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В Рязани неизвестные выпустили безнадзорных собак из приюта

В Рязани неизвестные выпустили безнадзорных собак из приюта

Неизвестные проникли на территорию приюта для безнадзорных животных в Рязани, сломали камеры видеонаблюдения, открыли вольеры и выпустили собак, сообщили... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T13:13

2021-05-09T13:13

2021-05-09T13:13

рязань

происшествия

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РЯЗАНЬ, 9 мая - РИА Новости. Неизвестные проникли на территорию приюта для безнадзорных животных в Рязани, сломали камеры видеонаблюдения, открыли вольеры и выпустили собак, сообщили журналистам в администрации города.На странице рязанской службы по контролю за безнадзорными животными в социальной сети "ВКонтакте" сообщается, что "одну из собак насмерть сбила машина, еще одну загрызли в этой толпе, одновременно выпущенных собак". В полицию поданы заявления по факту случившегося.

рязань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рязань, происшествия