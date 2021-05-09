Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731598011.html
В Бельгии в День Победы вспоминают советских бойцов Сопротивления
В Бельгии в День Победы вспоминают советских бойцов Сопротивления
Российские дипломаты, бельгийские политики и представители общественных организаций провели в День Победы 9 мая сразу несколько акций в память о советских... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T17:42
2021-05-09T17:46
день победы-2021
день победы
вторая мировая война (1939-1945)
бельгия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731598277_0:295:2016:1429_1920x0_80_0_0_9a0e8ec72cf480c54c8dfc82824d3eed.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Российские дипломаты, бельгийские политики и представители общественных организаций провели в День Победы 9 мая сразу несколько акций в память о советских участниках Сопротивления.В частности, представители России и Бельгии возложили венки к мемориалам советских партизан на городском кладбище города Ребек к югу от Брюсселя."Нас очень радует, что активное участие в этих мероприятиях принимают наши бельгийские партнеры и патриотические организации, которые выступили организаторами встречи, чтобы почтить память всех советских партизан-участников Сопротивления, отдавших жизни за освобождение Бельгии от нацизма", - сказал посол России в Бельгии Александр Токовинин, отвечая на вопрос РИА Новости.Он также отметил участие представителей официальных структур Бельгии. "Здесь был депутат федерального парламента, представитель министерства обороны Бельгии, руководители муниципалитета города Ребек", - сказал российский дипломат. "Это радует, это говорит о том, что Бельгия хранит светлую память о совместных боях с советскими военнослужащими, вкладе нашей страны в освобождение Европы от нацизма", - добавил он.Два года назад на кладбище в Ребеке была установлена официальная памятная доска рядом с могилой рядового Владимира Талды, гражданина СССР и участника движения бельгийского Сопротивления, который погиб здесь в возрасте 19 лет осенью 1944 года. Мемориал установлен по инициативе патриотической ассоциации Belgians Remember Them ("Бельгийцы помнят о них") и призван увековечить память всех советских партизан и военнопленных, погибших на территории Бельгии.Выступавший на церемонии в Ребеке экс-министр обороны Бельгии, депутат федерального парламента страны Андре Флао заявил, что такие мероприятия особенно важны, "когда в некоторых частях Бельгии и Европы распространяются крайне правые и националистические идеи". "Это самая большая опасность для нашей демократии", - сказал бельгийский политик.Флао подчеркнул, что "Европа должна помнить об истории, уважать память тех, кто пожертвовал своими жизнями". "Важно помнить, что в 1945 году мы были освобождены. Освобождение стало результатом не только действий союзников, но и результатом усилий и огромных жертв Советского Союза и его населения. Это важно напоминать тогда, когда об этом начинают забывать", - добавил он.В День Победы возложение цветов к монументам советским гражданам прошло и в брюссельской коммуне Эвер. Также российские дипломаты посетили мемориалы Гуви и Мане, посвященные движению бельгийского Сопротивления, к которому в апреле 1944 года примкнули 16 советских военнослужащих, бежавших из плена.Красная армия не сражалась на бельгийской территории, страну освобождали англо-американские союзники. Но многие советские военные, сбежавшие из нацистских лагерей, участвовали в Сопротивлении на территории Бельгии.После 1942 года нацисты отправили на угольные шахты в Бельгии порядка 20 тысяч пленных советских граждан. Несколько сотен советских военнопленных, сбежавших из нацистских лагерей, влились в местные группы партизан и активно участвовали в операциях против нацистов.На территории Бельгии находится более 300 советских захоронений партизан и военнопленных, погибших в годы Второй мировой войны. Имена большинства похороненных солдат известны, но архивно-поисковые работы продолжаются.Монументы солдатам и офицерам установлены на кладбищах с советскими захоронениями в Брюсселе, Льеже, Намюре, Левене, Генке, Нидруме, Маршьен-о-Поне, Монтиньи-сюр-Самбр, а также на территории Мемориального комплекса союзников в Куанте.
https://ria.ru/20210509/veteran-1731544025.html
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731477522.html
https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731598277_0:0:2017:1512_1920x0_80_0_0_c7f957e8de1dab4eadac39f419510590.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
день победы, вторая мировая война (1939-1945), бельгия, в мире

