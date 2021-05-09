https://ria.ru/20210509/pozhar-1731533002.html

В Крыму ликвидировали пожар в жилом доме

В Крыму ликвидировали пожар в жилом доме

Пожар в жилом доме в Крыму ликвидировали, сообщается на сайте ГУ МЧС по Республике Крым. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T06:53

2021-05-09T06:53

2021-05-09T06:53

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

республика крым

происшествия

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Пожар в жилом доме в Крыму ликвидировали, сообщается на сайте ГУ МЧС по Республике Крым.Сообщение о возгорании по улице Школьная в селе Табачное Бахчисарайского района поступило вечером в субботу. Горела кровля многоквартирного жилого дома на площади 1,2 тысячи квадратных метров. По данным регионального главка МЧС, к 1.50 пожар был локализован на площади 840 квадратным метров."В 5.25 - ликвидация пожара (более шести часов)", - говорится в сообщении.Информации о пострадавших нет.

https://ria.ru/20210507/pozhar-1731440966.html

москва

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, республика крым, происшествия