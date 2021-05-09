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В Крыму прошли военные парады в честь Дня Победы
В Крыму прошли военные парады в честь Дня Победы
Военные парады состоялись в Симферополе и Керчи в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T13:04
2021-05-09T13:04
2021-05-09T13:04
день победы-2021
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сергей аксенов (политик)
керчь
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Военные парады состоялись в Симферополе и Керчи в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.По центральным улицам городов прошли колонны военнослужащих и военной техники, среди которой бронетранспортеры и зенитно-ракетные комплексы. Главными зрителями были ветераны, которые смогли посмотреть парад со специально отведенных мест. На парады также пришли горожане, которые выстроились вдоль улиц. Организованы выставки военной техники, установлены сцены для концертов. Вечером ожидаются праздничные салюты.Глава Крыма Сергей Аксенов в своей поздравительной речи отметил, что победа над нацизмом стала результатом колоссальных усилий народа, беспримерного мужества и героизма воинов, таланта советских полководцев.По его словам, в памяти потомков навсегда останутся подвиги защитников и освободителей городов-героев Севастополя и Керчи, города воинской славы Феодосии, участников сражений за Крым, партизан и подпольщиков. "Эта память увековечена в названиях наших населенных пунктов, улиц и площадей", - подчеркнул Аксенов.Как он считает, события последних десятилетий ясно показали, что сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи являются ключевыми элементами национальной безопасности. "Мы будем и впредь противостоять попыткам переписать историю, принизить роль нашего народа в победе над коричневой чумой, оклеветать наших предков. Это личное оскорбление для каждого из нас, для всего российского народа. Мы уверены, что усилия фальсификаторов обречены на провал, потому что не может быть прочным то, что построено на лжи", - заявил Аксенов.
https://ria.ru/20210508/prazdnik-1731489992.html
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россия, сергей аксенов (политик), керчь, севастополь, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Военные парады состоялись в Симферополе и Керчи в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
По центральным улицам городов прошли колонны военнослужащих и военной техники, среди которой бронетранспортеры и зенитно-ракетные комплексы. Главными зрителями были ветераны, которые смогли посмотреть парад со специально отведенных мест. На парады также пришли горожане, которые выстроились вдоль улиц. Организованы выставки военной техники, установлены сцены для концертов. Вечером ожидаются праздничные салюты.
Глава Крыма Сергей Аксенов
в своей поздравительной речи отметил, что победа над нацизмом стала результатом колоссальных усилий народа, беспримерного мужества и героизма воинов, таланта советских полководцев.
"Она далась нам ценой огромных жертв. Война коснулась каждой семьи. И Великая Победа стала достоянием каждой семьи. По сути это семейная история нашего народа, важная часть "генетического кода" нашей цивилизации", - сказал Аксенов.
По его словам, в памяти потомков навсегда останутся подвиги защитников и освободителей городов-героев Севастополя
и Керчи
, города воинской славы Феодосии, участников сражений за Крым, партизан и подпольщиков. "Эта память увековечена в названиях наших населенных пунктов, улиц и площадей", - подчеркнул Аксенов.
Как он считает, события последних десятилетий ясно показали, что сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи являются ключевыми элементами национальной безопасности. "Мы будем и впредь противостоять попыткам переписать историю, принизить роль нашего народа в победе над коричневой чумой, оклеветать наших предков. Это личное оскорбление для каждого из нас, для всего российского народа. Мы уверены, что усилия фальсификаторов обречены на провал, потому что не может быть прочным то, что построено на лжи", - заявил Аксенов.