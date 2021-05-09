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Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды в День Победы
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды в День Победы
Москвичей призывают быть внимательными на улице из-за непогоды в День Победы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T09:19
2021-05-09T09:19
2021-05-09T09:19
городское хозяйство москвы
общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Москвичей призывают быть внимательными на улице из-за непогоды в День Победы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
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городское хозяйство москвы, общество