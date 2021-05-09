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Минута молчания. Прямая трансляция

Минута молчания. Прямая трансляция

В день 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, 9 Мая, в 18:55 по московскому времени объявили минуту молчания. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T18:55

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день победы-2021

россия

общество

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В день 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, 9 Мая, в 18:55 по московскому времени объявили минуту молчания.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Минута молчания памяти павших во время Великой Отечественной войны Вечный огонь у могилы неизвестного солдата. Минута молчания в День Победы в память павших в годы Великой Отечественной войны. 2021-05-09T18:55 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, россия, общество