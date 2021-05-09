https://ria.ru/20210509/pogoda-1731539244.html

Москвичам рассказали о погоде в День Победы

Москвичам рассказали о погоде в День Победы

Облачная погода, кратковременный дождь и до плюс 13 градусов ожидаются в День Победы в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T08:56

2021-05-09T08:56

2021-05-09T08:56

евгений тишковец

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729211468_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_57e13208cb5edec255b015bc60f152db.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Облачная погода, кратковременный дождь и до плюс 13 градусов ожидаются в День Победы в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода на 9 мая обусловится тыловой частью циклона, куда будут поступать разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и порции холодного воздуха с температурным фоном на 7-8 градусов ниже положенной климатической нормы. Ожидается облачная погода, кратковременный дождь, который закончится к 12, максимум к 15 часам дня. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, порывистый", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, температура воздуха утром плюс 6 - плюс 9 градусов, днем плюс 10 - плюс 13, но из-за высокой влажности и плотного ветра будет казаться, что на 2-3 градуса холоднее. Атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметра ртутного столба."Что касается авиационного прогноза на воздушную часть парада Победы, то на период с 10.00 до 11.00 сохранится 10-бальная, то есть сплошная облачность с нижней кромкой 300-500 метров, местами при дожде - 200-300 метров. Видимость 4-6 километров. Это сложные для авиации метеорологические условия", - рассказал Тишковец.Он отметил, что воздушная часть Парада находится под угрозой срыва именно из-за сложных метеоусловий.

https://ria.ru/20210509/dozhd-1731537073.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, москва, общество