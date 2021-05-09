https://ria.ru/20210509/saloniki-1731594986.html
Генконсул России возложил венки к памятнику русским воинам в Салониках
Генконсул России возложил венки к памятнику русским воинам в Салониках
В День Победы генеральный консул Российской Федерации в Салониках Владимир Майстренко и представители посольства России в Афинах возложили венки к памятнику... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T17:06
2021-05-09T17:06
2021-05-09T17:07
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АФИНЫ, 9 мая - РИА Новости. В День Победы генеральный консул Российской Федерации в Салониках Владимир Майстренко и представители посольства России в Афинах возложили венки к памятнику русским воинам на Союзническом кладбище "Зейтенлик", сообщили РИА Новости в генконсульстве.В торжественной церемонии, которой предшествовала поминальная лития, приняли участие заместитель министра внутренних дел Греции по делам Македонии и Фракии Ставрос Калафатис, вице-губернатор округа Салоники Параскеви Патулиду, поверенный в делах генерального консульства Сербии в Салониках Драгана Глишич, бывший заместитель министра иностранных дел Греции и депутат ведущей оппозиционной партии СИРИЗА Яннис Аманатидис, командующий третьим армейским корпусом вооруженных сил Греции Анастасиос Спанос, представители общественных организаций и ассоциаций соотечественников города Салоники.Майстренко отметил решающую роль российского народа в разгроме нацизма, неприемлемость попыток ревизовать историю и девальвировать значение общей Победы, особенно в год 80-летия начала Великой Отечественной войны.К 76-летию Победы проведена реставрация монумента на русском участке кладбища, восстановлен внешний вид мраморных надгробий на месте захоронения 10 советских партизан – бойцов греческого антифашистского сопротивления во время Второй мировой войны.Венки были также возложены к памятнику на сербском участке Союзнического кладбища и греческому мемориалу. Церемония проходила в сопровождении военного оркестра, исполнившего государственные гимны трех стран."Церемония, несмотря на моросящий дождь, проходила торжественно и при достаточно большом собрании официальных лиц и представителей общественности", - сказал Майстренко РИА Новости. По его словам, были ограничения по количеству участников из-за карантина.После церемонии подходили представители ассоциаций соотечественников и возлагали цветы, по завершении официальной части мероприятия выступили дети, они читали стихи на военную тему.
https://ria.ru/20210509/venki-1731592461.html
https://ria.ru/20210509/estoniya-1731579371.html
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АФИНЫ, 9 мая - РИА Новости.
В День Победы генеральный консул Российской Федерации в Салониках
Владимир Майстренко и представители посольства России в Афинах возложили венки к памятнику русским воинам на Союзническом кладбище "Зейтенлик", сообщили РИА Новости в генконсульстве.
В торжественной церемонии, которой предшествовала поминальная лития, приняли участие заместитель министра внутренних дел Греции по делам Македонии и Фракии Ставрос Калафатис, вице-губернатор округа Салоники Параскеви Патулиду, поверенный в делах генерального консульства Сербии в Салониках Драгана Глишич, бывший заместитель министра иностранных дел Греции и депутат ведущей оппозиционной партии СИРИЗА Яннис Аманатидис
, командующий третьим армейским корпусом вооруженных сил Греции Анастасиос Спанос, представители общественных организаций и ассоциаций соотечественников города Салоники.
Майстренко отметил решающую роль российского народа в разгроме нацизма, неприемлемость попыток ревизовать историю и девальвировать значение общей Победы, особенно в год 80-летия начала Великой Отечественной войны.
К 76-летию Победы проведена реставрация монумента на русском участке кладбища, восстановлен внешний вид мраморных надгробий на месте захоронения 10 советских партизан – бойцов греческого антифашистского сопротивления во время Второй мировой войны.
Венки были также возложены к памятнику на сербском участке Союзнического кладбища и греческому мемориалу. Церемония проходила в сопровождении военного оркестра, исполнившего государственные гимны трех стран.
"Церемония, несмотря на моросящий дождь, проходила торжественно и при достаточно большом собрании официальных лиц и представителей общественности", - сказал Майстренко РИА Новости. По его словам, были ограничения по количеству участников из-за карантина.
После церемонии подходили представители ассоциаций соотечественников и возлагали цветы, по завершении официальной части мероприятия выступили дети, они читали стихи на военную тему.