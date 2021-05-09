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Силовики выпустили по территории ДНР десять мин, заявили в Донецке
Силовики выпустили по территории ДНР десять мин, заявили в Донецке
Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики десять мин калибром 120 миллиметров, заявил журналистам... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T08:28
2021-05-09T08:28
ситуация в днр и лнр
днр
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики десять мин калибром 120 миллиметров, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В 1.30 зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённого пункта Новоласпа. Выпущено десять мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ведомства.В воскресенье утром в ЛНР говорили, что украинские силовики один раз за сутки нарушили режим прекращения огня. По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь из гранатометов по подконтрольному ЛНР населенному пункту Желобок.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
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ситуация в днр и лнр, днр, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

Силовики выпустили по территории ДНР десять мин, заявили в Донецке

08:28 09.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагменты снаряда, найденные на месте минометного артобстрела
Фрагменты снаряда, найденные на месте минометного артобстрела - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики десять мин калибром 120 миллиметров, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В 1.30 зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённого пункта Новоласпа. Выпущено десять мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ведомства.
В воскресенье утром в ЛНР говорили, что украинские силовики один раз за сутки нарушили режим прекращения огня. По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь из гранатометов по подконтрольному ЛНР населенному пункту Желобок.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
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