В Рязани неизвестные выпустили безнадзорных собак из приюта
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкБродячая собака в вольере приюта для бездомных животных "Владпитомник" во Владикавказе
РЯЗАНЬ, 9 мая - РИА Новости. Неизвестные проникли на территорию приюта для безнадзорных животных в Рязани, сломали камеры видеонаблюдения, открыли вольеры и выпустили собак, сообщили журналистам в администрации города.
"По данным сотрудника питомника МБУ "Городская служба по контролю за бездомными животными", расположенного на территории бывшего завода "Центролит", 9 мая в 03.00 (совпадает с мск. - ред.) была выведена из строя камера видеонаблюдения за собаками, после чего неизвестные лица открыли вольеры. Собаки выбежали на улицу. Сотрудники учреждения совместно с привлеченными службами приняли оперативные меры по отлову животных", - говорится в сообщении.
На странице рязанской службы по контролю за безнадзорными животными в социальной сети "ВКонтакте" сообщается, что "одну из собак насмерть сбила машина, еще одну загрызли в этой толпе, одновременно выпущенных собак". В полицию поданы заявления по факту случившегося.