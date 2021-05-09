https://ria.ru/20210509/ierusalim-1731526495.html

Ближневосточный "квартет" оценил ситуацию в Восточном Иерусалиме

Ближневосточный "квартет" оценил ситуацию в Восточном Иерусалиме

Спецпредставители "квартета" по ближневосточному урегулированию выражают глубокую озабоченность из-за актов насилия в Восточном Иерусалиме, призывают власти... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T01:01

2021-05-09T01:01

2021-05-09T01:01

беспорядки в восточном иерусалиме

красный полумесяц

палестинская национальная администрация

махмуд аббас

москва

иерусалим

оон

восточный иерусалим

сша

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Спецпредставители "квартета" по ближневосточному урегулированию выражают глубокую озабоченность из-за актов насилия в Восточном Иерусалиме, призывают власти Израиля не допустить обострения ситуации, говорится в совместном заявлении "квартета", опубликованном на сайте МИД России.Консультации спецпредставителей "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию, в который входят РФ, США, ООН и ЕС, прошли 8 мая.Спецпредставители также обеспокоены провокационными заявлениями "некоторых политиков, запуском ракет и воздушных шаров с зажигательной смесью из сектора Газа в сторону Израиля и нападениями на палестинские фермы на Западном берегу реки Иордан". Обеспокоены спецпредставители и возможным выселением палестинских семей из мест их проживания. "Призываем власти Израиля проявить сдержанность и отказаться от действий, грозящих дальнейшим обострением обстановки в священный для мусульман месяц Рамадан. Обращаемся с призывом ко всем сторонам соблюдать и уважать статус-кво святых мест", - говорится в сообщении.В заявлении также отметили, что ответственность за противодействие экстремистам несут обе стороны. "В данном контексте "квартет" подтверждает приверженность достижению "двухгосударственного" урегулирования через переговоры", - добавили в заявлении.В ночь на субботу масштабные столкновения между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции вспыхнули в Восточном Иерусалиме. По данным Красного Полумесяца, 205 палестинцев были ранены, израильская полиция сообщила о 17 пострадавших стражах порядка. Полиция Израиля в субботу превентивно задержала около 20 человек в Восточном Иерусалиме в связи с подозрением, что они могут принять участие в беспорядках в субботу вечером и в последующих дни.Волнения в пятницу вечером вспыхнули сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего уже больше недели продолжаются акции протеста, перерастающие в беспорядки. На фоне этого глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН запросить заседание Совета Безопасности для обсуждения событий в Восточном Иерусалиме.Спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд выразил в четверг озабоченность в связи с ситуацией в Восточном Иерусалиме и призвал Израиль "прекратить снос и выселение в соответствии с его обязательствами и в соответствии с международным гуманитарным правом". Озабоченность в связи с ростом напряженности выразили также в МИД РФ, призвав стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации. ЕС также призвал к деэскалации ситуации.Ближневосточный квартет - группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта. Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами, Израилем и Палестиной, проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.

https://ria.ru/20210508/ierusalim-1731492283.html

https://ria.ru/20210508/politseyskiy-1731452613.html

москва

иерусалим

восточный иерусалим

сша

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Трагедия в Израиле: в давке пострадали сотни человек В ночь на 30 апреля в Израиле произошла трагедия, унесшая жизни 44 человек. Около 150 пострадало. Впервые с начала пандемии верующие собрались на массовый религиозный праздник на горе Мерон. Сотни паломников разместились на трибунах, они участвовали в церемонии и жгли костры. Внезапно часть конструкции трибуны начала рушиться, люди, стоявшие плотной стеной, стали падать. Возникла паника, участники события ринулись к выходу, неуправляемая толпа давила упавших. Вскоре район был оцеплен полицией, началась эвакуация людей. На место трагедии прибыло несколько вертолетов ВВС, работают сотни спасателей и военных. 2021-05-09T01:01 true PT2M00S

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