https://ria.ru/20210509/metro-1731613301.html
В Москве поезда проезжают станцию "Парк Победы" без остановки
В Москве поезда проезжают станцию "Парк Победы" без остановки
Поезда временно проезжают станцию метро "Парк Победы" в Москве без остановки во избежание скопления людей, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T21:38
2021-05-09T21:38
2021-05-09T21:38
россия
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600476290_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_46cf1afb23dc4a626876e881384870cc.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Поезда временно проезжают станцию метро "Парк Победы" в Москве без остановки во избежание скопления людей, сообщает столичный департамент транспорта."Во избежание скопления людей некоторые поезда Арбатско-Покровской линии (3) временно проезжают станцию "Парк Победы" без остановки. Будьте внимательны", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
https://ria.ru/20210508/parad-1731503583.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600476290_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a4c1a849d3c1db815e14e4b7e2805edd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, общество