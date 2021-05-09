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Сотрудник ДПС взял на руки чужого ребенка, чтобы показать едущую технику

Сотрудник ДПС взял на руки чужого ребенка, чтобы показать едущую технику

В Москве полицейский взял на руки ребенка, чтобы тот мог лучше рассмотреть военную технику, возвращающуюся с парада Победы на Красной площади. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T16:54

2021-05-09T16:54

2021-05-09T19:51

день победы-2021

день победы

парад победы

москва

общество

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Москве полицейский взял на руки ребенка, чтобы тот мог лучше рассмотреть военную технику, возвращающуюся с парада Победы на Красной площади. Видео опубликовали в Twitter-аккаунте Вести.Ru.На кадрах видно, как сотрудник ДПС поднимает вышедшего на проезжую часть мальчика в тот момент, когда по улице проезжают гаубицы.Во время главного военного парада в Москве по брусчатке Красной площади прошли более 190 единиц современной и исторической военной техники.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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