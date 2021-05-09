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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
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В Иерусалиме прошло шествие ветеранов в честь Дня Победы
В Иерусалиме прошло шествие ветеранов в честь Дня Победы
Шествие ветеранов, к которому присоединилась колонна "Бессмертного полка", прошло в Иерусалиме в День Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T16:16
2021-05-09T16:17
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ИЕРУСАЛИМ , 9 мая - РИА Новости. Шествие ветеранов, к которому присоединилась колонна "Бессмертного полка", прошло в Иерусалиме в День Победы, передаёт корреспондент РИА Новости."Сегодня в Израиле широко и душевно отмечают День Победы. Четвёртый раз он отмечается в соответствии с принятым парламентом законом о праздничном дне, участвуют официальные лица", - сказал РИА Новости посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.На церемонии, прошедшей на территории Старой железнодорожной станции в Иерусалиме, присутствовали также министры, депутаты, послы, представители израильских молодёжных движений."Этот день очень важен для меня как в личном, так и в национальном плане. Личном - потому что если бы народы мира не объединились для бескомпромиссной борьбы с нацизмом, меня, наверное, не было бы здесь сегодня. И национальном - потому что Государство Израиль - это наш единственный путь, нет иного пути против такого дьявольского врага", - заявил в ходе церемонии министр обороны Бени Ганц.Министр алии и интеграции Пнина Тамено-Шете сказала на церемонии, что сегодня в Израиле проживают более 3000 ветеранов."Мы обязаны воздать должное ветеранам и обеспечить им достойную и обеспеченную старость. Мы должны воспитывать израильских детей на их героическом примере. Они принесли нам Победу добра над злом. Они - неотъемлемая часть истории еврейского народа", - заключила она.
https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html
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россия, день победы, иерусалим, израиль, в мире

В Иерусалиме прошло шествие ветеранов в честь Дня Победы

16:16 09.05.2021 (обновлено: 16:17 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкГорода мира. Иерусалим
Города мира. Иерусалим - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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ИЕРУСАЛИМ , 9 мая - РИА Новости. Шествие ветеранов, к которому присоединилась колонна "Бессмертного полка", прошло в Иерусалиме в День Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Сегодня в Израиле широко и душевно отмечают День Победы. Четвёртый раз он отмечается в соответствии с принятым парламентом законом о праздничном дне, участвуют официальные лица", - сказал РИА Новости посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
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На церемонии, прошедшей на территории Старой железнодорожной станции в Иерусалиме, присутствовали также министры, депутаты, послы, представители израильских молодёжных движений.
"Этот день очень важен для меня как в личном, так и в национальном плане. Личном - потому что если бы народы мира не объединились для бескомпромиссной борьбы с нацизмом, меня, наверное, не было бы здесь сегодня. И национальном - потому что Государство Израиль - это наш единственный путь, нет иного пути против такого дьявольского врага", - заявил в ходе церемонии министр обороны Бени Ганц.
Министр алии и интеграции Пнина Тамено-Шете сказала на церемонии, что сегодня в Израиле проживают более 3000 ветеранов.
"Мы обязаны воздать должное ветеранам и обеспечить им достойную и обеспеченную старость. Мы должны воспитывать израильских детей на их героическом примере. Они принесли нам Победу добра над злом. Они - неотъемлемая часть истории еврейского народа", - заключила она.
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