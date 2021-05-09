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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731538069.html
На Дальнем Востоке прошли парады победы
На Дальнем Востоке прошли парады победы
Свыше 1,6 тысячи человек приняли участие в Параде Победы 9 мая во Владивостоке, еще столько прошли торжественным маршем в Уссурийске. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T08:48
2021-05-09T09:38
день победы-2021
т-80бв
воздушно-десантные войска россии
тихоокеанский флот вмф россии
панцирь-с1
бмп-3
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мая – РИА Новости. Свыше 1,6 тысячи человек приняли участие в Параде Победы 9 мая во Владивостоке, еще столько прошли торжественным маршем в Уссурийске.По данным правительства Приморского края, парад Победы во Владивостоке традиционно начался с исполнения песни "Священная война" и появления знаменной группы. В параде приняли участие более 1 200 военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ), в том числе батальонные и ротные коробки офицеров штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации, а также береговых войск флота. По центральной улице Владивостока, Светланской, прошли и парадные расчеты военных училищ, Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС, представители силовых ведомств и юнармейцы."В параде приняли участие в общей сложности более 1 600 человек", - сообщает пресс-служба краевого правительства.В составе механизированной колонны прошла 61 единица военной техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы ПВО С-400 и "Оса", береговые ракетные комплексы "Бастион", зенитно-ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", реактивные системы залпового огня "Град", бронетранспортеры БТР-82А, буксируемые гаубицы, бронеавтомобили "Тигр", машины технического обеспечения.Кроме того, в центре города прошла новая боевая техника, поступившую на вооружение флота, в частности танк Т-80БВ. Также зрителям впервые показали современную боевую машину пехоты БМП-3. Колонну машин военных лет открыл один из самых знаменитых автомобилей военной эпохи – "Виллис МБ".Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, в параде в Уссурийске приняли участие свыше 1 600 военнослужащих ВВО."В составе гарнизона по центральной площади города торжественным маршем прошли пешие парадные расчеты от соединений и воинских частей общевойсковой армии, воспитанники Уссурийского Суворовского училища, воины отдельного соединения ВДВ, бригады МТО, представители штурмового авиационного полка "Нормандия-Неман", парадные расчеты военнослужащих-женщин, юнармейцев и местного казачества", - сообщили в пресс-службе ВВО.Впервые в составе механизированной колонны в Уссурийске проехала военная техника, поступившая на вооружение в конце прошлого года, это многоцелевые бронетранспортеры БТР–82А и танки Т–80 БВ. Зрители увидели пусковые установки "Искандер-М", "Бук-М1", системы "Мста – С", "Гиацинт – С", "Торнадо" и другую технику. Всего в Параде Победы было задействовано порядка 100 единиц военной и специальной техники.
https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html
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т-80бв, воздушно-десантные войска россии, тихоокеанский флот вмф россии, панцирь-с1, бмп-3, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, приморский край, уссурийск, безопасность

На Дальнем Востоке прошли парады победы

08:48 09.05.2021 (обновлено: 09:38 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТанк Т-34-76 на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке
Танк Т-34-76 на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мая – РИА Новости. Свыше 1,6 тысячи человек приняли участие в Параде Победы 9 мая во Владивостоке, еще столько прошли торжественным маршем в Уссурийске.
По данным правительства Приморского края, парад Победы во Владивостоке традиционно начался с исполнения песни "Священная война" и появления знаменной группы. В параде приняли участие более 1 200 военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ), в том числе батальонные и ротные коробки офицеров штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации, а также береговых войск флота. По центральной улице Владивостока, Светланской, прошли и парадные расчеты военных училищ, Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС, представители силовых ведомств и юнармейцы.
"В параде приняли участие в общей сложности более 1 600 человек", - сообщает пресс-служба краевого правительства.
В составе механизированной колонны прошла 61 единица военной техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы ПВО С-400 и "Оса", береговые ракетные комплексы "Бастион", зенитно-ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", реактивные системы залпового огня "Град", бронетранспортеры БТР-82А, буксируемые гаубицы, бронеавтомобили "Тигр", машины технического обеспечения.
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Кроме того, в центре города прошла новая боевая техника, поступившую на вооружение флота, в частности танк Т-80БВ. Также зрителям впервые показали современную боевую машину пехоты БМП-3. Колонну машин военных лет открыл один из самых знаменитых автомобилей военной эпохи – "Виллис МБ".
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Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, в параде в Уссурийске приняли участие свыше 1 600 военнослужащих ВВО.
"В составе гарнизона по центральной площади города торжественным маршем прошли пешие парадные расчеты от соединений и воинских частей общевойсковой армии, воспитанники Уссурийского Суворовского училища, воины отдельного соединения ВДВ, бригады МТО, представители штурмового авиационного полка "Нормандия-Неман", парадные расчеты военнослужащих-женщин, юнармейцев и местного казачества", - сообщили в пресс-службе ВВО.
Впервые в составе механизированной колонны в Уссурийске проехала военная техника, поступившая на вооружение в конце прошлого года, это многоцелевые бронетранспортеры БТР–82А и танки Т–80 БВ. Зрители увидели пусковые установки "Искандер-М", "Бук-М1", системы "Мста – С", "Гиацинт – С", "Торнадо" и другую технику. Всего в Параде Победы было задействовано порядка 100 единиц военной и специальной техники.
 
День Победы-2021Т-80БВВоздушно-десантные войска РоссииТихоокеанский флот ВМФ РоссииПанцирь-С1БМП-3МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВладивостокПриморский крайУссурийскБезопасность
 
 
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