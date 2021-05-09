В Сербии заявили, что не допустят ревизии истории Второй мировой войны
© РИА-СовИнформБюро / Ольга Ландер / Перейти в фотобанкСоветские войска и югославские партизаны входят в Белград
© РИА-СовИнформБюро / Ольга Ландер
В рамках празднования Дня победы над фашизмом Попович вместе с главой представительства Россотрудничества Евгением Барановым и заместителем мэра Белграда Гораном Весичем в воскресенье утром возложили венки к мемориалу Освободителям Белграда, где расположены Вечный огонь, памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы.
"Мы должны сохранять память о наших великих предках, потому что народ без памяти – народ без будущего. Не надо скрывать, что россияне отдали свыше 25 миллионов жизней за свободу Европы и мира и что сербы после россиян понесли самые большие жертвы во Второй мировой войне (в процентном отношении к общему числу жителей - ред.). Некоторые пытаются это сегодня стереть, палачей представить жертвами и наоборот", - заявил журналистам сербский министр.
"Мы им этого не позволим, потому что история одна: сербы и россияне - победители во Второй мировой войне, они освободители всей Европы. А нацистская Германия, усташское Независимое государство Хорватия (НГХ) – монстры, которые совершили величайшие преступления и геноцид, но Сербия и Россия этого больше никогда не позволят", - подчеркнул Попович.
По его словам, "несмотря на давление Запада", Белград продолжит тесное взаимодействие с Москвой и привел в пример ожидаемое совместное производство вакцины "Спутник V", проект пригородной железной дороги Белграда и военно-техническое сотрудничество.
Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших при освобождении бойцов Красной армии.