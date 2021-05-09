https://ria.ru/20210509/raketa-1731529662.html
В Израиле заявили о пуске ракеты со стороны сектора Газа
В Израиле заявили о пуске ракеты со стороны сектора Газа
Израильские военнослужащие засекли пуск ракеты из сектора Газа в сторону территории Израиля, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T02:34
2021-05-09T02:34
2021-05-09T02:40
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая - РИА Новости. Израильские военнослужащие засекли пуск ракеты из сектора Газа в сторону территории Израиля, сообщила пресс-служба армии.Отмечается, что система оповещения о возможном обстреле сработала только на "открытой местности".
https://ria.ru/20210425/iran-1729834499.html
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сектор газа, тель-авив, израиль, ракета, в мире