https://ria.ru/20210509/london-1731580667.html

В Лондоне почтили память советских солдат, погибших в годы войны

В Лондоне почтили память советских солдат, погибших в годы войны

Память советских солдат, погибших в годы Великой отечественной войны, почтили жители Лондона. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T14:56

2021-05-09T14:56

2021-05-09T14:56

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ЛОНДОН, 9 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Память советских солдат, погибших в годы Великой отечественной войны, почтили жители Лондона.Как передает корреспондент РИА Новости, 9 мая у Советского воинского мемориала собрались несколько десятков человек, послы стран СНГ и представители местной власти. Собравшиеся возложили венки и цветы к мемориалу, почтили минутой молчания память погибших. Церемония из-за карантинных ограничений была краткой, собравшиеся соблюдали социальную дистанцию. Отдавая дань памяти погибшим, послы Азербайджана и Армении пришли к мемориалу вместе, несмотря на недавний конфликт двух стран."Сегодняшнее возложение проходит по-прежнему в условиях жестких ограничений. Но уже сейчас атмосфера другая, нежели год назад - собралось больше народа, больше людей принесли цветы и все проходит более торжественно. Мы отметим 80-летие нападения фашистской Германии на Советский Союз 22 июня в полную силу и со всеми теми, кто хочет в этом участвовать", - сказал посол РФ Андрей Келин российским журналистам.Он отметил, что в Британии не пытаются переписать итоги Второй мировой войны.Ранее в беседе с РИА Новости представитель посольства отметил, что дипломаты при содействии британской стороны следят за советскими воинскими захоронениями и открывают новые памятники."В прошлом году были открыты мемориалы в Манчестере и Эроле (Шотландия), поддерживаются воинские захоронения в других частях страны", - рассказал представитель посольства.По его словам, в Британии имеются 19 воинских захоронений.Посол России Келин, говоря о сотрудничестве СССР и Британии в годы Второй мировой войны, отметил, что оно стало ключевым фактором, позволившим одержать победу над нацистами.Келин подчеркнул, что сегодня, когда у наших стран есть противоречия, а отношения переживают один из худших периодов, Россия не намерена отказываться от диалога."В нынешней непростой международной повестке необходимость и возможности для диалога появляются регулярно, но для этого нужна политическая воля. С нашей стороны в ней недостатка нет", - сказал посол.Келин отметил, что дипломаты в рамках празднования Дня Победы проведут инспекцию всех советских воинских захоронений в Британии. Представители объединений соотечественников проведут 9 мая торжественные мероприятия в Белфасте, Данди, Лидсе, Манчестере, Нотингеме и Эроле.

https://ria.ru/20210509/polsha-1731579648.html

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731578635.html

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731477522.html

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великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей келин, снг, великобритания, лондон, манчестер, в мире