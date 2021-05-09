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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731576390.html
Жители Донецка празднуют День Победы
Жители Донецка празднуют День Победы
Ситуация в центральной части Донецка и на его окраинах спокойная, жители города участвуют в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, несмотря на дождь... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T14:08
2021-05-09T16:37
день победы-2021
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донецкая народная республика
день победы
донецк (донецкая область)
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Ситуация в центральной части Донецка и на его окраинах спокойная, жители города участвуют в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, несмотря на дождь и холод, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили об обстрелах окраин Донецка и гибели мирного жителя. Кроме того, сгорел один жилой дом.В центре и на окраинах города в настоящий момент тихо. В парках культуры и отдыха проходят праздничные мероприятия. Несмотря на сырую и прохладную погоду, жители активно принимают участие в гуляниях.Практически одновременно в ряде районов Донецка проходят флешмобы на тему Дня Победы. Кроме того, жители города несут цветы к памятникам солдатам и командирам советской армии. Общественные патриотические организации проводят акции памяти.
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днр, донбасс, донецкая народная республика, день победы, донецк (донецкая область), в мире

Жители Донецка празднуют День Победы

14:08 09.05.2021 (обновлено: 16:37 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк" в Донецке
Акция Бессмертный полк в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Ситуация в центральной части Донецка и на его окраинах спокойная, жители города участвуют в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, несмотря на дождь и холод, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили об обстрелах окраин Донецка и гибели мирного жителя. Кроме того, сгорел один жилой дом.
В центре и на окраинах города в настоящий момент тихо. В парках культуры и отдыха проходят праздничные мероприятия. Несмотря на сырую и прохладную погоду, жители активно принимают участие в гуляниях.
Практически одновременно в ряде районов Донецка проходят флешмобы на тему Дня Победы. Кроме того, жители города несут цветы к памятникам солдатам и командирам советской армии. Общественные патриотические организации проводят акции памяти.
В строю Бессмертного полка в Донбассе пронесли портрет деда Зеленского - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
Вчера, 11:50
Портрет деда Зеленского пронесли на акции "Бессмертный полк" в Донбассе
 
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