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ВМС США заявили об изъятии российского оружия с судна в Аравийском море
ВМС США заявили об изъятии российского оружия с судна в Аравийском море
Американский крейсер Monterey изъял партию оружия российского и китайского производства с судна без опознавательных знаков в международных водах Аравийского... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T02:16
2021-05-09T02:16
2021-05-09T08:53
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аравийское море
военно-морские силы сша
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оружие
в мире
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Американские военные конфисковали российское оружие с судна в нейтральных водах
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Американский крейсер Monterey изъял партию оружия российского и китайского производства с судна без опознавательных знаков в международных водах Аравийского моря, сообщает пресс-служба Пятого флота ВМС США.Команда корабля обнаружила незаконный груз во время стандартной проверки, соответствующей нормам международного права. Отмечается, что ВМС США хотели установить, кому принадлежит судно.Операция по изъятию оружия продолжалась два дня — шестого и седьмого мая — по ее завершении экипаж судна допросили и отпустили. Происхождение оружия и пункт его доставки предстоит определить расследованию.
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россия, аравийское море, военно-морские силы сша, москва, оружие, в мире