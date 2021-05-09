В Севастополе прошел военный парад в честь Дня Победы
11:24 09.05.2021 (обновлено: 12:53 09.05.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКурсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Севастополе
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости. В Севастополе завершился парад в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и 77-летия освобождения города, передает корреспондент РИА Новости.
Командовал парадом начальник отдела береговых войск Черноморского флота полковник Игорь Сварковский, принимал его командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов.
Смотр открыли расчеты войск Севастопольского гарнизона, ритм движения задала рота барабанщиков филиала Нахимовского военно-морского училища. По площади Нахимова промаршировали офицеры органов управления Черноморского флота, морские пехотинцы, расчеты береговой ракетной обороны и ПВО, офицеры морского штурмового авиаполка, войск Нацгвардии и МЧС, курсанты и кадеты нахимовского училища и юнармейцы.
Затем перед зрителями прошли танк Т-34, который принимал участие в Крымской наступательной операции и освобождении Севастополя и позднее хранившийся на Сапун-горе, береговые ракетные комплексы "Бастион" и радиолокационные "Монолиты", пусковые установки С-400 "Триумф", зенитные ракетно-артиллерийские комплексы "Панцирь-С", танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82, боевые машины реактивного залпового огня "ГРАД", гаубицы "Мста-Б" и Д-30.
Посмотреть парад пришли тысячи человек, некоторые из них специально приехали в Севастополь из других городов Крыма и России.
В 17:00 на площади Нахимова начнется праздничный концерт, в котором выступят творческие коллективы города и звезды российской эстрады. Завершится день большим праздничным салютом.