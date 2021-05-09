https://ria.ru/20210509/metro-1731613301.html

В Москве поезда проезжают станцию "Парк Победы" без остановки

В Москве поезда проезжают станцию "Парк Победы" без остановки

Поезда временно проезжают станцию метро "Парк Победы" в Москве без остановки во избежание скопления людей, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T21:38

2021-05-09T21:38

2021-05-09T21:38

россия

москва

общество

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Поезда временно проезжают станцию метро "Парк Победы" в Москве без остановки во избежание скопления людей, сообщает столичный департамент транспорта."Во избежание скопления людей некоторые поезда Арбатско-Покровской линии (3) временно проезжают станцию "Парк Победы" без остановки. Будьте внимательны", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

https://ria.ru/20210508/parad-1731503583.html

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россия, москва, общество