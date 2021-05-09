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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/parad-1731559050.html
В Севастополе прошел военный парад в честь Дня Победы
В Севастополе прошел военный парад в честь Дня Победы
В Севастополе завершился парад в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и 77-летия освобождения города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T11:24
2021-05-09T12:53
день победы-2021
день победы
республика крым
севастополь
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости. В Севастополе завершился парад в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и 77-летия освобождения города, передает корреспондент РИА Новости.Командовал парадом начальник отдела береговых войск Черноморского флота полковник Игорь Сварковский, принимал его командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов.Смотр открыли расчеты войск Севастопольского гарнизона, ритм движения задала рота барабанщиков филиала Нахимовского военно-морского училища. По площади Нахимова промаршировали офицеры органов управления Черноморского флота, морские пехотинцы, расчеты береговой ракетной обороны и ПВО, офицеры морского штурмового авиаполка, войск Нацгвардии и МЧС, курсанты и кадеты нахимовского училища и юнармейцы.Затем перед зрителями прошли танк Т-34, который принимал участие в Крымской наступательной операции и освобождении Севастополя и позднее хранившийся на Сапун-горе, береговые ракетные комплексы "Бастион" и радиолокационные "Монолиты", пусковые установки С-400 "Триумф", зенитные ракетно-артиллерийские комплексы "Панцирь-С", танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82, боевые машины реактивного залпового огня "ГРАД", гаубицы "Мста-Б" и Д-30.Посмотреть парад пришли тысячи человек, некоторые из них специально приехали в Севастополь из других городов Крыма и России.В 17:00 на площади Нахимова начнется праздничный концерт, в котором выступят творческие коллективы города и звезды российской эстрады. Завершится день большим праздничным салютом.
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731477522.html
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день победы, республика крым, севастополь, общество

В Севастополе прошел военный парад в честь Дня Победы

11:24 09.05.2021 (обновлено: 12:53 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКурсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Севастополе
Курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Севастополе - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости. В Севастополе завершился парад в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и 77-летия освобождения города, передает корреспондент РИА Новости.
Командовал парадом начальник отдела береговых войск Черноморского флота полковник Игорь Сварковский, принимал его командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов.
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Смотр открыли расчеты войск Севастопольского гарнизона, ритм движения задала рота барабанщиков филиала Нахимовского военно-морского училища. По площади Нахимова промаршировали офицеры органов управления Черноморского флота, морские пехотинцы, расчеты береговой ракетной обороны и ПВО, офицеры морского штурмового авиаполка, войск Нацгвардии и МЧС, курсанты и кадеты нахимовского училища и юнармейцы.
Затем перед зрителями прошли танк Т-34, который принимал участие в Крымской наступательной операции и освобождении Севастополя и позднее хранившийся на Сапун-горе, береговые ракетные комплексы "Бастион" и радиолокационные "Монолиты", пусковые установки С-400 "Триумф", зенитные ракетно-артиллерийские комплексы "Панцирь-С", танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82, боевые машины реактивного залпового огня "ГРАД", гаубицы "Мста-Б" и Д-30.
Военный парад, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
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Посмотреть парад пришли тысячи человек, некоторые из них специально приехали в Севастополь из других городов Крыма и России.
В 17:00 на площади Нахимова начнется праздничный концерт, в котором выступят творческие коллективы города и звезды российской эстрады. Завершится день большим праздничным салютом.
 
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