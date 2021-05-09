В Иерусалиме 17 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
00:04 09.05.2021 (обновлено: 02:23 09.05.2021)
ГАЗА, 8 мая - РИА Новости. Семнадцать палестинцев пострадали в субботу вечером в столкновениях с израильской полицией в Восточном Иерусалиме, сообщает представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме.
"Семнадцать палестинцев получили ранения сегодня в столкновениях с израильской полицией в Иерусалиме и у мечети Аль-Акса. Шестеро раненых были доставлены в иерусалимскую больницу", - говорится в сообщении.
Красный Полумесяц подчеркнул, что полиция закрыла для них доступ в район Баб аль-Амуд, откуда сообщается о большом количестве раненых палестинцев.
Израильская полиция сообщила ранее о возобновившихся беспорядках в Восточном Иерусалиме и о нападении на стражей правопорядка. Волнения возобновились и в районе Шейх Джаррах, и в районе Храмовой горы, где вечером в субботу, по сообщениям СМИ, собрались порядка 75 тысяч мусульман.
Jerusalem tonight, near #DamascusGate: pic.twitter.com/edPCjxrvqD— ℝ𝕠𝕤𝕚𝕖 𝕊𝕔𝕒𝕞𝕞𝕖𝕝𝕝 (@rosiescammell) May 8, 2021
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел в выходные консультации в свете эскалации напряженности в Восточном Иерусалиме с участием начальника генштаба армии, министра обороны и внутренней безопасности, высокопоставленных силовиков и руководителей спецслужб. Премьер-министр заявил, что Израиль действует ответственно, соблюдая закон и обеспечивая общественный порядок, сохраняя при этом свободу вероисповедания в святых местах.
Вчера, 23:09В Восточном Иерусалиме возобновились беспорядки
В ночь на субботу масштабные столкновения между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции вспыхнули в Восточном Иерусалиме, по данным Красного полумесяца 205 палестинцев были ранены, израильская полиция сообщила о 17 пострадавших стражах порядка. Полиция Израиля в субботу превентивно задержала около 20 человек в Восточном Иерусалиме в связи с подозрением, что они могут принять участие в беспорядках в субботу вечером и в последующих дни, сообщил РИА Новости официальный представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.
Волнения в пятницу вечером вспыхнули сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего уже больше недели продолжаются акции протеста, перерастающие в беспорядки. На фоне этого глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН запросить заседание Совета Безопасности для обсуждения событий в Восточном Иерусалиме.
Спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд выразил в четверг озабоченность в связи с ситуацией в Восточном Иерусалиме и призвал Израиль "прекратить снос и выселение в соответствии с его обязательствами и в соответствии с международным гуманитарным правом". Озабоченность в связи с ростом напряженности выразили также в МИД РФ, призвав стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации. ЕС также призвал к деэскалации ситуации.