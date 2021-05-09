https://ria.ru/20210509/manizha-1731532412.html

"Моя победительница": иностранцы восхитились видео с репетиции Манижи

"Моя победительница": иностранцы восхитились видео с репетиции Манижи

Зарубежные пользователи оценили первую репетицию певицы Манижи, представляющей Россию на Евровидении-2021 с песней "Russian Woman". РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T06:48

2021-05-09T06:48

2021-05-09T07:46

культура

евровидение-2021

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Зарубежные пользователи оценили первую репетицию певицы Манижи, представляющей Россию на Евровидении-2021 с песней "Russian Woman".Ранее на YouTube-канале международного вокального конкурса опубликовали видеозапись с выступлением россиянки на сцене Ahoy в Роттердаме. Исполнительница появилась на сцене в наряде, сшитом из лоскутов ткани, которые прислали из всех регионов России. Затем Манижа продолжила шоу в ярко-красном комбинезоне.Многие комментаторы эмоционально высказались о номере российской певицы и похвалили текстовую составляющую композиции."Да, не бойся, красотка! Меня действительно не волнует, что обо мне говорят. Манижа — моя победительница в этом году. Слушаю ее песню каждый день с 8 марта. Я бы отдала все, чтобы увидеть, как она поднимает хрустальный микрофон над головой и ставит на место всех своих хейтеров! Она заслуживает это! И знаете, что? Я буду голосовать за нее в полуфинале и финале двадцать раз! Удачи, красавица", — написала пользовательница под ником S."Я говорю вам — королева Манижа может снести крышу любому и зажечь! Пожалуйста, дорогая Европа — голосуй за нее 18 мая! Ты действительно заставляешь гордиться собой. Ты настоящая победительница", — считает Grazel Thaddeus."С любовью из Сербии. Поддерживаю песню России", — прокомментировал ролик TREF TV."Почему это так невероятно… Я просто обожаю эту песню! Давай, Россия, с огромной любовью из Греции", — обратился Pandalover."Наконец-то Россия решила петь на русском. Великолепный язык, удачи", — заключил Paul B из Польши.

https://ria.ru/20210508/manizha-1731494036.html

https://ria.ru/20210508/manizha-1731489321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евровидение-2021, россия, музыка, польша, франция, сербия, греция, турция, европа