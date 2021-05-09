https://ria.ru/20210509/murakhovskiy-1731617344.html

В УМВД опровергли сообщения об обнаружении главы омского Минздрава

В УМВД опровергли сообщения об обнаружении главы омского Минздрава

Пропавшего министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского ещё не нашли, сообщили РИА Новости в УМВД по региону. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T23:01

2021-05-09T23:01

2021-05-09T23:40

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

омск

происшествия

омская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576107370_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_7b008dce412d5722c8f86c099ca1e73b.jpg

ОМСК, 9 мая - РИА Новости. Пропавшего министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского ещё не нашли, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.Ранее в некоторых Telegram-каналах появились сообщения со ссылкой на поисковый отряд "Лиза Алерт", что Мураховского нашли."Нет (не найден)", - сообщил РИА Новости в пресс-службе УМВД по Омской области на вопрос о том, соответствует ли действительности информация об обнаружении министра живым.По данным полиции, 7 мая Александр Мураховский с охотбазы в районе деревни Поспелово (в 270 километрах от Омска) уехал на квадроцикле в лес и пропал. Официально пропажу чиновника в УМВД подтвердили только к вечеру 9 мая, тогда же в 6,5 километрах от охотбазы нашли квадроцикл пропавшего.Как ранее сообщили РИА Новости в УМВД по Омской области, в поисках участвуют волонтёры из отряда "Лиза Алерт", "Доброспас", личный состав местного пункта полиции, сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители, задействуется вертолёт и беспилотные летательные аппараты. В ГУ МЧС по Омской области добавили, что на поиски направлено 10 спасателей на двух личных автомобилях.РИА Новости пока не удалось связаться с местным представителем отряда "Лиза Алерт", а куратор по региону сообщила, что не располагает данными об обнаружении Мураховского.Ранее Мураховский был главврачом омской больницы скорой медицинской помощи №1, куда 20 августа 2020 года на автомобиле скорой помощи с самолёта доставили Алексея Навального.

https://ria.ru/20201223/navalnyy-1590596499.html

https://ria.ru/20201013/vrach-1579602919.html

россия

омск

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омск, происшествия, омская область