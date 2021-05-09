Глава Приднестровья предостерег от попыток осквернить подвиг СССР
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
ТИРАСПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский во время торжеств по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне заявил, что попытки осквернить подвиг советского народа, нивелировать его вклад в победу над фашизмом могут привести к катастрофе.
"Сейчас победу пытаются украсть уже у России и у народа, осквернить этот подвиг. Очень опасно. История циклична, история повторяется. Те люди, которые этим занимаются, не думают ни о чем. Подумайте о себе, о своей судьбе, о своей жизни. Это осквернение, эта ложь могут привести к катастрофе, как это было тогда, в прошлом веке", - цитирует слова Красносельского пресс-служба приднестровского лидера.
Он отметил, что 9 мая – праздник, который "сплачивает людей разных национальностей, вероисповеданий, взглядов, один из немногих, может, даже единственный, который по-настоящему объединяет людей". "Вот это некоторых и пугает", - подчеркнул глава ПМР.