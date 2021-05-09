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Глава Кузбасса поздравил ветерана с Днем Победы во дворе его дома

Глава Кузбасса поздравил ветерана с Днем Победы во дворе его дома

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев принял участие в акции "Парад победы у дома ветерана", поздравив вместе с творческим коллективом 94-летнего... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T14:16

2021-05-09T14:16

2021-05-09T14:30

день победы-2021

россия

сергей цивилев

дальний восток

япония

кемеровская область

общество

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КЕМЕРОВО, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев принял участие в акции "Парад победы у дома ветерана", поздравив вместе с творческим коллективом 94-летнего фронтовика Павла Гончарова, сообщается в Telegram-канале главы региона."Губернатор Кузбасса поздравил с Днем Победы участника Великой Отечественной войны Павла Евсеевича Гончарова. Он служил на Дальнем Востоке, принимал участие в боевых действиях против Японии, после демобилизации работал в Мариинске на железной дороге. В августе 2021 года Павлу Евсеевичу исполнится 95 лет", – говорится в сообщении.Отмечается, что творческие коллективы исполнили для ветерана марш "Победа", "Катюшу" и легендарную песню "День Победы".

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дальний восток

япония

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей цивилев, дальний восток, япония, кемеровская область, общество