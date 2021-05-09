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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/portret-1731602605.html
Портреты ветеранов прошли в воздушном строю над Ростовом-на-Дону
Портреты ветеранов прошли в воздушном строю над Ростовом-на-Дону
Знамена и фотографии ветеранов Великой Отечественной войны из шествия "Бессмертного полка" прошли в воздушном строю в вертолетах и самолетах Южного военного... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T18:52
2021-05-09T19:01
день победы-2021
россия
вадим астафьев
южный военный округ
ан-12
су-30
су-34
тюмень
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая - РИА Новости. Знамена и фотографии ветеранов Великой Отечественной войны из шествия "Бессмертного полка" прошли в воздушном строю в вертолетах и самолетах Южного военного округа в небе над Ростовом-на-Дону в День Победы, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.Накануне представители движения "Бессмертный полк" торжественно передали знамена летчикам, их установили на грузовых кабинах вертолетов. "Летчики транспортных самолетов Л-410, Ан-26, Ан-12, истребителей Су-27, Су-30, бомбардировщиков Су-34, вертолетов армейской авиации Ми-26, Ми-28Н, Ми-8АМТШ, Ми-35, разместили в кабине и на борту авиатехники фотографии родственников-фронтовиков, всего более 20 фотографий", - сказал он.По информации правительства области, в День Победы в Ростове-на-Дону состоялся военный парад. По Театральной площади прошли более 3 тысяч военнослужащих Южного военного округа и представителей других силовых ведомств. Зрители увидели около 70 единиц боевой техники и вооружения, включая бронеавтомобили "Тайфун", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и высокоточный ракетный комплекс "Искандер-М". Парад завершился демонстрационным полетом авиации."Бессмертный полк" – общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". В этом году акция "Бессмертный полк" проходит в формате онлайн.
https://ria.ru/20210509/pesnya-1731586427.html
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россия, вадим астафьев, южный военный округ, ан-12, су-30, су-34, тюмень, ростов-на-дону

Портреты ветеранов прошли в воздушном строю над Ростовом-на-Дону

18:52 09.05.2021 (обновлено: 19:01 09.05.2021)
 
© Фото : пресс-служба ЮВО Летчики ЮВО с портретами ветеранов Великой Отечественной войны из шествия "Бессмертного полка"
Летчики ЮВО с портретами ветеранов Великой Отечественной войны из шествия Бессмертного полка - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© Фото : пресс-служба ЮВО
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая - РИА Новости. Знамена и фотографии ветеранов Великой Отечественной войны из шествия "Бессмертного полка" прошли в воздушном строю в вертолетах и самолетах Южного военного округа в небе над Ростовом-на-Дону в День Победы, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
Накануне представители движения "Бессмертный полк" торжественно передали знамена летчикам, их установили на грузовых кабинах вертолетов. "Летчики транспортных самолетов Л-410, Ан-26, Ан-12, истребителей Су-27, Су-30, бомбардировщиков Су-34, вертолетов армейской авиации Ми-26, Ми-28Н, Ми-8АМТШ, Ми-35, разместили в кабине и на борту авиатехники фотографии родственников-фронтовиков, всего более 20 фотографий", - сказал он.
Песня ко Дню Победы на языке жестов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
Вчера, 15:46День Победы-2021
В Ростове-на-Дону поздравили ветеранов песней на языке жестов
По информации правительства области, в День Победы в Ростове-на-Дону состоялся военный парад. По Театральной площади прошли более 3 тысяч военнослужащих Южного военного округа и представителей других силовых ведомств. Зрители увидели около 70 единиц боевой техники и вооружения, включая бронеавтомобили "Тайфун", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и высокоточный ракетный комплекс "Искандер-М". Парад завершился демонстрационным полетом авиации.
"Бессмертный полк" – общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". В этом году акция "Бессмертный полк" проходит в формате онлайн.
 
День Победы-2021РоссияВадим АстафьевЮжный военный округАн-12Су-30Су-34ТюменьРостов-на-Дону
 
 
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