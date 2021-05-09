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Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210509/monument-1731555992.html
Глава Якутии возложил цветы к монументу "Воинам победителям"
Глава Якутии возложил цветы к монументу "Воинам победителям"
Глава Якутии Айсен Николаев в воскресенье возложил цветы к монументу "Воинам победителям", это стало единственным офлайн-мероприятием в честь 76-ой годовщины... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T11:06
2021-05-09T11:06
республика саха (якутия)
россия
республика саха (якутия)
айсен николаев
якутск
общество
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ЯКУТСК, 9 мая – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев в воскресенье возложил цветы к монументу "Воинам победителям", это стало единственным офлайн-мероприятием в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, проводимым в Якутске, где из-за роста больных коронавирусом отменили традиционное празднование Дня Победы, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.Ранее сообщалось, что праздничные мероприятия 1 и 9 мая в республике пройдут в формате онлайн.Тем не менее, в воскресенье власти республики провели традиционную церемонию возложения цветов к мемориалу.Отмечается, что церемония на площади Победы Якутска началась с минуты молчания. Далее был дан троекратный оружейный залп и прозвучали гимны Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Колонна, возглавляемая знаменной группой, прошла по центральной аллее площади.
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россия, республика саха (якутия), айсен николаев, якутск, общество

Глава Якутии возложил цветы к монументу "Воинам победителям"

11:06 09.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковГлава Якутии Айсен Николаев во время интервью РИА Новости
Глава Якутии Айсен Николаев во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 9 мая – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев в воскресенье возложил цветы к монументу "Воинам победителям", это стало единственным офлайн-мероприятием в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, проводимым в Якутске, где из-за роста больных коронавирусом отменили традиционное празднование Дня Победы, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Ранее сообщалось, что праздничные мероприятия 1 и 9 мая в республике пройдут в формате онлайн.
Тем не менее, в воскресенье власти республики провели традиционную церемонию возложения цветов к мемориалу.
"В День Великой Победы 9 мая в городе Якутске состоялась торжественная церемония возложения цветов к монументу "Воинам победителям", посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов "Поклонимся великим тем годам". От имени жителей Якутии в честь памяти героям фронта и героям тыла живые цветы к монументу "Воинам победителям" и к Вечному огню возложил глава республики Айсен Николаев", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что церемония на площади Победы Якутска началась с минуты молчания. Далее был дан троекратный оружейный залп и прозвучали гимны Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Колонна, возглавляемая знаменной группой, прошла по центральной аллее площади.
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Республика Саха (Якутия)РоссияРеспублика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЯкутскОбщество
 
 
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