Портреты ветеранов прошли в воздушном строю над Ростовом-на-Дону
18:52 09.05.2021 (обновлено: 19:01 09.05.2021)
© Фото : пресс-служба ЮВО Летчики ЮВО с портретами ветеранов Великой Отечественной войны из шествия "Бессмертного полка"
© Фото : пресс-служба ЮВО
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая - РИА Новости. Знамена и фотографии ветеранов Великой Отечественной войны из шествия "Бессмертного полка" прошли в воздушном строю в вертолетах и самолетах Южного военного округа в небе над Ростовом-на-Дону в День Победы, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
Накануне представители движения "Бессмертный полк" торжественно передали знамена летчикам, их установили на грузовых кабинах вертолетов. "Летчики транспортных самолетов Л-410, Ан-26, Ан-12, истребителей Су-27, Су-30, бомбардировщиков Су-34, вертолетов армейской авиации Ми-26, Ми-28Н, Ми-8АМТШ, Ми-35, разместили в кабине и на борту авиатехники фотографии родственников-фронтовиков, всего более 20 фотографий", - сказал он.
По информации правительства области, в День Победы в Ростове-на-Дону состоялся военный парад. По Театральной площади прошли более 3 тысяч военнослужащих Южного военного округа и представителей других силовых ведомств. Зрители увидели около 70 единиц боевой техники и вооружения, включая бронеавтомобили "Тайфун", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и высокоточный ракетный комплекс "Искандер-М". Парад завершился демонстрационным полетом авиации.
"Бессмертный полк" – общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". В этом году акция "Бессмертный полк" проходит в формате онлайн.