https://ria.ru/20210509/monument-1731555992.html

Глава Якутии возложил цветы к монументу "Воинам победителям"

Глава Якутии возложил цветы к монументу "Воинам победителям"

Глава Якутии Айсен Николаев в воскресенье возложил цветы к монументу "Воинам победителям", это стало единственным офлайн-мероприятием в честь 76-ой годовщины... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T11:06

2021-05-09T11:06

2021-05-09T11:06

республика саха (якутия)

россия

республика саха (якутия)

айсен николаев

якутск

общество

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ЯКУТСК, 9 мая – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев в воскресенье возложил цветы к монументу "Воинам победителям", это стало единственным офлайн-мероприятием в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, проводимым в Якутске, где из-за роста больных коронавирусом отменили традиционное празднование Дня Победы, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.Ранее сообщалось, что праздничные мероприятия 1 и 9 мая в республике пройдут в формате онлайн.Тем не менее, в воскресенье власти республики провели традиционную церемонию возложения цветов к мемориалу.Отмечается, что церемония на площади Победы Якутска началась с минуты молчания. Далее был дан троекратный оружейный залп и прозвучали гимны Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Колонна, возглавляемая знаменной группой, прошла по центральной аллее площади.

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731540683.html

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якутск

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россия, республика саха (якутия), айсен николаев, якутск, общество