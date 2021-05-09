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В Израиле заявили о пуске ракеты со стороны сектора Газа
В Израиле заявили о пуске ракеты со стороны сектора Газа
Израильские военнослужащие засекли пуск ракеты из сектора Газа в сторону территории Израиля, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T02:34
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сектор газа
тель-авив
израиль
ракета
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая - РИА Новости. Израильские военнослужащие засекли пуск ракеты из сектора Газа в сторону территории Израиля, сообщила пресс-служба армии.Отмечается, что система оповещения о возможном обстреле сработала только на "открытой местности".
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сектор газа
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сектор газа, тель-авив, израиль, ракета, в мире

В Израиле заявили о пуске ракеты со стороны сектора Газа

02:34 09.05.2021 (обновлено: 02:40 09.05.2021)
 
© AP Photo / David CohenКонденсационные следы ракет Patriot на небе на севере Израиля
Конденсационные следы ракет Patriot на небе на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© AP Photo / David Cohen
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая - РИА Новости. Израильские военнослужащие засекли пуск ракеты из сектора Газа в сторону территории Израиля, сообщила пресс-служба армии.
"Некоторое время назад ракета была выпущена из сектора Газа по территории Израиля", - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что система оповещения о возможном обстреле сработала только на "открытой местности".
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Сектор ГазаТель-АвивИзраильРакетаВ мире
 
 
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