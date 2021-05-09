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В Крыму произошел пожар в деревянном жилом доме
В Крыму произошел пожар в деревянном жилом доме
Крыша жилого двухэтажного деревянного дома горит в Крыму на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T00:52
2021-05-09T00:52
2021-05-09T06:54
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
происшествия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Крыша жилого двухэтажного деревянного дома горит в Крыму на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.Отмечается, что сообщение о возгорании по улице Школьная в селе Табачное Бахчисарайского района поступило в 22.50."Горит кровля многоквартирного жилого дома. Площадь пожара - 1200 квадратных метров. Всего на тушение пожара привлечено 12 единиц техники, 42 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210507/pozhar-1731440966.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, происшествия