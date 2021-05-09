https://ria.ru/20210509/riga-1731597802.html

Тысячи людей выстроились в очередь к памятнику Освободителям Риги

Тысячи людей выстроились в очередь к памятнику Освободителям Риги

Тысячи людей стоят в очереди, чтобы возложить цветы к памятнику Освободителям Риги, несмотря на то, что полиция перекрыла к нему доступ, передает корреспондент... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T17:42

2021-05-09T17:42

2021-05-09T17:47

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латвия

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РИГА, 9 мая – РИА Новости. Тысячи людей стоят в очереди, чтобы возложить цветы к памятнику Освободителям Риги, несмотря на то, что полиция перекрыла к нему доступ, передает корреспондент РИА Новости.Полиция Латвии перекрыла доступ к памятнику, потому что в стране действует запрет на проведение массовых мероприятий из-за COVID-19. Цветы, которые приносят люди, можно положить на специальные стенды, к памятнику их относят сотрудники предприятия Rigas Mezi ("Рижские леса"). Доступ к монументы перекрыт металлическими ограждениями, у памятника стоят десятки полицейских.Несмотря на запрет, тысячи людей выстроились в очередь, чтобы подойти к монументу и возложить цветы. Очередь растянулась на сотни метров.Серьезных инцидентов не зафиксировано.

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731487464.html

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