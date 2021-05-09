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В Сирии на авиабазе Хмеймим прошло шествие "Бессмертного полка"
В Сирии на авиабазе Хмеймим прошло шествие "Бессмертного полка"
Представители диаспоры русских в Сирии поучаствовали в шествии "Бессмертного полка" в День Победы на авиабазе Хмеймим в Сирии. Более 200 живущих в стране... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T13:26
2021-05-09T13:26
2021-05-09T13:26
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ХМЕЙМИМ (Сирия), 9 мая - РИА Новости. Представители диаспоры русских в Сирии поучаствовали в шествии "Бессмертного полка" в День Победы на авиабазе Хмеймим в Сирии. Более 200 живущих в стране соотечественников впервые пронесли до аллеи российско-сирийской дружбы портреты своих предков, сражавшихся с фашистами во время Великой Отечественной войны.Председатель ассоциации российских соотечественников в Латакии "Надежда" Галина Рябыхова рассказала, что в прошлые годы самые массовые акции "Бессмертного полка" в сирийской Латакии проводили на территории Тишринского университета. К ним присоединялись и сотни местных студентов. Из-за пандемии коронавируса акции в провинции пока не проходят. "Соотечественникам, которые живут в Дамаске и Алеппо, ехать сюда очень далеко, поэтому они проводят собственные шествия "Бессмертного полка", - добавила Рябыхова.Многие соотечественники в Сирии живут уже не одно десятилетие. В частности, заместитель председателя ассоциации российских соотечественников в Латакии "Надежда" Агнесса Сарахова рассказала, что переселилась в ближневосточную страну в 1988 году, но до сих пор считает День Победы главным праздником.Инна Сидорина поучаствовала в шествии, пронеся портреты двух дедушек своей подруги, которая не смогла посетить на авиабазу. "Рябов Иван Иванович - воевал с 1941 по 1945 год, дошел до Берлина, имеет награды: медали "За победу над Германией", "За взятие Берлина", "За мужество". И Пономарев Иван Иванович - воевал 1941-1942 год, погиб в битве за Кавказ, имеет медаль "За отвагу", - рассказала она. Участники акции также высадили на аллее шесть деревьев в рамках акции "Сад памяти".
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день победы, сирия, алеппо, в мире
ХМЕЙМИМ (Сирия), 9 мая - РИА Новости.
Представители диаспоры русских в Сирии
поучаствовали в шествии "Бессмертного полка" в День Победы на авиабазе Хмеймим
в Сирии. Более 200 живущих в стране соотечественников впервые пронесли до аллеи российско-сирийской дружбы портреты своих предков, сражавшихся с фашистами во время Великой Отечественной войны.
"Сегодня здесь соотечественники из многих городов Сирии - Хомс, Хама, Тартус, Джабла, Латакия - в количестве более 200 человек присутствуют на впервые проходящем "Бессмертном полку" на территории авиабазы Хмеймим", - сказала координатор акции в Сирии Инна Баритко.
Председатель ассоциации российских соотечественников в Латакии
"Надежда" Галина Рябыхова рассказала, что в прошлые годы самые массовые акции "Бессмертного полка" в сирийской Латакии проводили на территории Тишринского университета. К ним присоединялись и сотни местных студентов. Из-за пандемии коронавируса акции в провинции пока не проходят. "Соотечественникам, которые живут в Дамаске
и Алеппо
, ехать сюда очень далеко, поэтому они проводят собственные шествия "Бессмертного полка", - добавила Рябыхова.
Многие соотечественники в Сирии живут уже не одно десятилетие. В частности, заместитель председателя ассоциации российских соотечественников в Латакии "Надежда" Агнесса Сарахова рассказала, что переселилась в ближневосточную страну в 1988 году, но до сих пор считает День Победы главным праздником.
"Мы несем портреты наших дедушек-фронтовиков. Благодаря нашим дедам мы остались живы. Они подарили нам прекрасную жизнь, отдав свои жизни. А их внуки сейчас на сирийской земле борются с мировым терроризмом", - отметила Сарахова.
Инна Сидорина поучаствовала в шествии, пронеся портреты двух дедушек своей подруги, которая не смогла посетить на авиабазу. "Рябов Иван Иванович - воевал с 1941 по 1945 год, дошел до Берлина, имеет награды: медали "За победу над Германией", "За взятие Берлина", "За мужество". И Пономарев Иван Иванович - воевал 1941-1942 год, погиб в битве за Кавказ, имеет медаль "За отвагу", - рассказала она. Участники акции также высадили на аллее шесть деревьев в рамках акции "Сад памяти".