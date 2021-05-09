https://ria.ru/20210509/riga-1731597802.html
Тысячи людей выстроились в очередь к памятнику Освободителям Риги
Тысячи людей выстроились в очередь к памятнику Освободителям Риги
Тысячи людей стоят в очереди, чтобы возложить цветы к памятнику Освободителям Риги, несмотря на то, что полиция перекрыла к нему доступ, передает корреспондент... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T17:42
2021-05-09T17:42
2021-05-09T17:47
день победы-2021
латвия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731598466_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_0aed6ad3a602c3de380b8a4948d40849.jpg
РИГА, 9 мая – РИА Новости. Тысячи людей стоят в очереди, чтобы возложить цветы к памятнику Освободителям Риги, несмотря на то, что полиция перекрыла к нему доступ, передает корреспондент РИА Новости.Полиция Латвии перекрыла доступ к памятнику, потому что в стране действует запрет на проведение массовых мероприятий из-за COVID-19. Цветы, которые приносят люди, можно положить на специальные стенды, к памятнику их относят сотрудники предприятия Rigas Mezi ("Рижские леса"). Доступ к монументы перекрыт металлическими ограждениями, у памятника стоят десятки полицейских.Несмотря на запрет, тысячи людей выстроились в очередь, чтобы подойти к монументу и возложить цветы. Очередь растянулась на сотни метров.Серьезных инцидентов не зафиксировано.
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731487464.html
латвия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731598466_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_a31f352f777856384154ace89c62a406.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латвия, в мире
РИГА, 9 мая – РИА Новости. Тысячи людей стоят в очереди, чтобы возложить цветы к памятнику Освободителям Риги, несмотря на то, что полиция перекрыла к нему доступ, передает корреспондент РИА Новости.
Полиция Латвии
перекрыла доступ к памятнику, потому что в стране действует запрет на проведение массовых мероприятий из-за COVID-19. Цветы, которые приносят люди, можно положить на специальные стенды, к памятнику их относят сотрудники предприятия Rigas Mezi ("Рижские леса"). Доступ к монументы перекрыт металлическими ограждениями, у памятника стоят десятки полицейских.
Несмотря на запрет, тысячи людей выстроились в очередь, чтобы подойти к монументу и возложить цветы. Очередь растянулась на сотни метров.
Серьезных инцидентов не зафиксировано.