Глава Якутии возложил цветы к монументу "Воинам победителям"
ЯКУТСК, 9 мая – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев в воскресенье возложил цветы к монументу "Воинам победителям", это стало единственным офлайн-мероприятием в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, проводимым в Якутске, где из-за роста больных коронавирусом отменили традиционное празднование Дня Победы, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Ранее сообщалось, что праздничные мероприятия 1 и 9 мая в республике пройдут в формате онлайн.
Тем не менее, в воскресенье власти республики провели традиционную церемонию возложения цветов к мемориалу.
"В День Великой Победы 9 мая в городе Якутске состоялась торжественная церемония возложения цветов к монументу "Воинам победителям", посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов "Поклонимся великим тем годам". От имени жителей Якутии в честь памяти героям фронта и героям тыла живые цветы к монументу "Воинам победителям" и к Вечному огню возложил глава республики Айсен Николаев", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что церемония на площади Победы Якутска началась с минуты молчания. Далее был дан троекратный оружейный залп и прозвучали гимны Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Колонна, возглавляемая знаменной группой, прошла по центральной аллее площади.