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В Москве начали мыть улицы на маршруте движения военной техники на парад
В Москве начали мыть улицы на маршруте движения военной техники на парад
Коммунальные службы Москвы приступили к промывке улиц на маршруте движения военной техники на парад Победы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-09T13:22
2021-05-09T13:22
2021-05-13T18:23
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы приступили к промывке улиц на маршруте движения военной техники на парад Победы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Парад в честь 76-й годовщины Победы состоялся в Москве в воскресенье при участии более 12 тысяч военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов."Городские службы приступили к промывке улично-дорожной сети на маршруте движения военной техники на парад Победы. В подготовке и проведении парада были задействованы около 3 тысяч специалистов и порядка 2 тысяч единиц техники городских служб", - говорится в сообщении.
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