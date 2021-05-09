В Туле в параде Победы приняли участие 1,5 тысячи человек
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиПарад в день 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на площади Ленина в городе-герое Туле
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
ТУЛА, 9 мая — РИА Новости. Более 1,5 тысячи человек и 120 единиц военной техники приняли участие в параде в день 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на площади Ленина в городе-герое Туле, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
Перед началом военного парада с Днем Победы жителей и гостей региона поздравил губернатор Тульской области, Герой России Алексей Дюмин.
"Этот день наполняет нас самыми высокими чувствами, отзывается пронзительной скорбью и гордостью. И сколько бы лет ни прошло, Победа навсегда в наших сердцах как вершина человеческого достоинства и беззаветной преданности Отчизне, как символ торжества справедливости и самой жизни. День Победы обращает нас к долгой, многотрудной дороге наших родных и близких. Наших отважных фронтовиков, самоотверженных тружеников тыла", - процитировали в правительстве Дюмина.
По традиции военный парад открыла сводная рота барабанщиков Тульского суворовского военного училища. Торжественным маршем по площади прошли воины 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, расчеты МЧС России, Федеральной службы судебных приставов, воспитанники Тульского суворовского военного училища, кадеты и юнармейцы.
Механизированную колонну парадного шествия техники возглавил легендарный советский танк Т-34, затем проследовала боевая машина "Катюша". Зрители увидели образцы современной военной техники, в том числе выпускаемой на оборонных предприятиях Тулы.
В небе над Тулой пролетели вертолеты Западного военного округа - боевые машины МИ-24 и МИ-8. Также туляки могли видеть пролет авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи".
"Всего в параде приняли участие около 1500 человек, было задействовано более 120 единиц техники. На параде присутствовали 5 тысяч зрителей", - сказал представитель пресс-службы.
Завершится празднование Дня Победы в городе-герое Туле праздничным вечерним салютом.