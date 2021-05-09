https://ria.ru/20210509/donbass-1731536314.html

Силовики выпустили по территории ДНР десять мин, заявили в Донецке

Силовики выпустили по территории ДНР десять мин, заявили в Донецке

Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики десять мин калибром 120 миллиметров, заявил журналистам... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T08:28

2021-05-09T08:28

2021-05-09T08:28

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики десять мин калибром 120 миллиметров, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В 1.30 зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённого пункта Новоласпа. Выпущено десять мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ведомства.В воскресенье утром в ЛНР говорили, что украинские силовики один раз за сутки нарушили режим прекращения огня. По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь из гранатометов по подконтрольному ЛНР населенному пункту Желобок.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.

https://ria.ru/20210508/donbass-1731454887.html

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донецкая народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, днр, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире