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В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков у линии соприкосновения
В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков у линии соприкосновения
Украина размещает вооружение и военную технику в населенных пунктах на своей территории, заявили в пресс-службе оборонного ведомства самопровозглашенной... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T15:53
2021-05-09T19:55
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ЛУГАНСК, 9 мая — РИА Новости. Украина размещает вооружение и военную технику в населенных пунктах на своей территории, заявили в пресс-службе оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики.В частности, бронетехнику зафиксировали в селах Орехово и Крымское, а также вблизи Мироновского и Троицкого, расположенных у линии соприкосновения.Как подчеркнули в ведомстве, это нарушает третий пункт дополнительных мер обеспечения перемирия.По словам представителя оборонного ведомства, подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за украинскими силовиками, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и готовы по приказу командования оперативно реагировать на изменение обстановки.В Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они включают в себя полный запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательные и разведывательно-диверсионные действия.Гражданское противостояние продолжается в Донбассе семь лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждается на встречах в Минске. Стороны приняли несколько документов, направленных на деэскалацию, но перестрелки продолжаются.
https://ria.ru/20210508/donbass-1731454887.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков у линии соприкосновения

15:53 09.05.2021 (обновлено: 19:55 09.05.2021)
 
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военные в районе линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные в районе линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
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ЛУГАНСК, 9 мая — РИА Новости. Украина размещает вооружение и военную технику в населенных пунктах на своей территории, заявили в пресс-службе оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики.
В частности, бронетехнику зафиксировали в селах Орехово и Крымское, а также вблизи Мироновского и Троицкого, расположенных у линии соприкосновения.
Как подчеркнули в ведомстве, это нарушает третий пункт дополнительных мер обеспечения перемирия.
"На бывших позициях ВСУ в пределах участка разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое отмечено нахождение военнослужащего 92-й бригады ВС Украины", — добавили в ЛНР.
По словам представителя оборонного ведомства, подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за украинскими силовиками, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и готовы по приказу командования оперативно реагировать на изменение обстановки.
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