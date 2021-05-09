https://ria.ru/20210509/lnr-1731587280.html

В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков у линии соприкосновения

В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков у линии соприкосновения

Украина размещает вооружение и военную технику в населенных пунктах на своей территории, заявили в пресс-службе оборонного ведомства самопровозглашенной... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T15:53

2021-05-09T15:53

2021-05-09T19:55

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донецкая народная республика

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ЛУГАНСК, 9 мая — РИА Новости. Украина размещает вооружение и военную технику в населенных пунктах на своей территории, заявили в пресс-службе оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики.В частности, бронетехнику зафиксировали в селах Орехово и Крымское, а также вблизи Мироновского и Троицкого, расположенных у линии соприкосновения.Как подчеркнули в ведомстве, это нарушает третий пункт дополнительных мер обеспечения перемирия.По словам представителя оборонного ведомства, подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за украинскими силовиками, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и готовы по приказу командования оперативно реагировать на изменение обстановки.В Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они включают в себя полный запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательные и разведывательно-диверсионные действия.Гражданское противостояние продолжается в Донбассе семь лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждается на встречах в Минске. Стороны приняли несколько документов, направленных на деэскалацию, но перестрелки продолжаются.

https://ria.ru/20210508/donbass-1731454887.html

https://ria.ru/20210507/nato-1731375277.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире