https://ria.ru/20210509/minuta-1731600435.html
Минута молчания. Прямая трансляция
Минута молчания. Прямая трансляция
В день 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, 9 Мая, в 18:55 по московскому времени объявили минуту молчания. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T18:55
2021-05-09T18:55
2021-05-09T21:31
день победы-2021
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731602947_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f986a736afd68386b5a0e9fd4bae5a1d.jpg
В день 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, 9 Мая, в 18:55 по московскому времени объявили минуту молчания.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731602947_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_6b29d95118a155a708c8ba742ea1451b.jpg
Минута молчания памяти павших во время Великой Отечественной войны
Вечный огонь у могилы неизвестного солдата. Минута молчания в День Победы в память павших в годы Великой Отечественной войны.
2021-05-09T18:55
true
PT1M26S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, россия, общество
Минута молчания. Прямая трансляция
В день 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, 9 Мая, в 18:55 по московскому времени объявили минуту молчания.
2021-05-09T18:55
true
PT1M26S
Минута молчания. Прямая трансляция
18:55 09.05.2021 (обновлено: 21:31 09.05.2021)
В день 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, 9 Мая, в 18:55 по московскому времени объявили минуту молчания.