Власти Челябинска объяснили, почему отправили письмо умершему ветерану
ЧЕЛЯБИНСК, 9 мая – РИА Новости. Технический сбой стал причиной невнесения данных о смерти труженицы тыла, жительницы Челябинска Хадии Сафиной, на имя которой накануне Дня Победы было направлено властями поздравительное письмо, сообщили РИА Новости в воскресенье в министерстве социальных отношений региона.
В одном из Telegram-каналов размещено фото писем, одно из которых подписано челябинским губернатором Алексеем Текслером, а второе главой Челябинска Натальей Котовой. Оба письма были направлены накануне 9 мая 2021 года труженице тыла Хадии Ясовеевны Сафиной. Но Сафина скончалась еще в январе 2021 года.
По данным министерства социальных отношений региона, списки ветеранов Великой Отечественной войны для подготовки поздравлений от имени губернатора Челябинской области составляют территориальные управления социальной защиты населения. Далее обязательно проводится сверка данных с информацией ПФР и ЗАГС через единую государственную информационную систему.
"К сожалению, в связи с техническим сбоем данные о смерти ветерана в систему не поступили. В настоящее время мы разбираемся в причинах произошедшего и примем меры по исключению подобных ситуаций в дальнейшем", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что искренне сожалеют о случившемся и приносят извинения родственникам.