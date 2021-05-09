Глава Приднестровья предостерег от попыток осквернить подвиг СССР

"Сейчас победу пытаются украсть уже у России и у народа, осквернить этот подвиг. Очень опасно. История циклична, история повторяется. Те люди, которые этим занимаются, не думают ни о чем. Подумайте о себе, о своей судьбе, о своей жизни. Это осквернение, эта ложь могут привести к катастрофе, как это было тогда, в прошлом веке", - цитирует слова Красносельского пресс-служба приднестровского лидера.