Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/memorial-1731577529.html
В Самаре открыли мемориал "Генералы земли Самарской"
В Самаре открыли мемориал "Генералы земли Самарской"
Мемориал "Генералы земли Самарской" торжественно открыли в Самаре в День Победы, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T14:25
2021-05-09T16:55
день победы-2021
россия
госдума рф
александр хинштейн
дмитрий азаров
фрунзе
самарская область
ржев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731577020_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_6c0a4af0fcb69ab648560fd5db39b62e.jpg
САМАРА, 9 мая - РИА Новости. Мемориал "Генералы земли Самарской" торжественно открыли в Самаре в День Победы, сообщает пресс-служба Центрального военного округа."В Самаре в День Победы у штаба Второй общевойсковой армии Центрального военного округа - на улице Фрунзе - торжественно открыли мемориал "Генералы земли Самарской", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, автором монумента стал Константин Фомин, который ранее завершил свою работу над мемориалом под Ржевом. На памятных досках в Самаре высечены имена 179 уроженцев области - участников Великой Отечественной войны, имевших высшие офицерские звания Вооруженных сил и органов госбезопасности, среди них 18 Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда.В сообщении отмечается, что в церемонии открытия монумента приняли участие командующий 2-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Колотовкин, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Госдумы Александр Хинштейн, представители правительства и силовых ведомств региона, руководители военной контрразведки 2-й общевойсковой армии, ветераны, военнослужащие, юнармейцы, школьники и кадеты.
россия
фрунзе
самарская область
ржев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731577020_77:0:1216:854_1920x0_80_0_0_a5b6edbcfc6845daa42c0e0c6b3f3939.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, александр хинштейн, дмитрий азаров, фрунзе, самарская область, ржев, общество

В Самаре открыли мемориал "Генералы земли Самарской"

14:25 09.05.2021 (обновлено: 16:55 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Правительство Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров на открытии мемориала "Генералы земли Самарской"
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на открытии мемориала Генералы земли Самарской - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Правительство Самарской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 9 мая - РИА Новости. Мемориал "Генералы земли Самарской" торжественно открыли в Самаре в День Победы, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"В Самаре в День Победы у штаба Второй общевойсковой армии Центрального военного округа - на улице Фрунзе - торжественно открыли мемориал "Генералы земли Самарской", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, автором монумента стал Константин Фомин, который ранее завершил свою работу над мемориалом под Ржевом. На памятных досках в Самаре высечены имена 179 уроженцев области - участников Великой Отечественной войны, имевших высшие офицерские звания Вооруженных сил и органов госбезопасности, среди них 18 Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда.
В сообщении отмечается, что в церемонии открытия монумента приняли участие командующий 2-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Колотовкин, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Госдумы Александр Хинштейн, представители правительства и силовых ведомств региона, руководители военной контрразведки 2-й общевойсковой армии, ветераны, военнослужащие, юнармейцы, школьники и кадеты.
 
День Победы-2021РоссияГосдума РФАлександр ХинштейнДмитрий АзаровФрунзеСамарская областьРжевОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09WSJ: жена Билла Гейтса начала готовиться к разводу в 2019 году
02:54На Кубе возложили цветы у мавзолея павших советских солдат
02:50Венесуэльцы устроили флешмоб в честь Дня Победы
02:40WSJ: США могут перебросить войска из Афганистана ближе к границам России
02:24Россиянам назвали способы повысить зарплату на треть
02:20Кадыров потребовал от Израиля извинений за столкновения с палестинцами
02:10Эксперт предупредил об опасности плесени на стенах квартир
02:02Бывший мэр Риги раскритиковал власти за закрытие памятника Освободителям
01:56На Украине избили стрингера Ruptly после интервью у прохожих о Дне Победы
01:54"Может не надо ехать?" Манижа ответила критикам песни для Евровидения
01:29Пушков рассказал, о какой России мечтает Байден
01:15Эксперты объяснили опасность платежей с телефоном в руках
00:49Источник сообщил о гибели 16 человек при подрыве автобуса в Афганистане
00:47В Братиславе младенца насмерть зажало дверьми лифта
00:43Израиль обвинил ХАМАС в запуске двух ракет
00:25В Иерусалиме 14 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
00:14При взрыве у полицейского участка в Сомали погибли шесть человек
23:57Девушку, пропавшую под Волгоградом, нашли мертвой
23:46Дипломат предостерег от глумления над подвигом советских воинов
23:42Армия Чада заявила об уничтожении повстанцев
Лента новостейМолния