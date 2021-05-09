https://ria.ru/20210509/pobeda-1731576390.html

Жители Донецка празднуют День Победы

Жители Донецка празднуют День Победы

Ситуация в центральной части Донецка и на его окраинах спокойная, жители города участвуют в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, несмотря на дождь... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T14:08

2021-05-09T14:08

2021-05-09T16:37

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Ситуация в центральной части Донецка и на его окраинах спокойная, жители города участвуют в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, несмотря на дождь и холод, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили об обстрелах окраин Донецка и гибели мирного жителя. Кроме того, сгорел один жилой дом.В центре и на окраинах города в настоящий момент тихо. В парках культуры и отдыха проходят праздничные мероприятия. Несмотря на сырую и прохладную погоду, жители активно принимают участие в гуляниях.Практически одновременно в ряде районов Донецка проходят флешмобы на тему Дня Победы. Кроме того, жители города несут цветы к памятникам солдатам и командирам советской армии. Общественные патриотические организации проводят акции памяти.

https://ria.ru/20210509/ded-1731563098.html

донбасс

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

днр, донбасс, донецкая народная республика, день победы, донецк (донецкая область), в мире