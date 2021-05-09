На Дальнем Востоке прошли парады победы
08:48 09.05.2021 (обновлено: 09:38 09.05.2021)
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТанк Т-34-76 на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 9 мая – РИА Новости. Свыше 1,6 тысячи человек приняли участие в Параде Победы 9 мая во Владивостоке, еще столько прошли торжественным маршем в Уссурийске.
По данным правительства Приморского края, парад Победы во Владивостоке традиционно начался с исполнения песни "Священная война" и появления знаменной группы. В параде приняли участие более 1 200 военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ), в том числе батальонные и ротные коробки офицеров штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации, а также береговых войск флота. По центральной улице Владивостока, Светланской, прошли и парадные расчеты военных училищ, Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС, представители силовых ведомств и юнармейцы.
"В параде приняли участие в общей сложности более 1 600 человек", - сообщает пресс-служба краевого правительства.
В составе механизированной колонны прошла 61 единица военной техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы ПВО С-400 и "Оса", береговые ракетные комплексы "Бастион", зенитно-ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", реактивные системы залпового огня "Град", бронетранспортеры БТР-82А, буксируемые гаубицы, бронеавтомобили "Тигр", машины технического обеспечения.
Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, в параде в Уссурийске приняли участие свыше 1 600 военнослужащих ВВО.
"В составе гарнизона по центральной площади города торжественным маршем прошли пешие парадные расчеты от соединений и воинских частей общевойсковой армии, воспитанники Уссурийского Суворовского училища, воины отдельного соединения ВДВ, бригады МТО, представители штурмового авиационного полка "Нормандия-Неман", парадные расчеты военнослужащих-женщин, юнармейцев и местного казачества", - сообщили в пресс-службе ВВО.
Впервые в составе механизированной колонны в Уссурийске проехала военная техника, поступившая на вооружение в конце прошлого года, это многоцелевые бронетранспортеры БТР–82А и танки Т–80 БВ. Зрители увидели пусковые установки "Искандер-М", "Бук-М1", системы "Мста – С", "Гиацинт – С", "Торнадо" и другую технику. Всего в Параде Победы было задействовано порядка 100 единиц военной и специальной техники.