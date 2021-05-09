Еврейский День Победы отпразднуют в Совете Европы
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Еврейский праздник День Спасения и Освобождения (Еврейский День Победы) отметят в Совете Европы в Страсбурге 9 мая, сообщила пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК).
Главное европейское мероприятие в честь Дня Спасения и Освобождения, когда иудеи чтят подвиг Красной армии и ее союзников в победе над нацизмом, пройдет в этом году в Совете Европы в Страсбурге 9 мая, когда в России традиционно отмечается День Победы.
С предложением чествовать в этом году воинов-победителей именно в День Победы к руководству Совета Европы обратился инициатор Дня Спасения и Освобождения, вице-президент РЕК Герман Захарьяев, и его предложение было поддержано, сообщила пресс-служба.
"Выбрав для наших европейских торжеств священную для россиян дату 9 мая, нам важно было напомнить, что День Спасения и Освобождения является не альтернативой Дню Победы, а его религиозным продолжением. Эта новая дата иудейского календаря, отмечаемая евреями по всему миру с 2013 года, призвана показать, что еврейский народ помнит не только жертв холокоста, но и своих спасителей, солдат армий стран-союзниц, проливших кровь на полях сражений за освобождение мира от нацизма и спасение евреев от гибели", - приводит слова Захарьяева пресс-служба.
Он отметил , что сегодня на Западе "есть тенденция если не умалить роль Красной армии в победе над нацизмом, то смещать фокус общественного внимания на другое".
"Наша инициатива по включению этого праздника в иудейский религиозный календарь, не принимавший никаких изменений последние 2000 лет, и проведение памятных и просветительских мероприятий по всему миру как раз призваны изменить эту тенденцию и представить историю единой и не искаженной политическими реалиями", - отметил Захарьяев.
Мероприятия в Страсбурге пройдет в формате видеоконференции, в которой примут участие представители Совета Европы, раввины, руководители организаций по борьбе с антисемитизмом, представители мусульманской общины, ученые и общественные деятели.