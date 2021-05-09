https://ria.ru/20210509/polk-1731562355.html

Украинские политики возложили цветы к памятнику Ватутину

Украинские политики возложили цветы к памятнику Ватутину

Организаторы акции "Бессмертный полк" в украинской столице возложили цветы к памятнику генералу Николаю Ватутину, который в годы Великой Отечественной войны... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T11:47

2021-05-09T11:47

2021-05-09T12:47

день победы-2021

днепр (город)

бессмертный полк

виктор медведчук

день победы

юрий бойко

верховная рада украины

киев

украина

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КИЕВ, 9 мая - РИА Новости. Организаторы акции "Бессмертный полк" в украинской столице возложили цветы к памятнику генералу Николаю Ватутину, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял освобождение Киева, передает корреспондент РИА Новости.На Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.В этом году из-за эпидемии коронавируса пришлось отменить шествие "Бессмертного полка", которое стало традиционным в День Победы. Возле памятника дежурят полицейские, сотрудники полиции диалога, а также кинологи с собаками.Позже возложить цветы прибыли лидеры партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук и Юрий Бойко, а также депутаты от политсилы. Они подъехали к памятнику с автомобильной колонной.После этого участники акции возложили цветы к Вечному огню в парке Славы. Квартал, в котором находится парк, также оцеплен полицией, улицы перекрыты металлическими ограждениями.Ранее памятник Ватутину неоднократно обливали краской. В октябре 2018 года несколько десятков националистов пытались его снести, однако им помешали сотрудники полиции. В ноябре 2019 года на этом же памятнике появилась надпись "Враг". Новый глава украинского Института национальной памяти Антон Дробович заявил, что памятник генералу Ватутину в Киеве не может быть снесен, поскольку это не просто памятник, а место его захоронения. По этой же причине данного монумента нет в списке на декоммунизацию.В годы Великой Отечественной войны Ватутин возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева. Памятник Ватутину расположен в парке возле здания Верховной рады Украины в центре Киева.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.

https://ria.ru/20210508/prazdnik-1731489992.html

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731487464.html

днепр (город)

киев

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Возложение цветов к памятнику Ватутину в Киеве Организаторы "Бессмертного полка" возложили в Киеве цветы к памятнику Ватутину (возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождение города). В акции памяти участвовал Медведчук. 2021-05-09T11:47 true PT1M03S

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