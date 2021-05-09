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Москвичам рассказали о погоде в День Победы
Москвичам рассказали о погоде в День Победы
Облачная погода, кратковременный дождь и до плюс 13 градусов ожидаются в День Победы в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T08:56
2021-05-09T08:56
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Облачная погода, кратковременный дождь и до плюс 13 градусов ожидаются в День Победы в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода на 9 мая обусловится тыловой частью циклона, куда будут поступать разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и порции холодного воздуха с температурным фоном на 7-8 градусов ниже положенной климатической нормы. Ожидается облачная погода, кратковременный дождь, который закончится к 12, максимум к 15 часам дня. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, порывистый", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, температура воздуха утром плюс 6 - плюс 9 градусов, днем плюс 10 - плюс 13, но из-за высокой влажности и плотного ветра будет казаться, что на 2-3 градуса холоднее. Атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметра ртутного столба."Что касается авиационного прогноза на воздушную часть парада Победы, то на период с 10.00 до 11.00 сохранится 10-бальная, то есть сплошная облачность с нижней кромкой 300-500 метров, местами при дожде - 200-300 метров. Видимость 4-6 километров. Это сложные для авиации метеорологические условия", - рассказал Тишковец.Он отметил, что воздушная часть Парада находится под угрозой срыва именно из-за сложных метеоусловий.
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евгений тишковец, москва, общество

Москвичам рассказали о погоде в День Победы

08:56 09.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди во время дождя на Красной площади в Москве
Люди во время дождя на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Облачная погода, кратковременный дождь и до плюс 13 градусов ожидаются в День Победы в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода на 9 мая обусловится тыловой частью циклона, куда будут поступать разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и порции холодного воздуха с температурным фоном на 7-8 градусов ниже положенной климатической нормы. Ожидается облачная погода, кратковременный дождь, который закончится к 12, максимум к 15 часам дня. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, порывистый", - рассказал Тишковец.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
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По словам синоптика, температура воздуха утром плюс 6 - плюс 9 градусов, днем плюс 10 - плюс 13, но из-за высокой влажности и плотного ветра будет казаться, что на 2-3 градуса холоднее. Атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметра ртутного столба.
"Что касается авиационного прогноза на воздушную часть парада Победы, то на период с 10.00 до 11.00 сохранится 10-бальная, то есть сплошная облачность с нижней кромкой 300-500 метров, местами при дожде - 200-300 метров. Видимость 4-6 километров. Это сложные для авиации метеорологические условия", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что воздушная часть Парада находится под угрозой срыва именно из-за сложных метеоусловий.
"Есть небольшая, но все-таки надежда только на метеорологическое оружие, то есть на самолеты-лаборатории и проводимую ими модификацию атмосферы, целью которой будет создание "чистого" неба, в чем есть сомнения, или хотя бы "окон" погоды", - сказал синоптик.
 
Евгений ТишковецМоскваОбщество
 
 
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