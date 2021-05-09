https://ria.ru/20210509/pobeda-1731598011.html
В Бельгии в День Победы вспоминают советских бойцов Сопротивления
В Бельгии в День Победы вспоминают советских бойцов Сопротивления
Российские дипломаты, бельгийские политики и представители общественных организаций провели в День Победы 9 мая сразу несколько акций в память о советских... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T17:42
2021-05-09T17:42
2021-05-09T17:46
день победы-2021
день победы
вторая мировая война (1939-1945)
бельгия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Российские дипломаты, бельгийские политики и представители общественных организаций провели в День Победы 9 мая сразу несколько акций в память о советских участниках Сопротивления.В частности, представители России и Бельгии возложили венки к мемориалам советских партизан на городском кладбище города Ребек к югу от Брюсселя."Нас очень радует, что активное участие в этих мероприятиях принимают наши бельгийские партнеры и патриотические организации, которые выступили организаторами встречи, чтобы почтить память всех советских партизан-участников Сопротивления, отдавших жизни за освобождение Бельгии от нацизма", - сказал посол России в Бельгии Александр Токовинин, отвечая на вопрос РИА Новости.Он также отметил участие представителей официальных структур Бельгии. "Здесь был депутат федерального парламента, представитель министерства обороны Бельгии, руководители муниципалитета города Ребек", - сказал российский дипломат. "Это радует, это говорит о том, что Бельгия хранит светлую память о совместных боях с советскими военнослужащими, вкладе нашей страны в освобождение Европы от нацизма", - добавил он.Два года назад на кладбище в Ребеке была установлена официальная памятная доска рядом с могилой рядового Владимира Талды, гражданина СССР и участника движения бельгийского Сопротивления, который погиб здесь в возрасте 19 лет осенью 1944 года. Мемориал установлен по инициативе патриотической ассоциации Belgians Remember Them ("Бельгийцы помнят о них") и призван увековечить память всех советских партизан и военнопленных, погибших на территории Бельгии.Выступавший на церемонии в Ребеке экс-министр обороны Бельгии, депутат федерального парламента страны Андре Флао заявил, что такие мероприятия особенно важны, "когда в некоторых частях Бельгии и Европы распространяются крайне правые и националистические идеи". "Это самая большая опасность для нашей демократии", - сказал бельгийский политик.Флао подчеркнул, что "Европа должна помнить об истории, уважать память тех, кто пожертвовал своими жизнями". "Важно помнить, что в 1945 году мы были освобождены. Освобождение стало результатом не только действий союзников, но и результатом усилий и огромных жертв Советского Союза и его населения. Это важно напоминать тогда, когда об этом начинают забывать", - добавил он.В День Победы возложение цветов к монументам советским гражданам прошло и в брюссельской коммуне Эвер. Также российские дипломаты посетили мемориалы Гуви и Мане, посвященные движению бельгийского Сопротивления, к которому в апреле 1944 года примкнули 16 советских военнослужащих, бежавших из плена.Красная армия не сражалась на бельгийской территории, страну освобождали англо-американские союзники. Но многие советские военные, сбежавшие из нацистских лагерей, участвовали в Сопротивлении на территории Бельгии.После 1942 года нацисты отправили на угольные шахты в Бельгии порядка 20 тысяч пленных советских граждан. Несколько сотен советских военнопленных, сбежавших из нацистских лагерей, влились в местные группы партизан и активно участвовали в операциях против нацистов.На территории Бельгии находится более 300 советских захоронений партизан и военнопленных, погибших в годы Второй мировой войны. Имена большинства похороненных солдат известны, но архивно-поисковые работы продолжаются.Монументы солдатам и офицерам установлены на кладбищах с советскими захоронениями в Брюсселе, Льеже, Намюре, Левене, Генке, Нидруме, Маршьен-о-Поне, Монтиньи-сюр-Самбр, а также на территории Мемориального комплекса союзников в Куанте.
https://ria.ru/20210509/veteran-1731544025.html
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731477522.html
https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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день победы, вторая мировая война (1939-1945), бельгия, в мире
БРЮССЕЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Российские дипломаты, бельгийские политики и представители общественных организаций провели в День Победы 9 мая сразу несколько акций в память о советских участниках Сопротивления.
В частности, представители России и Бельгии возложили венки к мемориалам советских партизан на городском кладбище города Ребек к югу от Брюсселя.
"Нас очень радует, что активное участие в этих мероприятиях принимают наши бельгийские партнеры и патриотические организации, которые выступили организаторами встречи, чтобы почтить память всех советских партизан-участников Сопротивления, отдавших жизни за освобождение Бельгии от нацизма", - сказал посол России в Бельгии Александр Токовинин
, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он также отметил участие представителей официальных структур Бельгии
. "Здесь был депутат федерального парламента, представитель министерства обороны Бельгии, руководители муниципалитета города Ребек", - сказал российский дипломат. "Это радует, это говорит о том, что Бельгия хранит светлую память о совместных боях с советскими военнослужащими, вкладе нашей страны в освобождение Европы
от нацизма", - добавил он.
Два года назад на кладбище в Ребеке была установлена официальная памятная доска рядом с могилой рядового Владимира Талды, гражданина СССР
и участника движения бельгийского Сопротивления, который погиб здесь в возрасте 19 лет осенью 1944 года. Мемориал
установлен по инициативе патриотической ассоциации Belgians Remember Them ("Бельгийцы помнят о них") и призван увековечить память всех советских партизан и военнопленных, погибших на территории Бельгии.
Выступавший на церемонии в Ребеке экс-министр обороны Бельгии, депутат федерального парламента страны Андре Флао заявил, что такие мероприятия особенно важны, "когда в некоторых частях Бельгии и Европы распространяются крайне правые и националистические идеи". "Это самая большая опасность для нашей демократии", - сказал бельгийский политик.
Флао подчеркнул, что "Европа должна помнить об истории, уважать память тех, кто пожертвовал своими жизнями". "Важно помнить, что в 1945 году мы были освобождены. Освобождение стало результатом не только действий союзников, но и результатом усилий и огромных жертв Советского Союза и его населения. Это важно напоминать тогда, когда об этом начинают забывать", - добавил он.
В День Победы возложение цветов к монументам советским гражданам прошло и в брюссельской коммуне Эвер. Также российские дипломаты посетили мемориалы Гуви и Мане, посвященные движению бельгийского Сопротивления, к которому в апреле 1944 года примкнули 16 советских военнослужащих, бежавших из плена.
Красная армия не сражалась на бельгийской территории, страну освобождали англо-американские союзники. Но многие советские военные, сбежавшие из нацистских лагерей, участвовали в Сопротивлении на территории Бельгии.
После 1942 года нацисты отправили на угольные шахты в Бельгии порядка 20 тысяч пленных советских граждан. Несколько сотен советских военнопленных, сбежавших из нацистских лагерей, влились в местные группы партизан и активно участвовали в операциях против нацистов.
На территории Бельгии находится более 300 советских захоронений партизан и военнопленных, погибших в годы Второй мировой войны. Имена большинства похороненных солдат известны, но архивно-поисковые работы продолжаются.
Монументы солдатам и офицерам установлены на кладбищах с советскими захоронениями в Брюсселе
, Льеже
, Намюре
, Левене, Генке, Нидруме, Маршьен-о-Поне, Монтиньи-сюр-Самбр, а также на территории Мемориального комплекса союзников в Куанте.