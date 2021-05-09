"Моя победительница": иностранцы восхитились видео с репетиции Манижи
06:48 09.05.2021 (обновлено: 07:46 09.05.2021)
Ранее на YouTube-канале международного вокального конкурса опубликовали видеозапись с выступлением россиянки на сцене Ahoy в Роттердаме. Исполнительница появилась на сцене в наряде, сшитом из лоскутов ткани, которые прислали из всех регионов России. Затем Манижа продолжила шоу в ярко-красном комбинезоне.
Многие комментаторы эмоционально высказались о номере российской певицы и похвалили текстовую составляющую композиции.
"Победительница! Точно проголосую за нее в финале! Люблю тебя, Россия. Из Франции", — написал Rémiconic.
"Да, не бойся, красотка! Меня действительно не волнует, что обо мне говорят. Манижа — моя победительница в этом году. Слушаю ее песню каждый день с 8 марта. Я бы отдала все, чтобы увидеть, как она поднимает хрустальный микрофон над головой и ставит на место всех своих хейтеров! Она заслуживает это! И знаете, что? Я буду голосовать за нее в полуфинале и финале двадцать раз! Удачи, красавица", — написала пользовательница под ником S.
"Это такая самобытная и цепляющая песня с удивительной лирикой, и она поет ее с такой самоотдачей. Привет из Польши", — высказался momo's forehead.
"Я говорю вам — королева Манижа может снести крышу любому и зажечь! Пожалуйста, дорогая Европа — голосуй за нее 18 мая! Ты действительно заставляешь гордиться собой. Ты настоящая победительница", — считает Grazel Thaddeus.
"С любовью из Сербии. Поддерживаю песню России", — прокомментировал ролик TREF TV.
"Почему это так невероятно… Я просто обожаю эту песню! Давай, Россия, с огромной любовью из Греции", — обратился Pandalover.
"Наконец-то Россия решила петь на русском. Великолепный язык, удачи", — заключил Paul B из Польши.