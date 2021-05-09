Парад Победы состоялся на главной площади Мурманска
МУРМАНСК, 9 мая – РИА Новости. Более 700 военнослужащих и свыше 200 представителей разных ведомств приняли участие в параде Победы на главной площади Мурманска - Пять Углов, механизированную колонну техники возглавил легендарный танк Т-34, передает корреспондент РИА Новости.
Парадные расчеты выстроились в 10.00 (совпадает с мск.) на главной площади Мурманска Пять Углов. По данным властей региона, в параде приняли участие более 700 военнослужащих (в составе парадных расчётов и экипажей машин) и свыше 200 представителей иных ведомств и организаций.
Честь открыть парад в городе-герое Мурманске в этом году была предоставлена роте барабанщиков филиала Нахимовского военно-морского училища. Вместе со знамённой группой и ротой почётного караула юные музыканты возглавили прохождение войск.
По площади Пять Углов прошли парадные расчёты экипажа АПЛ "Псков", 403 отдельного гвардейского смешанного Киевского Краснознаменного ордена Суворова 2-й степени авиационного полка, 98 отдельного смешанного авиационного полка, 63 отдельного морского инженерного полка, 80 отдельной Арктической мотострелковой бригады. В одном строю с военнослужащими торжественным маршем прошли по центру города сотрудники ГУМЧС РФ и УФСИН РФ по Мурманской области, юнармейцы, члены военно-патриотического объединения "Вымпел".
Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34. В состав колонны вошли мотовездеходы АМ-1, бронеавтомобили "Тигр-М", снегоболотоходы ГАЗ-3344, бронетранспортеры БТР-82 АМ, танки Т-80БВМ, автомобили Камаз-5350 со 100-мм противотанковыми орудиями МТ-12 "Рапира" и БПЛА "Гранат", боевые машины БМ-21 РСЗО "Град", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1", пусковые установки берегового ракетного комплекса "Бастион", машины технической помощи МТП-А2, а также другие образцы боевой техники и вооружения.