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Глава Приднестровья предостерег от попыток осквернить подвиг СССР
Глава Приднестровья предостерег от попыток осквернить подвиг СССР
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский во время торжеств по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T15:29
2021-05-09T15:29
день победы-2021
вадим красносельский
ссср
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский во время торжеств по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне заявил, что попытки осквернить подвиг советского народа, нивелировать его вклад в победу над фашизмом могут привести к катастрофе.Он отметил, что 9 мая – праздник, который "сплачивает людей разных национальностей, вероисповеданий, взглядов, один из немногих, может, даже единственный, который по-настоящему объединяет людей". "Вот это некоторых и пугает", - подчеркнул глава ПМР.
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вадим красносельский, ссср, в мире

Глава Приднестровья предостерег от попыток осквернить подвиг СССР

15:29 09.05.2021
 
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
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ТИРАСПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский во время торжеств по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне заявил, что попытки осквернить подвиг советского народа, нивелировать его вклад в победу над фашизмом могут привести к катастрофе.

"Сейчас победу пытаются украсть уже у России и у народа, осквернить этот подвиг. Очень опасно. История циклична, история повторяется. Те люди, которые этим занимаются, не думают ни о чем. Подумайте о себе, о своей судьбе, о своей жизни. Это осквернение, эта ложь могут привести к катастрофе, как это было тогда, в прошлом веке", - цитирует слова Красносельского пресс-служба приднестровского лидера.

Он отметил, что 9 мая – праздник, который "сплачивает людей разных национальностей, вероисповеданий, взглядов, один из немногих, может, даже единственный, который по-настоящему объединяет людей". "Вот это некоторых и пугает", - подчеркнул глава ПМР.
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