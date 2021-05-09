В Самаре открыли мемориал "Генералы земли Самарской"
14:25 09.05.2021 (обновлено: 16:55 09.05.2021)
© РИА Новости / Правительство Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров на открытии мемориала "Генералы земли Самарской"
САМАРА, 9 мая - РИА Новости. Мемориал "Генералы земли Самарской" торжественно открыли в Самаре в День Победы, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"В Самаре в День Победы у штаба Второй общевойсковой армии Центрального военного округа - на улице Фрунзе - торжественно открыли мемориал "Генералы земли Самарской", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, автором монумента стал Константин Фомин, который ранее завершил свою работу над мемориалом под Ржевом. На памятных досках в Самаре высечены имена 179 уроженцев области - участников Великой Отечественной войны, имевших высшие офицерские звания Вооруженных сил и органов госбезопасности, среди них 18 Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда.
В сообщении отмечается, что в церемонии открытия монумента приняли участие командующий 2-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Колотовкин, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Госдумы Александр Хинштейн, представители правительства и силовых ведомств региона, руководители военной контрразведки 2-й общевойсковой армии, ветераны, военнослужащие, юнармейцы, школьники и кадеты.