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Правительство Британии не разрешит Шотландии провести новый референдум
Правительство Британии не разрешит Шотландии провести новый референдум
Британское правительство подтвердило, что не согласится на проведение в Шотландии нового референдума о независимости. С таким заявлением выступил в воскресенье... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T21:33
2021-05-09T21:33
майкл гоув
никола стерджен
борис джонсон
шотландия
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 9 мая - РИА Новости. Британское правительство подтвердило, что не согласится на проведение в Шотландии нового референдума о независимости. С таким заявлением выступил в воскресенье глава канцелярии премьера Майкл Гоув.Накануне были оглашены результаты выборов в парламент Шотландии, на которых Шотландская национальная партия (SNP) сохранила большинство мест в региональном законодательном собрании. Лидер националистов, первый министр Шотландии Никола Стерджен, выступая после публикации результатов голосования, заявила, что она по-прежнему намерена добиваться проведения повторного референдума о независимости. Поддержать SNP могут депутаты от партии "зеленых", которые также выступают за суверенитет региона. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей, а премьер Борис Джонсон уже несколько раз говорил, что такая санкция выдана не будет."Нет, мы не собираемся этим заниматься. Начало спекуляций относительно каких-либо законодательных мер или судебных исков является попыткой отвлечь внимание (от насущных проблем). Я не заинтересован идти этим тупиковым путем", - сказал Гоув в интервью телеканалу Sky News.Отвечая на вопрос о том, при каких обстоятельствах Джонсон согласился бы на проведение второго референдума, Гоув сказал: "Сейчас такое не рассматривается. Конечно, жители Шотландии имеют на это право, как мы видели в 2014 году, однако сейчас абсолютно важно сконцентрироваться на насущных проблемах".Говоря о референдуме, Стерджен 4 мая заявила, что Джонсон сможет остановить его, только если оспорит в суде. По словам первого министра, Джонсон "не имеет права вставать на пути демократического выбора народа Шотландии".Вопрос о проведении повторного референдума о независимости Шотландии неоднократно поднимался властями региона. В 2014 году Шотландия проголосовала за сохранение региона в составе Соединенного Королевства. В 2016 году на референдуме по Brexit Шотландия высказалась за сохранение членства в ЕС, однако большинство жителей Великобритании поддержали Brexit.Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2020-2021 годах, однако Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году.Согласно данным социологов, число сторонников и противников независимости Шотландии приблизительно равно.
https://ria.ru/20210412/shotlandiya-1727778070.html
https://ria.ru/20210102/nezavisimost-1591775005.html
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майкл гоув, никола стерджен, борис джонсон, шотландия, великобритания, в мире

Правительство Британии не разрешит Шотландии провести новый референдум

21:33 09.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкРеферендум о независимости Шотландии
Референдум о независимости Шотландии - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЛОНДОН, 9 мая - РИА Новости. Британское правительство подтвердило, что не согласится на проведение в Шотландии нового референдума о независимости. С таким заявлением выступил в воскресенье глава канцелярии премьера Майкл Гоув.
Накануне были оглашены результаты выборов в парламент Шотландии, на которых Шотландская национальная партия (SNP) сохранила большинство мест в региональном законодательном собрании. Лидер националистов, первый министр Шотландии Никола Стерджен, выступая после публикации результатов голосования, заявила, что она по-прежнему намерена добиваться проведения повторного референдума о независимости. Поддержать SNP могут депутаты от партии "зеленых", которые также выступают за суверенитет региона. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей, а премьер Борис Джонсон уже несколько раз говорил, что такая санкция выдана не будет.
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"Нет, мы не собираемся этим заниматься. Начало спекуляций относительно каких-либо законодательных мер или судебных исков является попыткой отвлечь внимание (от насущных проблем). Я не заинтересован идти этим тупиковым путем", - сказал Гоув в интервью телеканалу Sky News.
Отвечая на вопрос о том, при каких обстоятельствах Джонсон согласился бы на проведение второго референдума, Гоув сказал: "Сейчас такое не рассматривается. Конечно, жители Шотландии имеют на это право, как мы видели в 2014 году, однако сейчас абсолютно важно сконцентрироваться на насущных проблемах".
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Говоря о референдуме, Стерджен 4 мая заявила, что Джонсон сможет остановить его, только если оспорит в суде. По словам первого министра, Джонсон "не имеет права вставать на пути демократического выбора народа Шотландии".
Вопрос о проведении повторного референдума о независимости Шотландии неоднократно поднимался властями региона. В 2014 году Шотландия проголосовала за сохранение региона в составе Соединенного Королевства. В 2016 году на референдуме по Brexit Шотландия высказалась за сохранение членства в ЕС, однако большинство жителей Великобритании поддержали Brexit.
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Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2020-2021 годах, однако Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году.
Согласно данным социологов, число сторонников и противников независимости Шотландии приблизительно равно.
 
Майкл ГоувНикола СтердженБорис ДжонсонШотландияВеликобританияВ мире
 
 
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