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Додон рассказал о реставрации мемориала советским солдатам
Додон рассказал о реставрации мемориала советским солдатам
Посольство России в Молдавии помогло в реставрации мемориального комплекса в память о советских воинах в селе Спея Новоаненского района, сообщил экс-президент... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T16:43
2021-05-09T16:43
2021-05-09T16:43
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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Посольство России в Молдавии помогло в реставрации мемориального комплекса в память о советских воинах в селе Спея Новоаненского района, сообщил экс-президент республики Игорь Додон.По его словам, мемориал был создан в память советских воинов, павших в боях за освобождение Молдавии от фашизма. С 2010 по 2012 годы здесь были перезахоронены останки 98 солдат и офицеров Красной армии, обнаруженные в ходе поисковых экспедиций."Мы возложили цветы к могилам павших и почтили память всех погибших минутой молчания. Мы обязаны помнить о подвигах тех, благодаря кому на нашей земле сегодня мир и спокойствие", - добавил Додон.В 2020 году при поддержке МИД России, российских регионов, общественных организаций и фондов, а также посольства РФ по всей территории Молдавии была проведена реставрация 16 мемориалов.
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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости.
Посольство России в Молдавии
помогло в реставрации мемориального комплекса в память о советских воинах в селе Спея Новоаненского района, сообщил экс-президент республики Игорь Додон
.
"Вместе с послом Российской Федерации в РМ (Республике Молдова - ред.) Олегом Васнецовым принял участие в официальном открытии недавно отреставрированного мемориального комплекса в память о советских воинах в селе Спея Новоаненского района. Он был капитально отремонтирован усилиями Национального координационного комитета "Победа" при поддержке посольства Российской Федерации в Молдове, Партии социалистов и органов местной власти", - написал Додон в своем Telegram-канале.
По его словам, мемориал был создан в память советских воинов, павших в боях за освобождение Молдавии от фашизма. С 2010 по 2012 годы здесь были перезахоронены останки 98 солдат и офицеров Красной армии, обнаруженные в ходе поисковых экспедиций.
"Мы возложили цветы к могилам павших и почтили память всех погибших минутой молчания. Мы обязаны помнить о подвигах тех, благодаря кому на нашей земле сегодня мир и спокойствие", - добавил Додон.
В 2020 году при поддержке МИД России, российских регионов, общественных организаций и фондов, а также посольства РФ по всей территории Молдавии была проведена реставрация 16 мемориалов.