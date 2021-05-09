https://ria.ru/20210509/koronavirus-1731561057.html

Воробьев оценил вероятность новых ограничений по COVID-19 в Подмосковье

Воробьев оценил вероятность новых ограничений по COVID-19 в Подмосковье

Подмосковье не планирует вводить новые ограничения из-за коронавируса, заявил РИА Новости губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T11:37

2021-05-09T11:37

2021-05-09T12:10

распространение коронавируса

коронавирус в россии

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Подмосковье не планирует вводить новые ограничения из-за коронавируса, заявил РИА Новости губернатор региона Андрей Воробьев.По его словам, в регионе уже привито более 800 тысяч человек. "Идет вакцинация, не останавливается на праздники", - отметил Воробьев.Он уточнил, что дальнейшая задача - убеждать людей вакцинироваться.Неделю назад Воробьев отмечал, что ношение защитной маски стало правилом хорошего тона при нахождении в общественном пространстве.

московская область (подмосковье)

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2021

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коронавирус в россии, московская область (подмосковье), общество