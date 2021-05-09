https://ria.ru/20210509/produkty-1731527826.html

Экономист Смирнов спрогнозировал подорожание некоторых видов продуктов

Экономист Смирнов спрогнозировал подорожание некоторых видов продуктов

Финансовый аналитик, доктор экономических наук Владимир Смирнов рассказал "Вечерней Москве", что в ближайший месяц в России могут вырасти цены на некоторые... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T01:32

2021-05-09T01:32

2021-05-09T04:17

россия

владимир смирнов

центральный банк рф (цб рф)

продукты

общество

экономика

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Финансовый аналитик, доктор экономических наук Владимир Смирнов рассказал "Вечерней Москве", что в ближайший месяц в России могут вырасти цены на некоторые товары.По его словам, речь идет о подорожании чая, кофе, консервов, молока и ряда сортов рыбы.При этом экономист отметил, что резкого скачка ожидать не стоит, поскольку Центробанк уже в марте приступил к нормализации денежно-кредитной политики. По его прогнозу, рост цен будет плавным и замедлится из-за стабилизации курса рубля в конце мая — начале июня.Смирнов назвал увеличение стоимости отдельных продуктов неминуемым последствием пандемии и инфляции.

https://ria.ru/20210507/produkty-1731433276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир смирнов, центральный банк рф (цб рф), продукты, общество, экономика