветерана-участника боевых действий Калининского фронта Шайхенура Мулина и его многочисленную семью... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T17:22

2021-05-09T17:22

2021-05-09T17:22

удмуртская республика

россия

дальний восток

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

общество

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УФА, 9 мая – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов лично поздравил 98-летнего ветерана-участника боевых действий Калининского фронта Шайхенура Мулина и его многочисленную семью с 76-ой годовщиной Дня Победы над фашизмом, сообщили в пресс-службе руководителя региона."Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов поздравил ветерана Великой Отечественной войны Шайхенура Шархмуловича Мулина 1923 года рождения с 76-ой годовщиной Победы. Встреча прошла в семейной обстановке: у героя она большая — трое детей, 8 внуков и 9 правнуков", - говорится в сообщении.В диалоге с ветераном Бречалов отметил о необходимости рассказывать современной молодежи о его подвигах в боевых действиях на Калининском фронте и войне с Японией."Всю жизнь вы посвятили служению Родине и народу. Мы должны как можно больше рассказывать о вашем подвиге молодёжи и подрастающему поколению, приводить в пример. Я рад видеть вас в бодром здравии, даже в таком возрасте вы успеваете задавать всем высокую планку, в том числе и нам", — сказал глава Удмуртии.По данным удмуртских властей, Шайхенур Шархмулович родился в деревне Уляды Актанышского района Татарской АССР. С июня 1942 по февраль 1944 он служил в составе действующей армии в 33 дивизии 164 полка в Калининском фронте, затем был тяжело ранен и направлен в госпиталь в Горьковской области. Принимал участие в войне с Японией, а после её окончания остался служить на Дальнем Востоке. В апреле 1947 года он демобилизовался и приехал в Ижевск. Здесь он работал в артели заготовителем, а в 1948 году его направили на службу в МВД Удмуртской Республики. После — возглавлял ДОСААФ, а затем был председателем Совета ветеранов общества.Шайхенур Мулин награждён Орденом Великой Отечественной войны, Орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги" и "За победу над Японией". Сейчас он является активистом совета ветеранов МВД, активно посещает открытие уроки — рассказывает молодёжи событиях 1941-1945 годов, которые видел своими глазами.

https://ria.ru/20210509/samara-1731595603.html

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731584248.html

россия

дальний восток

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

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россия, дальний восток, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), ижевск, общество