https://ria.ru/20210509/shestvie-1731573438.html

В Сирии на авиабазе Хмеймим прошло шествие "Бессмертного полка"

В Сирии на авиабазе Хмеймим прошло шествие "Бессмертного полка"

Представители диаспоры русских в Сирии поучаствовали в шествии "Бессмертного полка" в День Победы на авиабазе Хмеймим в Сирии. Более 200 живущих в стране... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T13:26

2021-05-09T13:26

2021-05-09T13:26

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день победы

сирия

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ХМЕЙМИМ (Сирия), 9 мая - РИА Новости. Представители диаспоры русских в Сирии поучаствовали в шествии "Бессмертного полка" в День Победы на авиабазе Хмеймим в Сирии. Более 200 живущих в стране соотечественников впервые пронесли до аллеи российско-сирийской дружбы портреты своих предков, сражавшихся с фашистами во время Великой Отечественной войны.Председатель ассоциации российских соотечественников в Латакии "Надежда" Галина Рябыхова рассказала, что в прошлые годы самые массовые акции "Бессмертного полка" в сирийской Латакии проводили на территории Тишринского университета. К ним присоединялись и сотни местных студентов. Из-за пандемии коронавируса акции в провинции пока не проходят. "Соотечественникам, которые живут в Дамаске и Алеппо, ехать сюда очень далеко, поэтому они проводят собственные шествия "Бессмертного полка", - добавила Рябыхова.Многие соотечественники в Сирии живут уже не одно десятилетие. В частности, заместитель председателя ассоциации российских соотечественников в Латакии "Надежда" Агнесса Сарахова рассказала, что переселилась в ближневосточную страну в 1988 году, но до сих пор считает День Победы главным праздником.Инна Сидорина поучаствовала в шествии, пронеся портреты двух дедушек своей подруги, которая не смогла посетить на авиабазу. "Рябов Иван Иванович - воевал с 1941 по 1945 год, дошел до Берлина, имеет награды: медали "За победу над Германией", "За взятие Берлина", "За мужество". И Пономарев Иван Иванович - воевал 1941-1942 год, погиб в битве за Кавказ, имеет медаль "За отвагу", - рассказала она. Участники акции также высадили на аллее шесть деревьев в рамках акции "Сад памяти".

https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html

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день победы, сирия, алеппо, в мире