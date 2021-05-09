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День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/polk-1731562355.html
Украинские политики возложили цветы к памятнику Ватутину
Украинские политики возложили цветы к памятнику Ватутину
Организаторы акции "Бессмертный полк" в украинской столице возложили цветы к памятнику генералу Николаю Ватутину, который в годы Великой Отечественной войны... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T11:47
2021-05-09T12:47
день победы-2021
днепр (город)
бессмертный полк
виктор медведчук
день победы
юрий бойко
верховная рада украины
киев
украина
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КИЕВ, 9 мая - РИА Новости. Организаторы акции "Бессмертный полк" в украинской столице возложили цветы к памятнику генералу Николаю Ватутину, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял освобождение Киева, передает корреспондент РИА Новости.На Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.В этом году из-за эпидемии коронавируса пришлось отменить шествие "Бессмертного полка", которое стало традиционным в День Победы. Возле памятника дежурят полицейские, сотрудники полиции диалога, а также кинологи с собаками.Позже возложить цветы прибыли лидеры партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук и Юрий Бойко, а также депутаты от политсилы. Они подъехали к памятнику с автомобильной колонной.После этого участники акции возложили цветы к Вечному огню в парке Славы. Квартал, в котором находится парк, также оцеплен полицией, улицы перекрыты металлическими ограждениями.Ранее памятник Ватутину неоднократно обливали краской. В октябре 2018 года несколько десятков националистов пытались его снести, однако им помешали сотрудники полиции. В ноябре 2019 года на этом же памятнике появилась надпись "Враг". Новый глава украинского Института национальной памяти Антон Дробович заявил, что памятник генералу Ватутину в Киеве не может быть снесен, поскольку это не просто памятник, а место его захоронения. По этой же причине данного монумента нет в списке на декоммунизацию.В годы Великой Отечественной войны Ватутин возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева. Памятник Ватутину расположен в парке возле здания Верховной рады Украины в центре Киева.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
https://ria.ru/20210508/prazdnik-1731489992.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Возложение цветов к памятнику Ватутину в Киеве
Организаторы "Бессмертного полка" возложили в Киеве цветы к памятнику Ватутину (возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождение города). В акции памяти участвовал Медведчук.
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днепр (город), бессмертный полк, виктор медведчук, день победы, юрий бойко, верховная рада украины, киев, украина, в мире

Украинские политики возложили цветы к памятнику Ватутину

11:47 09.05.2021 (обновлено: 12:47 09.05.2021)
 
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КИЕВ, 9 мая - РИА Новости. Организаторы акции "Бессмертный полк" в украинской столице возложили цветы к памятнику генералу Николаю Ватутину, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял освобождение Киева, передает корреспондент РИА Новости.
На Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.
В этом году из-за эпидемии коронавируса пришлось отменить шествие "Бессмертного полка", которое стало традиционным в День Победы. Возле памятника дежурят полицейские, сотрудники полиции диалога, а также кинологи с собаками.
"Мы чтим наших настоящих героев. Наши предки не только освободили мир от фашизма на нашей территории, они освободили всю Европу, поэтому мы гордимся и поклоняемся. И начинаем отмечать День 9 мая возле памятника освободителя нашего города-героя Киева, легендарного полководца Ватутина. Здесь находится его могила и его памятник, и мы всегда приходим сюда и кланяемся настоящему герою", - сказала одна из организаторов мероприятия Елена Бережная.
Позже возложить цветы прибыли лидеры партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук и Юрий Бойко, а также депутаты от политсилы. Они подъехали к памятнику с автомобильной колонной.
После этого участники акции возложили цветы к Вечному огню в парке Славы. Квартал, в котором находится парк, также оцеплен полицией, улицы перекрыты металлическими ограждениями.
Ранее памятник Ватутину неоднократно обливали краской. В октябре 2018 года несколько десятков националистов пытались его снести, однако им помешали сотрудники полиции. В ноябре 2019 года на этом же памятнике появилась надпись "Враг". Новый глава украинского Института национальной памяти Антон Дробович заявил, что памятник генералу Ватутину в Киеве не может быть снесен, поскольку это не просто памятник, а место его захоронения. По этой же причине данного монумента нет в списке на декоммунизацию.
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С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
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