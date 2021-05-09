https://ria.ru/20210509/desantniki-1731610819.html
Американские десантники получили травмы при высадке на учениях в Эстонии
Американские десантники получили травмы при высадке на учениях в Эстонии
Десять американских десантников доставили в больницу с легкими травмами после неудачного приземления на учениях Swift Response в Эстонии, сообщило Postimees. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T21:00
2021-05-09T21:00
2021-05-09T21:35
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая — РИА Новости. Десять американских десантников доставили в больницу с легкими травмами после неудачного приземления на учениях Swift Response в Эстонии, сообщило Postimees.В ночь на субботу около 600 военнослужащих 82-й дивизии ВДВ США десантировались на аэродром Нурмси Ярваского уезда. Также были сброшены боевая техника и снаряжение.Пресс-атташе американского посольства в Таллине Марк Нейлор подтвердил изданию этот инцидент. По его словам, это обычная часть воздушных операций."Ни одна из травм не опасна для жизни, и большинство солдат вернулись к службе", — сказал он Postimees.Эстонские военные отмечают, что большинство десантников приступили к учениям сразу после десятичасового перелета с военной базы Форт-Брэгг в Северной Каролине. За десантированием следила прибывшая в Нурмси президент Эстонии Керсти Кальюлайд.В масштабном парашютном десанте приняли участие два американских генерала — командующий 8-м воздушно-десантным корпусом Майкл Курилла и командир 82-й воздушно-десантной дивизии Кристофер Донахью.Учения Swift Response начались в Эстонии 5 мая, они продлятся десять дней. В течение этого времени около 2500 тысяч военнослужащих Сил обороны Эстонии, США и Великобритании будут отрабатывать защиту страны в кризисной ситуации. В маневрах также задействованы более 20 самолетов и 25 вертолетов.Эти учения стали частью серии крупнейших за 25 лет маневров США в Европе Defender Europe. Они пройдут в 16 странах с участием 28 тысяч человек.
https://ria.ru/20210508/desant-1731491888.html
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керсти кальюлайд, эстония, сша, таллин, в мире