В УМВД опровергли сообщения об обнаружении главы омского Минздрава
23:01 09.05.2021 (обновлено: 23:40 09.05.2021)
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлавный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский
ОМСК, 9 мая - РИА Новости. Пропавшего министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского ещё не нашли, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.
Ранее в некоторых Telegram-каналах появились сообщения со ссылкой на поисковый отряд "Лиза Алерт", что Мураховского нашли.
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"Нет (не найден)", - сообщил РИА Новости в пресс-службе УМВД по Омской области на вопрос о том, соответствует ли действительности информация об обнаружении министра живым.
По данным полиции, 7 мая Александр Мураховский с охотбазы в районе деревни Поспелово (в 270 километрах от Омска) уехал на квадроцикле в лес и пропал. Официально пропажу чиновника в УМВД подтвердили только к вечеру 9 мая, тогда же в 6,5 километрах от охотбазы нашли квадроцикл пропавшего.
Как ранее сообщили РИА Новости в УМВД по Омской области, в поисках участвуют волонтёры из отряда "Лиза Алерт", "Доброспас", личный состав местного пункта полиции, сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители, задействуется вертолёт и беспилотные летательные аппараты. В ГУ МЧС по Омской области добавили, что на поиски направлено 10 спасателей на двух личных автомобилях.
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РИА Новости пока не удалось связаться с местным представителем отряда "Лиза Алерт", а куратор по региону сообщила, что не располагает данными об обнаружении Мураховского.
Ранее Мураховский был главврачом омской больницы скорой медицинской помощи №1, куда 20 августа 2020 года на автомобиле скорой помощи с самолёта доставили Алексея Навального.