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Силовики выпустили по территории ДНР десять мин, заявили в Донецке
Силовики выпустили по территории ДНР десять мин, заявили в Донецке
Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики десять мин калибром 120 миллиметров, заявил журналистам... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T08:28
2021-05-09T08:28
2021-05-09T08:28
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики десять мин калибром 120 миллиметров, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В 1.30 зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённого пункта Новоласпа. Выпущено десять мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ведомства.В воскресенье утром в ЛНР говорили, что украинские силовики один раз за сутки нарушили режим прекращения огня. По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь из гранатометов по подконтрольному ЛНР населенному пункту Желобок.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
https://ria.ru/20210508/donbass-1731454887.html
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ситуация в днр и лнр, днр, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире