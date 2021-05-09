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В Крыму ликвидировали пожар в жилом доме
В Крыму ликвидировали пожар в жилом доме
Пожар в жилом доме в Крыму ликвидировали, сообщается на сайте ГУ МЧС по Республике Крым. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T06:53
2021-05-09T06:53
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
республика крым
происшествия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Пожар в жилом доме в Крыму ликвидировали, сообщается на сайте ГУ МЧС по Республике Крым.Сообщение о возгорании по улице Школьная в селе Табачное Бахчисарайского района поступило вечером в субботу. Горела кровля многоквартирного жилого дома на площади 1,2 тысячи квадратных метров. По данным регионального главка МЧС, к 1.50 пожар был локализован на площади 840 квадратным метров."В 5.25 - ликвидация пожара (более шести часов)", - говорится в сообщении.Информации о пострадавших нет.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, республика крым, происшествия

В Крыму ликвидировали пожар в жилом доме

06:53 09.05.2021
 
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Республике КрымСотрудники пожарной охраны в селе Табачное в Крыму
Сотрудники пожарной охраны в селе Табачное в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Республике Крым
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Пожар в жилом доме в Крыму ликвидировали, сообщается на сайте ГУ МЧС по Республике Крым.
Сообщение о возгорании по улице Школьная в селе Табачное Бахчисарайского района поступило вечером в субботу. Горела кровля многоквартирного жилого дома на площади 1,2 тысячи квадратных метров. По данным регионального главка МЧС, к 1.50 пожар был локализован на площади 840 квадратным метров.
"В 5.25 - ликвидация пожара (более шести часов)", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших нет.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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