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Экономист Смирнов спрогнозировал подорожание некоторых видов продуктов
Экономист Смирнов спрогнозировал подорожание некоторых видов продуктов
Финансовый аналитик, доктор экономических наук Владимир Смирнов рассказал "Вечерней Москве", что в ближайший месяц в России могут вырасти цены на некоторые... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T01:32
2021-05-09T01:32
2021-05-09T04:17
россия
владимир смирнов
центральный банк рф (цб рф)
продукты
общество
экономика
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Финансовый аналитик, доктор экономических наук Владимир Смирнов рассказал "Вечерней Москве", что в ближайший месяц в России могут вырасти цены на некоторые товары.По его словам, речь идет о подорожании чая, кофе, консервов, молока и ряда сортов рыбы.При этом экономист отметил, что резкого скачка ожидать не стоит, поскольку Центробанк уже в марте приступил к нормализации денежно-кредитной политики. По его прогнозу, рост цен будет плавным и замедлится из-за стабилизации курса рубля в конце мая — начале июня.Смирнов назвал увеличение стоимости отдельных продуктов неминуемым последствием пандемии и инфляции.
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россия, владимир смирнов, центральный банк рф (цб рф), продукты, общество, экономика