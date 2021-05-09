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В Москве начали мыть улицы на маршруте движения военной техники на парад

В Москве начали мыть улицы на маршруте движения военной техники на парад

Коммунальные службы Москвы приступили к промывке улиц на маршруте движения военной техники на парад Победы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-09T13:22

2021-05-09T13:22

2021-05-13T18:23

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городское хозяйство москвы

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москва

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы приступили к промывке улиц на маршруте движения военной техники на парад Победы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Парад в честь 76-й годовщины Победы состоялся в Москве в воскресенье при участии более 12 тысяч военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов."Городские службы приступили к промывке улично-дорожной сети на маршруте движения военной техники на парад Победы. В подготовке и проведении парада были задействованы около 3 тысяч специалистов и порядка 2 тысяч единиц техники городских служб", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210413/ochistka-1728254765.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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