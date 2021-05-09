https://ria.ru/20210509/raketa-1731529662.html

В Израиле заявили о пуске ракеты со стороны сектора Газа

В Израиле заявили о пуске ракеты со стороны сектора Газа

Израильские военнослужащие засекли пуск ракеты из сектора Газа в сторону территории Израиля, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T02:34

2021-05-09T02:34

2021-05-09T02:40

сектор газа

тель-авив

израиль

ракета

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152525/22/1525252287_0:278:5152:3176_1920x0_80_0_0_e2f79d211801626bd88be1b239592e20.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая - РИА Новости. Израильские военнослужащие засекли пуск ракеты из сектора Газа в сторону территории Израиля, сообщила пресс-служба армии.Отмечается, что система оповещения о возможном обстреле сработала только на "открытой местности".

https://ria.ru/20210425/iran-1729834499.html

сектор газа

тель-авив

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, тель-авив, израиль, ракета, в мире