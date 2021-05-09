https://ria.ru/20210509/pobeda-1731576390.html
Жители Донецка празднуют День Победы
Жители Донецка празднуют День Победы
Ситуация в центральной части Донецка и на его окраинах спокойная, жители города участвуют в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, несмотря на дождь... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T14:08
2021-05-09T14:08
2021-05-09T16:37
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Ситуация в центральной части Донецка и на его окраинах спокойная, жители города участвуют в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, несмотря на дождь и холод, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили об обстрелах окраин Донецка и гибели мирного жителя. Кроме того, сгорел один жилой дом.В центре и на окраинах города в настоящий момент тихо. В парках культуры и отдыха проходят праздничные мероприятия. Несмотря на сырую и прохладную погоду, жители активно принимают участие в гуляниях.Практически одновременно в ряде районов Донецка проходят флешмобы на тему Дня Победы. Кроме того, жители города несут цветы к памятникам солдатам и командирам советской армии. Общественные патриотические организации проводят акции памяти.
https://ria.ru/20210509/ded-1731563098.html
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днр, донбасс, донецкая народная республика, день победы, донецк (донецкая область), в мире