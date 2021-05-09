https://ria.ru/20210509/strelba-1731529112.html
Полиция раскрыла подробности инцидента со стрельбой в центре Нью-Йорка
Полиция раскрыла подробности инцидента со стрельбой в центре Нью-Йорка
Подозреваемый, открывший стрельбу на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка, не целился специально в тех, кого он ранил, сообщает местный телеканал NY1 со ссылкой на... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T02:09
2021-05-09T02:09
2021-05-09T06:22
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НЬЮ-ЙОРК, 9 мая – РИА Новости. Подозреваемый, открывший стрельбу на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка, не целился специально в тех, кого он ранил, сообщает местный телеканал NY1 со ссылкой на источники в полиции.Ранее в городской полиции РИА Новости сообщили, что в субботу днем на Таймс-сквер неизвестный начал стрельбу и ранил женщину и девочку. Стрелявший скрылся, ведется расследование.Со своей стороны, телеканал сообщает, что ранения в результате стрельбы получили две женщины и одна девочка. "Источники в полиции говорят нам, что вряд ли кто-либо из пострадавших был преднамеренной мишенью", - отметил корреспондент телеканала. По его словам, непосредственно перед стрельбой на Таймс-сквер вспыхнул спор между четырьмя мужчинами, и женщины и девочка оказались поблизости.По данным телеканала, пострадавшим четыре, 23 и 43 года, все они не знакомы друг с другом и приехали из разных мест - из Род-Айленда, Бруклина и Нью-Джерси.Шеф нью-йоркской полиции Дермот Ши уверен, что преступника, открывшего стрельбу на Таймс-сквер, скоро арестуют. "Не сомневаюсь, что он будет арестован в течение короткого времени", - сказал Ши журналистам. По его словам, у полиции есть фотографии стрелка, сейчас изучаются изображения с видеокамер.Как заявил Ши, на Таймс-сквер разгорелся спор между группой мужчин. По меньшей мере один из них достал оружие и открыл огонь. Полиция обнаружила три гильзы. По словам шефа полиции, четырехлетняя девочка и 23-летняя женщина были ранены в ног. Женщину 43 лет ранили в ступню. Полиция не обнаружила оружия стрельбы.
https://ria.ru/20210507/strelba-1731358566.html
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НЬЮ-ЙОРК, 9 мая – РИА Новости.
Подозреваемый, открывший стрельбу на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка
, не целился специально в тех, кого он ранил, сообщает местный телеканал NY1
со ссылкой на источники в полиции.
Ранее в городской полиции РИА Новости сообщили, что в субботу днем на Таймс-сквер неизвестный начал стрельбу и ранил женщину и девочку. Стрелявший скрылся, ведется расследование.
Со своей стороны, телеканал сообщает, что ранения в результате стрельбы получили две женщины и одна девочка. "Источники в полиции говорят нам, что вряд ли кто-либо из пострадавших был преднамеренной мишенью", - отметил корреспондент телеканала. По его словам, непосредственно перед стрельбой на Таймс-сквер вспыхнул спор между четырьмя мужчинами, и женщины и девочка оказались поблизости.
По данным телеканала, пострадавшим четыре, 23 и 43 года, все они не знакомы друг с другом и приехали из разных мест - из Род-Айленда
, Бруклина и Нью-Джерси
.
Шеф нью-йоркской полиции Дермот Ши уверен, что преступника, открывшего стрельбу на Таймс-сквер, скоро арестуют. "Не сомневаюсь, что он будет арестован в течение короткого времени", - сказал Ши журналистам. По его словам, у полиции есть фотографии стрелка, сейчас изучаются изображения с видеокамер.
Как заявил Ши, на Таймс-сквер разгорелся спор между группой мужчин. По меньшей мере один из них достал оружие и открыл огонь. Полиция обнаружила три гильзы. По словам шефа полиции, четырехлетняя девочка и 23-летняя женщина были ранены в ног. Женщину 43 лет ранили в ступню. Полиция не обнаружила оружия стрельбы.