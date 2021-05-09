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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210509/koronavirus-1731538774.html
В Индии за сутки выявили более 400 тысяч случаев заражения коронавирусом
В Индии за сутки выявили более 400 тысяч случаев заражения коронавирусом
Число новых заболевших коронавирусом в Индии в четвертый раз с начала пандемии превысило отметку в 400 тысяч, за минувшие сутки в стране выявлено 403,7 тысяч... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T08:51
2021-05-09T08:51
распространение коронавируса
уттар-прадеш
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здоровье - общество
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мая – РИА Новости. Число новых заболевших коронавирусом в Индии в четвертый раз с начала пандемии превысило отметку в 400 тысяч, за минувшие сутки в стране выявлено 403,7 тысяч новых заболевших сообщает минздрав.Страна находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 22,2 миллиона. Выздоровели более 18,3 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 242 тысячи человек.Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 увеличилось до более чем 3,7 миллиона.По данным минздрава, лидером среди штатов страны по числу заболевших остается Махараштра – за минувшие сутки там выявлены 56,5 тысячи заболевших, всего в штате медпомощь получают более 630 тысяч человек. Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в штатах Карнатака (47 563), Керала (42 972), Тамилнад (27 397) и Уттар-Прадеш (26 636).При этом минздрав отметил, что прививку от коронавируса в Индии получили более 169 миллионов человек, за последние сутки число вакцинированных выросло на 2 миллиона.
https://ria.ru/20210419/koronavirus-1729003170.html
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уттар-прадеш, керала, карнатака, здоровье - общество, индия, в мире

В Индии за сутки выявили более 400 тысяч случаев заражения коронавирусом

08:51 09.05.2021
 
© РИА Новости / Идрис Мухамед / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одной из больниц Дели
Медицинские работники в одной из больниц Дели - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Идрис Мухамед
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мая – РИА Новости. Число новых заболевших коронавирусом в Индии в четвертый раз с начала пандемии превысило отметку в 400 тысяч, за минувшие сутки в стране выявлено 403,7 тысяч новых заболевших сообщает минздрав.
Страна находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 22,2 миллиона. Выздоровели более 18,3 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 242 тысячи человек.
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Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 увеличилось до более чем 3,7 миллиона.
По данным минздрава, лидером среди штатов страны по числу заболевших остается Махараштра – за минувшие сутки там выявлены 56,5 тысячи заболевших, всего в штате медпомощь получают более 630 тысяч человек. Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в штатах Карнатака (47 563), Керала (42 972), Тамилнад (27 397) и Уттар-Прадеш (26 636).
При этом минздрав отметил, что прививку от коронавируса в Индии получили более 169 миллионов человек, за последние сутки число вакцинированных выросло на 2 миллиона.
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