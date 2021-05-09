https://ria.ru/20210509/london-1731580667.html
В Лондоне почтили память советских солдат, погибших в годы войны
В Лондоне почтили память советских солдат, погибших в годы войны
Память советских солдат, погибших в годы Великой отечественной войны, почтили жители Лондона. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T14:56
2021-05-09T14:56
2021-05-09T14:56
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ЛОНДОН, 9 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Память советских солдат, погибших в годы Великой отечественной войны, почтили жители Лондона.Как передает корреспондент РИА Новости, 9 мая у Советского воинского мемориала собрались несколько десятков человек, послы стран СНГ и представители местной власти. Собравшиеся возложили венки и цветы к мемориалу, почтили минутой молчания память погибших. Церемония из-за карантинных ограничений была краткой, собравшиеся соблюдали социальную дистанцию. Отдавая дань памяти погибшим, послы Азербайджана и Армении пришли к мемориалу вместе, несмотря на недавний конфликт двух стран."Сегодняшнее возложение проходит по-прежнему в условиях жестких ограничений. Но уже сейчас атмосфера другая, нежели год назад - собралось больше народа, больше людей принесли цветы и все проходит более торжественно. Мы отметим 80-летие нападения фашистской Германии на Советский Союз 22 июня в полную силу и со всеми теми, кто хочет в этом участвовать", - сказал посол РФ Андрей Келин российским журналистам.Он отметил, что в Британии не пытаются переписать итоги Второй мировой войны.Ранее в беседе с РИА Новости представитель посольства отметил, что дипломаты при содействии британской стороны следят за советскими воинскими захоронениями и открывают новые памятники."В прошлом году были открыты мемориалы в Манчестере и Эроле (Шотландия), поддерживаются воинские захоронения в других частях страны", - рассказал представитель посольства.По его словам, в Британии имеются 19 воинских захоронений.Посол России Келин, говоря о сотрудничестве СССР и Британии в годы Второй мировой войны, отметил, что оно стало ключевым фактором, позволившим одержать победу над нацистами.Келин подчеркнул, что сегодня, когда у наших стран есть противоречия, а отношения переживают один из худших периодов, Россия не намерена отказываться от диалога."В нынешней непростой международной повестке необходимость и возможности для диалога появляются регулярно, но для этого нужна политическая воля. С нашей стороны в ней недостатка нет", - сказал посол.Келин отметил, что дипломаты в рамках празднования Дня Победы проведут инспекцию всех советских воинских захоронений в Британии. Представители объединений соотечественников проведут 9 мая торжественные мероприятия в Белфасте, Данди, Лидсе, Манчестере, Нотингеме и Эроле.
https://ria.ru/20210509/polsha-1731579648.html
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россия, андрей келин, снг, великобритания, лондон, манчестер, в мире
ЛОНДОН, 9 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Память советских солдат, погибших в годы Великой отечественной войны, почтили жители Лондона.
Как передает корреспондент РИА Новости, 9 мая у Советского воинского мемориала собрались несколько десятков человек, послы стран СНГ
и представители местной власти. Собравшиеся возложили венки и цветы к мемориалу, почтили минутой молчания память погибших. Церемония из-за карантинных ограничений была краткой, собравшиеся соблюдали социальную дистанцию. Отдавая дань памяти погибшим, послы Азербайджана
и Армении
пришли к мемориалу вместе, несмотря на недавний конфликт двух стран.
"Сегодняшнее возложение проходит по-прежнему в условиях жестких ограничений. Но уже сейчас атмосфера другая, нежели год назад - собралось больше народа, больше людей принесли цветы и все проходит более торжественно. Мы отметим 80-летие нападения фашистской Германии на Советский Союз 22 июня в полную силу и со всеми теми, кто хочет в этом участвовать", - сказал посол РФ Андрей Келин российским журналистам.
Он отметил, что в Британии не пытаются переписать итоги Второй мировой войны.
"Здесь - нет. Британия чтит традиции, хорошо понимает историю. И таких проявлений, как разрушение памятников и возвеличивание нацизма, как это иногда происходит в восточноевропейских странах, нет. Здесь серьезно относятся к истории и тому, что случилось во Второй мировой войне и роли Советского Союза в победе", - сказал посол.
Ранее в беседе с РИА Новости представитель посольства отметил, что дипломаты при содействии британской стороны следят за советскими воинскими захоронениями и открывают новые памятники.
"В прошлом году были открыты мемориалы в Манчестере и Эроле (Шотландия), поддерживаются воинские захоронения в других частях страны", - рассказал представитель посольства.
По его словам, в Британии имеются 19 воинских захоронений.
Посол России Келин, говоря о сотрудничестве СССР
и Британии в годы Второй мировой войны, отметил, что оно стало ключевым фактором, позволившим одержать победу над нацистами.
"Сотрудничество с Британией в годы войны стало одним из значимых факторов, позволивших добиться победы. Полные идеологические противники объединились перед лицом общей опасности. Это случилось и потому, что в британском руководстве возобладал здоровый прагматизм, было принято стратегически правильное решение отойти от антисоветских установок. Тяжелые времена требуют сплочения и объединения усилий", - сказал посол.
Келин подчеркнул, что сегодня, когда у наших стран есть противоречия, а отношения переживают один из худших периодов, Россия не намерена отказываться от диалога.
"В нынешней непростой международной повестке необходимость и возможности для диалога появляются регулярно, но для этого нужна политическая воля. С нашей стороны в ней недостатка нет", - сказал посол.
Келин отметил, что дипломаты в рамках празднования Дня Победы проведут инспекцию всех советских воинских захоронений в Британии. Представители объединений соотечественников проведут 9 мая торжественные мероприятия в Белфасте, Данди, Лидсе, Манчестере, Нотингеме и Эроле.