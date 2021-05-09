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Сотрудник ДПС взял на руки чужого ребенка, чтобы показать едущую технику
Сотрудник ДПС взял на руки чужого ребенка, чтобы показать едущую технику
В Москве полицейский взял на руки ребенка, чтобы тот мог лучше рассмотреть военную технику, возвращающуюся с парада Победы на Красной площади. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T16:54
2021-05-09T16:54
2021-05-09T19:51
день победы-2021
день победы
парад победы
москва
общество
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Москве полицейский взял на руки ребенка, чтобы тот мог лучше рассмотреть военную технику, возвращающуюся с парада Победы на Красной площади. Видео опубликовали в Twitter-аккаунте Вести.Ru.На кадрах видно, как сотрудник ДПС поднимает вышедшего на проезжую часть мальчика в тот момент, когда по улице проезжают гаубицы.Во время главного военного парада в Москве по брусчатке Красной площади прошли более 190 единиц современной и исторической военной техники.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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день победы, парад победы, москва, общество
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Москве полицейский взял на руки ребенка, чтобы тот мог лучше рассмотреть военную технику, возвращающуюся с парада Победы на Красной площади.
Видео опубликовали в Twitter-аккаунте
Вести.Ru.
На кадрах видно, как сотрудник ДПС поднимает вышедшего на проезжую часть мальчика в тот момент, когда по улице проезжают гаубицы.
Во время главного военного парада в Москве по брусчатке Красной площади прошли более 190 единиц современной и исторической военной техники.