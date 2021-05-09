https://ria.ru/20210509/oruzhie-1731529273.html

ВМС США заявили об изъятии российского оружия с судна в Аравийском море

ВМС США заявили об изъятии российского оружия с судна в Аравийском море

Американский крейсер Monterey изъял партию оружия российского и китайского производства с судна без опознавательных знаков в международных водах Аравийского... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T02:16

2021-05-09T02:16

2021-05-09T08:53

россия

аравийское море

военно-морские силы сша

москва

оружие

в мире

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Американские военные конфисковали российское оружие с судна в нейтральных водах

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Американский крейсер Monterey изъял партию оружия российского и китайского производства с судна без опознавательных знаков в международных водах Аравийского моря, сообщает пресс-служба Пятого флота ВМС США.Команда корабля обнаружила незаконный груз во время стандартной проверки, соответствующей нормам международного права. Отмечается, что ВМС США хотели установить, кому принадлежит судно.Операция по изъятию оружия продолжалась два дня — шестого и седьмого мая — по ее завершении экипаж судна допросили и отпустили. Происхождение оружия и пункт его доставки предстоит определить расследованию.

https://ria.ru/20210427/korabli-1730229789.html

россия

аравийское море

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, аравийское море, военно-морские силы сша, москва, оружие, в мире