https://ria.ru/20210509/gorka-1730658412.html

Поминки или веселье: Красная горка поставила россиян перед выбором

Поминки или веселье: Красная горка поставила россиян перед выбором

У православных христиан — Фомина неделя. В народе говорят: Красная горка. Некогда ее отмечали весело и с размахом, однако традиции заметно изменились. О... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T08:00

2021-05-09T08:00

2021-05-09T08:02

религия и мировоззрение

пасха

русская православная церковь

москва

светлое христово воскресение. пасха

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. У православных христиан — Фомина неделя. В народе говорят: Красная горка. Некогда ее отмечали весело и с размахом, однако традиции заметно изменились. О предыстории праздника и его особенностях — в материале РИА Новости."Блаженное неверие"Церковное название праздника зачастую поражает далеких от веры людей. Антипасха — именно так его именуют в календаре. Сразу возникает аллюзия с чем-то плохим — например, с антихристом, который, согласно Писанию, явится перед концом света.Да и сама история даты в целом не самая приятная для верующих: она о том, как один из ближайших учеников Христа засомневался в его воскресении. Речь идет об апостоле Фоме.Евангелист Иоанн четко проводит контраст между ним и остальными апостолами. Те на третий день после распятия заперлись в Сионской горнице, месте совершения Тайной вечери, опасаясь, что их тоже казнят. Но вместо римских воинов им явился Спаситель со словами "Мир вам!" Потом показал "руки и ноги и ребра Свои", и ученики уверовали в его воскресение.Правда, не все, а одиннадцать. Двенадцатый — Фома — поставил ультиматум: "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю"."В наших песнопениях даже есть такая фраза: "О, блаженное неверие Фомы!" Само по себе сомнение как таковое Церковь не отвергает, не призывает людей веровать слепо и фанатично. Смятение апостола сердечное, искреннее: он опасался, что другие ученики его обманывают. И совершил дерзновенный подвиг — захотел, чтобы Бог явился ему. Господь ответил на его веру, как делает для всех людей: на восьмой день дал Фоме возможность физически убедиться (вложить перста в раны Спасителя. — Прим. ред.), что воскресение состоялось", — объясняет известный церковный публицист протоиерей Алексий Уминский.Именно с Фомой связано название "Антипасха". По-гречески слово "анти" означает, на самом деле, не "против чего-либо", а "вместо"."Это как бы еще одна Пасха, которая наступает повторно, уже для Фомы, — рассуждает Уминский. — Нам словно говорят о том, что Христос воскрес не иллюзорно, как призрак, а во плоти — и значит, событие реально. Потом это стало основой всего христианского вероучения".Начало сезонаПовод для праздничной радости не только вероучительный. Это первый день, когда можно венчаться. Церковный устав запрещает совершать таинство аж с февраля. Поэтому в народе пошла традиция бежать на Антипасху в загс."В этом году так совпало, что она приходится на май. А насчет этого месяца в народе есть поверье: если женишься, будешь всю жизнь маяться", — рассказывает фольклорист Екатерина Дорохова.Причем суеверие, по ее словам, появилось чисто из-за созвучия слов. И довольно недавно: нет никаких данных, что обычая придерживались на Руси. Напротив, этот период считали самым благоприятным для свадьбы.Поэтому начало "венчального сезона" отмечали в старину с особым размахом. В деревнях водили хороводы, сооружали качели, пели пасхальные песни. А начинали день с закликания весны — особых заклинаний. Для этого селяне собирались на высоком холме. Отсюда, по одной из версий, пошло народное название праздника — Красная горка.Самым веселым он был вот еще почему: сразу после начиналась посевная. Это, пожалуй, наиболее ответственный период в году — от него зависит выживание деревни. Для богатого урожая в Фомину неделю бросали на борозду скорлупу освященных яиц.Новое веяниеСейчас Красную горку отмечают не так широко, но она все равно остается одним из популярных праздников. Прежде всего у молодоженов: в первое воскресенье после Пасхи в Москве и области, например, расписывается в среднем более двух тысяч пар.Но в последние годы ученые фиксируют любопытную тенденцию — все больше россиян идут в этот день на кладбище. Хотя по церковным канонам поминать усопших в Фомину неделю нельзя. Для этого существует Радоница."Только она выпадает на рабочий день. А у нас в стране к усопшим особое отношение, поэтому люди соблюдают поминальные традиции, несмотря ни на что. И переносят обряды на Красную горку", — говорит Дорохова.Тем самым, по ее словам, дата приобретает совершенно иной смысл. Вполне возможно, что через несколько десятков лет россияне забудут, что она была связана со свадьбами и встречей весны. Как отмечает фольклорист, в народном представлении главные обычаи тех или иных праздников регулярно меняются: например, о популярных ныне "золовкиных посиделках" на Масленицу до революции не знали. Однако новые веяния Церковь поддерживает далеко не всегда. Вот и на Красную горку священники рекомендуют воздержаться от похода на кладбище. Церковный устав запрещает поминать усопших как на Пасху, так и в течение восьми дней после нее.

https://ria.ru/20210421/paskha-1729316321.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пасха, русская православная церковь, москва, светлое христово воскресение. пасха