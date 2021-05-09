https://ria.ru/20210509/prazdnik-1731566949.html

Еврейский День Победы отпразднуют в Совете Европы

Еврейский День Победы отпразднуют в Совете Европы

Еврейский праздник День Спасения и Освобождения (Еврейский День Победы) отметят в Совете Европы в Страсбурге 9 мая, сообщила пресс-служба Российского еврейского РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T12:28

2021-05-09T12:28

2021-05-09T12:28

религия и мировоззрение

россия

герман захарьяев

российский еврейский конгресс

совет европы

страсбург

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Еврейский праздник День Спасения и Освобождения (Еврейский День Победы) отметят в Совете Европы в Страсбурге 9 мая, сообщила пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК).Главное европейское мероприятие в честь Дня Спасения и Освобождения, когда иудеи чтят подвиг Красной армии и ее союзников в победе над нацизмом, пройдет в этом году в Совете Европы в Страсбурге 9 мая, когда в России традиционно отмечается День Победы.С предложением чествовать в этом году воинов-победителей именно в День Победы к руководству Совета Европы обратился инициатор Дня Спасения и Освобождения, вице-президент РЕК Герман Захарьяев, и его предложение было поддержано, сообщила пресс-служба.Он отметил , что сегодня на Западе "есть тенденция если не умалить роль Красной армии в победе над нацизмом, то смещать фокус общественного внимания на другое"."Наша инициатива по включению этого праздника в иудейский религиозный календарь, не принимавший никаких изменений последние 2000 лет, и проведение памятных и просветительских мероприятий по всему миру как раз призваны изменить эту тенденцию и представить историю единой и не искаженной политическими реалиями", - отметил Захарьяев.Мероприятия в Страсбурге пройдет в формате видеоконференции, в которой примут участие представители Совета Европы, раввины, руководители организаций по борьбе с антисемитизмом, представители мусульманской общины, ученые и общественные деятели.

https://ria.ru/20210316/strasburg-1601459877.html

https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html

россия

страсбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, герман захарьяев, российский еврейский конгресс, совет европы, страсбург