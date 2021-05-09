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Воробьев оценил вероятность новых ограничений по COVID-19 в Подмосковье
Воробьев оценил вероятность новых ограничений по COVID-19 в Подмосковье
Подмосковье не планирует вводить новые ограничения из-за коронавируса, заявил РИА Новости губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T11:37
2021-05-09T11:37
2021-05-09T12:10
распространение коронавируса
коронавирус в россии
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Подмосковье не планирует вводить новые ограничения из-за коронавируса, заявил РИА Новости губернатор региона Андрей Воробьев.По его словам, в регионе уже привито более 800 тысяч человек. "Идет вакцинация, не останавливается на праздники", - отметил Воробьев.Он уточнил, что дальнейшая задача - убеждать людей вакцинироваться.Неделю назад Воробьев отмечал, что ношение защитной маски стало правилом хорошего тона при нахождении в общественном пространстве.
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коронавирус в россии, московская область (подмосковье), общество