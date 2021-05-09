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ВМС США заявили об изъятии российского оружия с судна в Аравийском море
ВМС США заявили об изъятии российского оружия с судна в Аравийском море
Американский крейсер Monterey изъял партию оружия российского и китайского производства с судна без опознавательных знаков в международных водах Аравийского... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T02:16
2021-05-09T08:53
россия
аравийское море
военно-морские силы сша
москва
оружие
в мире
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Американские военные конфисковали российское оружие с судна в нейтральных водах
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Американский крейсер Monterey изъял партию оружия российского и китайского производства с судна без опознавательных знаков в международных водах Аравийского моря, сообщает пресс-служба Пятого флота ВМС США.Команда корабля обнаружила незаконный груз во время стандартной проверки, соответствующей нормам международного права. Отмечается, что ВМС США хотели установить, кому принадлежит судно.Операция по изъятию оружия продолжалась два дня — шестого и седьмого мая — по ее завершении экипаж судна допросили и отпустили. Происхождение оружия и пункт его доставки предстоит определить расследованию.
https://ria.ru/20210427/korabli-1730229789.html
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россия, аравийское море, военно-морские силы сша, москва, оружие, в мире

ВМС США заявили об изъятии российского оружия с судна в Аравийском море

02:16 09.05.2021 (обновлено: 08:53 09.05.2021)
 
© Фото : U.S. Navy / MC3 Billy HoКрейсер ВМС США Monterey
Крейсер ВМС США Monterey - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© Фото : U.S. Navy / MC3 Billy Ho
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Американский крейсер Monterey изъял партию оружия российского и китайского производства с судна без опознавательных знаков в международных водах Аравийского моря, сообщает пресс-служба Пятого флота ВМС США.
Команда корабля обнаружила незаконный груз во время стандартной проверки, соответствующей нормам международного права. Отмечается, что ВМС США хотели установить, кому принадлежит судно.

"Среди найденного оружия были десятки современных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок Type 56 и сотни пулеметов ПКМ, снайперские винтовки, противотанковые гранатометы <...> усовершенствованные оптические прицелы", — говорится в сообщении.

Операция по изъятию оружия продолжалась два дня — шестого и седьмого мая — по ее завершении экипаж судна допросили и отпустили. Происхождение оружия и пункт его доставки предстоит определить расследованию.
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