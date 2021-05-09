https://ria.ru/20210509/shestvie-1731590247.html

В Иерусалиме прошло шествие ветеранов в честь Дня Победы

В Иерусалиме прошло шествие ветеранов в честь Дня Победы

Шествие ветеранов, к которому присоединилась колонна "Бессмертного полка", прошло в Иерусалиме в День Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T16:16

2021-05-09T16:16

2021-05-09T16:17

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ИЕРУСАЛИМ , 9 мая - РИА Новости. Шествие ветеранов, к которому присоединилась колонна "Бессмертного полка", прошло в Иерусалиме в День Победы, передаёт корреспондент РИА Новости."Сегодня в Израиле широко и душевно отмечают День Победы. Четвёртый раз он отмечается в соответствии с принятым парламентом законом о праздничном дне, участвуют официальные лица", - сказал РИА Новости посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.На церемонии, прошедшей на территории Старой железнодорожной станции в Иерусалиме, присутствовали также министры, депутаты, послы, представители израильских молодёжных движений."Этот день очень важен для меня как в личном, так и в национальном плане. Личном - потому что если бы народы мира не объединились для бескомпромиссной борьбы с нацизмом, меня, наверное, не было бы здесь сегодня. И национальном - потому что Государство Израиль - это наш единственный путь, нет иного пути против такого дьявольского врага", - заявил в ходе церемонии министр обороны Бени Ганц.Министр алии и интеграции Пнина Тамено-Шете сказала на церемонии, что сегодня в Израиле проживают более 3000 ветеранов."Мы обязаны воздать должное ветеранам и обеспечить им достойную и обеспеченную старость. Мы должны воспитывать израильских детей на их героическом примере. Они принесли нам Победу добра над злом. Они - неотъемлемая часть истории еврейского народа", - заключила она.

https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731477522.html

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россия, день победы, иерусалим, израиль, в мире