https://ria.ru/20210509/moldaviya-1731593200.html

Додон рассказал о реставрации мемориала советским солдатам

Додон рассказал о реставрации мемориала советским солдатам

Посольство России в Молдавии помогло в реставрации мемориального комплекса в память о советских воинах в селе Спея Новоаненского района, сообщил экс-президент... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T16:43

2021-05-09T16:43

2021-05-09T16:43

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игорь додон

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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Посольство России в Молдавии помогло в реставрации мемориального комплекса в память о советских воинах в селе Спея Новоаненского района, сообщил экс-президент республики Игорь Додон.По его словам, мемориал был создан в память советских воинов, павших в боях за освобождение Молдавии от фашизма. С 2010 по 2012 годы здесь были перезахоронены останки 98 солдат и офицеров Красной армии, обнаруженные в ходе поисковых экспедиций."Мы возложили цветы к могилам павших и почтили память всех погибших минутой молчания. Мы обязаны помнить о подвигах тех, благодаря кому на нашей земле сегодня мир и спокойствие", - добавил Додон.В 2020 году при поддержке МИД России, российских регионов, общественных организаций и фондов, а также посольства РФ по всей территории Молдавии была проведена реставрация 16 мемориалов.

https://ria.ru/20210509/kishinev-1731559948.html

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россия, игорь додон, молдавия, в мире