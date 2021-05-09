https://ria.ru/20210509/portret-1731602605.html

Портреты ветеранов прошли в воздушном строю над Ростовом-на-Дону

Портреты ветеранов прошли в воздушном строю над Ростовом-на-Дону

Знамена и фотографии ветеранов Великой Отечественной войны из шествия "Бессмертного полка" прошли в воздушном строю в вертолетах и самолетах Южного военного... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T18:52

2021-05-09T18:52

2021-05-09T19:01

день победы-2021

россия

вадим астафьев

южный военный округ

ан-12

су-30

су-34

тюмень

ростов-на-дону

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731602733_0:75:1000:638_1920x0_80_0_0_6f3d5f461d29f02ce9b2f32550114af9.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая - РИА Новости. Знамена и фотографии ветеранов Великой Отечественной войны из шествия "Бессмертного полка" прошли в воздушном строю в вертолетах и самолетах Южного военного округа в небе над Ростовом-на-Дону в День Победы, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.Накануне представители движения "Бессмертный полк" торжественно передали знамена летчикам, их установили на грузовых кабинах вертолетов. "Летчики транспортных самолетов Л-410, Ан-26, Ан-12, истребителей Су-27, Су-30, бомбардировщиков Су-34, вертолетов армейской авиации Ми-26, Ми-28Н, Ми-8АМТШ, Ми-35, разместили в кабине и на борту авиатехники фотографии родственников-фронтовиков, всего более 20 фотографий", - сказал он.По информации правительства области, в День Победы в Ростове-на-Дону состоялся военный парад. По Театральной площади прошли более 3 тысяч военнослужащих Южного военного округа и представителей других силовых ведомств. Зрители увидели около 70 единиц боевой техники и вооружения, включая бронеавтомобили "Тайфун", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и высокоточный ракетный комплекс "Искандер-М". Парад завершился демонстрационным полетом авиации."Бессмертный полк" – общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". В этом году акция "Бессмертный полк" проходит в формате онлайн.

https://ria.ru/20210509/pesnya-1731586427.html

россия

тюмень

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вадим астафьев, южный военный округ, ан-12, су-30, су-34, тюмень, ростов-на-дону