В Бельгии в День Победы вспоминают советских бойцов Сопротивления

17:42 09.05.2021 (обновлено: 17:46 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Надим ЗуауиВозложение цветов к мемориалу советским воинам в бельгийском Ребеке
Возложение цветов к мемориалу советским воинам в бельгийском Ребеке - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Надим Зуауи
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Российские дипломаты, бельгийские политики и представители общественных организаций провели в День Победы 9 мая сразу несколько акций в память о советских участниках Сопротивления.
В частности, представители России и Бельгии возложили венки к мемориалам советских партизан на городском кладбище города Ребек к югу от Брюсселя.
"Нас очень радует, что активное участие в этих мероприятиях принимают наши бельгийские партнеры и патриотические организации, которые выступили организаторами встречи, чтобы почтить память всех советских партизан-участников Сопротивления, отдавших жизни за освобождение Бельгии от нацизма", - сказал посол России в Бельгии Александр Токовинин, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он также отметил участие представителей официальных структур Бельгии. "Здесь был депутат федерального парламента, представитель министерства обороны Бельгии, руководители муниципалитета города Ребек", - сказал российский дипломат. "Это радует, это говорит о том, что Бельгия хранит светлую память о совместных боях с советскими военнослужащими, вкладе нашей страны в освобождение Европы от нацизма", - добавил он.
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Башкатов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
Вчера, 09:40День Победы-2021
"Победу отмечаю 8 и 9 мая". Как русский Иван стал партизаном в Бельгии
Два года назад на кладбище в Ребеке была установлена официальная памятная доска рядом с могилой рядового Владимира Талды, гражданина СССР и участника движения бельгийского Сопротивления, который погиб здесь в возрасте 19 лет осенью 1944 года. Мемориал установлен по инициативе патриотической ассоциации Belgians Remember Them ("Бельгийцы помнят о них") и призван увековечить память всех советских партизан и военнопленных, погибших на территории Бельгии.
Выступавший на церемонии в Ребеке экс-министр обороны Бельгии, депутат федерального парламента страны Андре Флао заявил, что такие мероприятия особенно важны, "когда в некоторых частях Бельгии и Европы распространяются крайне правые и националистические идеи". "Это самая большая опасность для нашей демократии", - сказал бельгийский политик.
Флао подчеркнул, что "Европа должна помнить об истории, уважать память тех, кто пожертвовал своими жизнями". "Важно помнить, что в 1945 году мы были освобождены. Освобождение стало результатом не только действий союзников, но и результатом усилий и огромных жертв Советского Союза и его населения. Это важно напоминать тогда, когда об этом начинают забывать", - добавил он.
Знамена поверженных фашистских армий падают к стенам Кремля. Москва. 1945 год - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
Вчера, 08:00
В 1945-м русские спасли Европу от самой себя: этого нам не простили
В День Победы возложение цветов к монументам советским гражданам прошло и в брюссельской коммуне Эвер. Также российские дипломаты посетили мемориалы Гуви и Мане, посвященные движению бельгийского Сопротивления, к которому в апреле 1944 года примкнули 16 советских военнослужащих, бежавших из плена.
Красная армия не сражалась на бельгийской территории, страну освобождали англо-американские союзники. Но многие советские военные, сбежавшие из нацистских лагерей, участвовали в Сопротивлении на территории Бельгии.
После 1942 года нацисты отправили на угольные шахты в Бельгии порядка 20 тысяч пленных советских граждан. Несколько сотен советских военнопленных, сбежавших из нацистских лагерей, влились в местные группы партизан и активно участвовали в операциях против нацистов.
На территории Бельгии находится более 300 советских захоронений партизан и военнопленных, погибших в годы Второй мировой войны. Имена большинства похороненных солдат известны, но архивно-поисковые работы продолжаются.
Монументы солдатам и офицерам установлены на кладбищах с советскими захоронениями в Брюсселе, Льеже, Намюре, Левене, Генке, Нидруме, Маршьен-о-Поне, Монтиньи-сюр-Самбр, а также на территории Мемориального комплекса союзников в Куанте.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
Вчера, 00:48День Победы-2021
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
 
День Победы-2021День ПобедыВторая мировая война (1939-1945)БельгияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09WSJ: жена Билла Гейтса начала готовиться к разводу в 2019 году
02:54На Кубе возложили цветы у мавзолея павших советских солдат
02:50Венесуэльцы устроили флешмоб в честь Дня Победы
02:40WSJ: США могут перебросить войска из Афганистана ближе к границам России
02:24Россиянам назвали способы повысить зарплату на треть
02:20Кадыров потребовал от Израиля извинений за столкновения с палестинцами
02:10Эксперт предупредил об опасности плесени на стенах квартир
02:02Бывший мэр Риги раскритиковал власти за закрытие памятника Освободителям
01:56На Украине избили стрингера Ruptly после интервью у прохожих о Дне Победы
01:54"Может не надо ехать?" Манижа ответила критикам песни для Евровидения
01:29Пушков рассказал, о какой России мечтает Байден
01:15Эксперты объяснили опасность платежей с телефоном в руках
00:49Источник сообщил о гибели 16 человек при подрыве автобуса в Афганистане
00:47В Братиславе младенца насмерть зажало дверьми лифта
00:43Израиль обвинил ХАМАС в запуске двух ракет
00:25В Иерусалиме 14 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
00:14При взрыве у полицейского участка в Сомали погибли шесть человек
23:57Девушку, пропавшую под Волгоградом, нашли мертвой
23:46Дипломат предостерег от глумления над подвигом советских воинов
23:42Армия Чада заявила об уничтожении повстанцев
Лента новостейМолния