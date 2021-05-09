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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210509/manizha-1731532412.html
"Моя победительница": иностранцы восхитились видео с репетиции Манижи
"Моя победительница": иностранцы восхитились видео с репетиции Манижи
Зарубежные пользователи оценили первую репетицию певицы Манижи, представляющей Россию на Евровидении-2021 с песней "Russian Woman". РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T06:48
2021-05-09T07:46
культура
евровидение-2021
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Зарубежные пользователи оценили первую репетицию певицы Манижи, представляющей Россию на Евровидении-2021 с песней "Russian Woman".Ранее на YouTube-канале международного вокального конкурса опубликовали видеозапись с выступлением россиянки на сцене Ahoy в Роттердаме. Исполнительница появилась на сцене в наряде, сшитом из лоскутов ткани, которые прислали из всех регионов России. Затем Манижа продолжила шоу в ярко-красном комбинезоне.Многие комментаторы эмоционально высказались о номере российской певицы и похвалили текстовую составляющую композиции."Да, не бойся, красотка! Меня действительно не волнует, что обо мне говорят. Манижа — моя победительница в этом году. Слушаю ее песню каждый день с 8 марта. Я бы отдала все, чтобы увидеть, как она поднимает хрустальный микрофон над головой и ставит на место всех своих хейтеров! Она заслуживает это! И знаете, что? Я буду голосовать за нее в полуфинале и финале двадцать раз! Удачи, красавица", — написала пользовательница под ником S."Я говорю вам — королева Манижа может снести крышу любому и зажечь! Пожалуйста, дорогая Европа — голосуй за нее 18 мая! Ты действительно заставляешь гордиться собой. Ты настоящая победительница", — считает Grazel Thaddeus."С любовью из Сербии. Поддерживаю песню России", — прокомментировал ролик TREF TV."Почему это так невероятно… Я просто обожаю эту песню! Давай, Россия, с огромной любовью из Греции", — обратился Pandalover."Наконец-то Россия решила петь на русском. Великолепный язык, удачи", — заключил Paul B из Польши.
https://ria.ru/20210508/manizha-1731494036.html
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евровидение-2021, россия, музыка, польша, франция, сербия, греция, турция, европа

"Моя победительница": иностранцы восхитились видео с репетиции Манижи

06:48 09.05.2021 (обновлено: 07:46 09.05.2021)
 
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Зарубежные пользователи оценили первую репетицию певицы Манижи, представляющей Россию на Евровидении-2021 с песней "Russian Woman".
Ранее на YouTube-канале международного вокального конкурса опубликовали видеозапись с выступлением россиянки на сцене Ahoy в Роттердаме. Исполнительница появилась на сцене в наряде, сшитом из лоскутов ткани, которые прислали из всех регионов России. Затем Манижа продолжила шоу в ярко-красном комбинезоне.
Многие комментаторы эмоционально высказались о номере российской певицы и похвалили текстовую составляющую композиции.

"Победительница! Точно проголосую за нее в финале! Люблю тебя, Россия. Из Франции", — написал Rémiconic.

"Да, не бойся, красотка! Меня действительно не волнует, что обо мне говорят. Манижа — моя победительница в этом году. Слушаю ее песню каждый день с 8 марта. Я бы отдала все, чтобы увидеть, как она поднимает хрустальный микрофон над головой и ставит на место всех своих хейтеров! Она заслуживает это! И знаете, что? Я буду голосовать за нее в полуфинале и финале двадцать раз! Удачи, красавица", — написала пользовательница под ником S.

"Это такая самобытная и цепляющая песня с удивительной лирикой, и она поет ее с такой самоотдачей. Привет из Польши", — высказался momo's forehead.

"Я говорю вам — королева Манижа может снести крышу любому и зажечь! Пожалуйста, дорогая Европа — голосуй за нее 18 мая! Ты действительно заставляешь гордиться собой. Ты настоящая победительница", — считает Grazel Thaddeus.
Кадр видео Manizha - Russian Woman - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
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"С любовью из Сербии. Поддерживаю песню России", — прокомментировал ролик TREF TV.

"Это настоящий культурный шок. Мелодия реально цепляет. Любовь", — пишет Eren Aygün из Турции.

"Почему это так невероятно… Я просто обожаю эту песню! Давай, Россия, с огромной любовью из Греции", — обратился Pandalover.
"Наконец-то Россия решила петь на русском. Великолепный язык, удачи", — заключил Paul B из Польши.
Кадр видео Manizha - Russian Woman - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
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