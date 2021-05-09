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Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
https://ria.ru/20210509/tula-1731577039.html
В Туле в параде Победы приняли участие 1,5 тысячи человек
В Туле в параде Победы приняли участие 1,5 тысячи человек
Более 1,5 тысячи человек и 120 единиц военной техники приняли участие в параде в день 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на площади Ленина в... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T14:21
2021-05-09T14:21
тульская область
россия
алексей дюмин
русские витязи
ми-24
ми-8
т-34
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тульское суворовское военное училище
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ТУЛА, 9 мая — РИА Новости. Более 1,5 тысячи человек и 120 единиц военной техники приняли участие в параде в день 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на площади Ленина в городе-герое Туле, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области. Перед началом военного парада с Днем Победы жителей и гостей региона поздравил губернатор Тульской области, Герой России Алексей Дюмин."Этот день наполняет нас самыми высокими чувствами, отзывается пронзительной скорбью и гордостью. И сколько бы лет ни прошло, Победа навсегда в наших сердцах как вершина человеческого достоинства и беззаветной преданности Отчизне, как символ торжества справедливости и самой жизни. День Победы обращает нас к долгой, многотрудной дороге наших родных и близких. Наших отважных фронтовиков, самоотверженных тружеников тыла", - процитировали в правительстве Дюмина. Губернатор подчеркнул, что народы СССР выстояли на всех рубежах борьбы с ненавистным врагом. Одним из таких рубежей был город Тула. В декабре этого года отмечается 80 лет героической обороны Тулы – одной из решающих битв, в которой определялась судьба Москвы.По традиции военный парад открыла сводная рота барабанщиков Тульского суворовского военного училища. Торжественным маршем по площади прошли воины 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, расчеты МЧС России, Федеральной службы судебных приставов, воспитанники Тульского суворовского военного училища, кадеты и юнармейцы.Механизированную колонну парадного шествия техники возглавил легендарный советский танк Т-34, затем проследовала боевая машина "Катюша". Зрители увидели образцы современной военной техники, в том числе выпускаемой на оборонных предприятиях Тулы. В небе над Тулой пролетели вертолеты Западного военного округа - боевые машины МИ-24 и МИ-8. Также туляки могли видеть пролет авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи". "Всего в параде приняли участие около 1500 человек, было задействовано более 120 единиц техники. На параде присутствовали 5 тысяч зрителей", - сказал представитель пресс-службы. Завершится празднование Дня Победы в городе-герое Туле праздничным вечерним салютом.
https://ria.ru/20210509/kuzbass-1731576819.html
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россия, алексей дюмин, русские витязи, ми-24, ми-8, т-34, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тульское суворовское военное училище, москва, тульская область, общество

В Туле в параде Победы приняли участие 1,5 тысячи человек

14:21 09.05.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиПарад в день 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на площади Ленина в городе-герое Туле
Парад в день 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на площади Ленина в городе-герое Туле - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Читать ria.ru в
ТУЛА, 9 мая — РИА Новости. Более 1,5 тысячи человек и 120 единиц военной техники приняли участие в параде в день 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на площади Ленина в городе-герое Туле, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
Перед началом военного парада с Днем Победы жителей и гостей региона поздравил губернатор Тульской области, Герой России Алексей Дюмин.
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"Этот день наполняет нас самыми высокими чувствами, отзывается пронзительной скорбью и гордостью. И сколько бы лет ни прошло, Победа навсегда в наших сердцах как вершина человеческого достоинства и беззаветной преданности Отчизне, как символ торжества справедливости и самой жизни. День Победы обращает нас к долгой, многотрудной дороге наших родных и близких. Наших отважных фронтовиков, самоотверженных тружеников тыла", - процитировали в правительстве Дюмина.
Губернатор подчеркнул, что народы СССР выстояли на всех рубежах борьбы с ненавистным врагом. Одним из таких рубежей был город Тула. В декабре этого года отмечается 80 лет героической обороны Тулы – одной из решающих битв, в которой определялась судьба Москвы.
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По традиции военный парад открыла сводная рота барабанщиков Тульского суворовского военного училища. Торжественным маршем по площади прошли воины 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, расчеты МЧС России, Федеральной службы судебных приставов, воспитанники Тульского суворовского военного училища, кадеты и юнармейцы.
Механизированную колонну парадного шествия техники возглавил легендарный советский танк Т-34, затем проследовала боевая машина "Катюша". Зрители увидели образцы современной военной техники, в том числе выпускаемой на оборонных предприятиях Тулы.
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В небе над Тулой пролетели вертолеты Западного военного округа - боевые машины МИ-24 и МИ-8. Также туляки могли видеть пролет авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи".
"Всего в параде приняли участие около 1500 человек, было задействовано более 120 единиц техники. На параде присутствовали 5 тысяч зрителей", - сказал представитель пресс-службы.
Завершится празднование Дня Победы в городе-герое Туле праздничным вечерним салютом.
 
Тульская областьРоссияАлексей ДюминРусские ВитязиМи-24Ми-8Т-34МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тульское суворовское военное училищеМоскваТульская областьОбщество
 
 
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