https://ria.ru/20210509/palestintsy-1731524382.html

В Иерусалиме 17 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией

В Иерусалиме 17 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией

Семнадцать палестинцев пострадали в субботу вечером в столкновениях с израильской полицией в Восточном Иерусалиме, сообщает представительство Красного... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T00:04

2021-05-09T00:04

2021-05-09T02:23

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

беспорядки в восточном иерусалиме

россия

красный полумесяц

сектор газа

палестинская национальная администрация

махмуд аббас

биньямин нетаньяху

оон

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ГАЗА, 8 мая - РИА Новости. Семнадцать палестинцев пострадали в субботу вечером в столкновениях с израильской полицией в Восточном Иерусалиме, сообщает представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме.Красный Полумесяц подчеркнул, что полиция закрыла для них доступ в район Баб аль-Амуд, откуда сообщается о большом количестве раненых палестинцев.Израильская полиция сообщила ранее о возобновившихся беспорядках в Восточном Иерусалиме и о нападении на стражей правопорядка. Волнения возобновились и в районе Шейх Джаррах, и в районе Храмовой горы, где вечером в субботу, по сообщениям СМИ, собрались порядка 75 тысяч мусульман.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел в выходные консультации в свете эскалации напряженности в Восточном Иерусалиме с участием начальника генштаба армии, министра обороны и внутренней безопасности, высокопоставленных силовиков и руководителей спецслужб. Премьер-министр заявил, что Израиль действует ответственно, соблюдая закон и обеспечивая общественный порядок, сохраняя при этом свободу вероисповедания в святых местах.В ночь на субботу масштабные столкновения между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции вспыхнули в Восточном Иерусалиме, по данным Красного полумесяца 205 палестинцев были ранены, израильская полиция сообщила о 17 пострадавших стражах порядка. Полиция Израиля в субботу превентивно задержала около 20 человек в Восточном Иерусалиме в связи с подозрением, что они могут принять участие в беспорядках в субботу вечером и в последующих дни, сообщил РИА Новости официальный представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.Волнения в пятницу вечером вспыхнули сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего уже больше недели продолжаются акции протеста, перерастающие в беспорядки. На фоне этого глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН запросить заседание Совета Безопасности для обсуждения событий в Восточном Иерусалиме.Спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд выразил в четверг озабоченность в связи с ситуацией в Восточном Иерусалиме и призвал Израиль "прекратить снос и выселение в соответствии с его обязательствами и в соответствии с международным гуманитарным правом". Озабоченность в связи с ростом напряженности выразили также в МИД РФ, призвав стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации. ЕС также призвал к деэскалации ситуации.

https://ria.ru/20210508/besporyadki-1731522571.html

https://ria.ru/20210508/politseyskiy-1731452613.html

россия

сектор газа

восточный иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), беспорядки в восточном иерусалиме, россия, красный полумесяц, сектор газа, палестинская национальная администрация, махмуд аббас, биньямин нетаньяху, оон, восточный иерусалим, в мире