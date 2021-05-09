Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды в День Победы

"В столице облачно, температура воздуха до 13 градусов выше нуля. За прошедшие сутки в некоторых районах города выпало до 40 миллиметров осадков, это почти 80% месячной нормы. С 09.00 до 18.00 ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице, не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.