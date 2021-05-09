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В Рязани неизвестные выпустили безнадзорных собак из приюта
В Рязани неизвестные выпустили безнадзорных собак из приюта
Неизвестные проникли на территорию приюта для безнадзорных животных в Рязани, сломали камеры видеонаблюдения, открыли вольеры и выпустили собак, сообщили... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T13:13
2021-05-09T13:13
рязань
происшествия
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РЯЗАНЬ, 9 мая - РИА Новости. Неизвестные проникли на территорию приюта для безнадзорных животных в Рязани, сломали камеры видеонаблюдения, открыли вольеры и выпустили собак, сообщили журналистам в администрации города.На странице рязанской службы по контролю за безнадзорными животными в социальной сети "ВКонтакте" сообщается, что "одну из собак насмерть сбила машина, еще одну загрызли в этой толпе, одновременно выпущенных собак". В полицию поданы заявления по факту случившегося.
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рязань, происшествия

В Рязани неизвестные выпустили безнадзорных собак из приюта

13:13 09.05.2021
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкБродячая собака в вольере приюта для бездомных животных "Владпитомник" во Владикавказе
Бродячая собака в вольере приюта для бездомных животных Владпитомник во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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РЯЗАНЬ, 9 мая - РИА Новости. Неизвестные проникли на территорию приюта для безнадзорных животных в Рязани, сломали камеры видеонаблюдения, открыли вольеры и выпустили собак, сообщили журналистам в администрации города.
"По данным сотрудника питомника МБУ "Городская служба по контролю за бездомными животными", расположенного на территории бывшего завода "Центролит", 9 мая в 03.00 (совпадает с мск. - ред.) была выведена из строя камера видеонаблюдения за собаками, после чего неизвестные лица открыли вольеры. Собаки выбежали на улицу. Сотрудники учреждения совместно с привлеченными службами приняли оперативные меры по отлову животных", - говорится в сообщении.
На странице рязанской службы по контролю за безнадзорными животными в социальной сети "ВКонтакте" сообщается, что "одну из собак насмерть сбила машина, еще одну загрызли в этой толпе, одновременно выпущенных собак". В полицию поданы заявления по факту случившегося.
 
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