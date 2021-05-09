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Экономист Смирнов спрогнозировал подорожание некоторых видов продуктов
Экономист Смирнов спрогнозировал подорожание некоторых видов продуктов
Финансовый аналитик, доктор экономических наук Владимир Смирнов рассказал "Вечерней Москве", что в ближайший месяц в России могут вырасти цены на некоторые... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T01:32
2021-05-09T04:17
россия
владимир смирнов
центральный банк рф (цб рф)
продукты
общество
экономика
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Финансовый аналитик, доктор экономических наук Владимир Смирнов рассказал "Вечерней Москве", что в ближайший месяц в России могут вырасти цены на некоторые товары.По его словам, речь идет о подорожании чая, кофе, консервов, молока и ряда сортов рыбы.При этом экономист отметил, что резкого скачка ожидать не стоит, поскольку Центробанк уже в марте приступил к нормализации денежно-кредитной политики. По его прогнозу, рост цен будет плавным и замедлится из-за стабилизации курса рубля в конце мая — начале июня.Смирнов назвал увеличение стоимости отдельных продуктов неминуемым последствием пандемии и инфляции.
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россия, владимир смирнов, центральный банк рф (цб рф), продукты, общество, экономика

Экономист Смирнов спрогнозировал подорожание некоторых видов продуктов

01:32 09.05.2021 (обновлено: 04:17 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТележка с продуктами в магазине
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Финансовый аналитик, доктор экономических наук Владимир Смирнов рассказал "Вечерней Москве", что в ближайший месяц в России могут вырасти цены на некоторые товары.
По его словам, речь идет о подорожании чая, кофе, консервов, молока и ряда сортов рыбы.
"Некоторые ингредиенты или, к примеру, отдельные сорта рыбы, завозят к нам из-за рубежа. И их стоимость зависит от валютного курса. А отечественная валюта за последние недели заметно ослабла, что тоже повлияло на конечную цену. В среднем аналитики обещают увеличение цен на 15–20 процентов для упомянутой продукции", — рассказал Смирнов.
При этом экономист отметил, что резкого скачка ожидать не стоит, поскольку Центробанк уже в марте приступил к нормализации денежно-кредитной политики. По его прогнозу, рост цен будет плавным и замедлится из-за стабилизации курса рубля в конце мая — начале июня.
Смирнов назвал увеличение стоимости отдельных продуктов неминуемым последствием пандемии и инфляции.
Овощи - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 19:36
В России подорожали яйца и овощи
 
РоссияВладимир СмирновЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ПродуктыОбществоЭкономика
 
 
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