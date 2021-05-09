Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210509/chelyabinsk-1731610068.html
Власти Челябинска объяснили, почему отправили письмо умершему ветерану
Власти Челябинска объяснили, почему отправили письмо умершему ветерану
Технический сбой стал причиной невнесения данных о смерти труженицы тыла, жительницы Челябинска Хадии Сафиной, на имя которой накануне Дня Победы было... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T20:45
2021-05-09T20:45
алексей текслер
челябинск
челябинская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/16573/34/165733407_0:195:2563:1636_1920x0_80_0_0_e1e7aa020336781aa5bfcf245491b3d1.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 9 мая – РИА Новости. Технический сбой стал причиной невнесения данных о смерти труженицы тыла, жительницы Челябинска Хадии Сафиной, на имя которой накануне Дня Победы было направлено властями поздравительное письмо, сообщили РИА Новости в воскресенье в министерстве социальных отношений региона.В одном из Telegram-каналов размещено фото писем, одно из которых подписано челябинским губернатором Алексеем Текслером, а второе главой Челябинска Натальей Котовой. Оба письма были направлены накануне 9 мая 2021 года труженице тыла Хадии Ясовеевны Сафиной. Но Сафина скончалась еще в январе 2021 года.По данным министерства социальных отношений региона, списки ветеранов Великой Отечественной войны для подготовки поздравлений от имени губернатора Челябинской области составляют территориальные управления социальной защиты населения. Далее обязательно проводится сверка данных с информацией ПФР и ЗАГС через единую государственную информационную систему.В пресс-службе добавили, что искренне сожалеют о случившемся и приносят извинения родственникам.
челябинск
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/16573/34/165733407_0:0:2563:1923_1920x0_80_0_0_f7015c0294ba7b035db9bf28dcc27f53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей текслер, челябинск, челябинская область, общество

Власти Челябинска объяснили, почему отправили письмо умершему ветерану

20:45 09.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкВечный огонь
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 9 мая – РИА Новости. Технический сбой стал причиной невнесения данных о смерти труженицы тыла, жительницы Челябинска Хадии Сафиной, на имя которой накануне Дня Победы было направлено властями поздравительное письмо, сообщили РИА Новости в воскресенье в министерстве социальных отношений региона.
В одном из Telegram-каналов размещено фото писем, одно из которых подписано челябинским губернатором Алексеем Текслером, а второе главой Челябинска Натальей Котовой. Оба письма были направлены накануне 9 мая 2021 года труженице тыла Хадии Ясовеевны Сафиной. Но Сафина скончалась еще в январе 2021 года.
По данным министерства социальных отношений региона, списки ветеранов Великой Отечественной войны для подготовки поздравлений от имени губернатора Челябинской области составляют территориальные управления социальной защиты населения. Далее обязательно проводится сверка данных с информацией ПФР и ЗАГС через единую государственную информационную систему.

"К сожалению, в связи с техническим сбоем данные о смерти ветерана в систему не поступили. В настоящее время мы разбираемся в причинах произошедшего и примем меры по исключению подобных ситуаций в дальнейшем", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что искренне сожалеют о случившемся и приносят извинения родственникам.
 
Алексей ТекслерЧелябинскЧелябинская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54На Кубе возложили цветы у мавзолея павших советских солдат
02:50Венесуэльцы устроили флешмоб в честь Дня Победы
02:40WSJ: США могут перебросить войска из Афганистана ближе к границам России
02:24Россиянам назвали способы повысить зарплату на треть
02:20Кадыров потребовал от Израиля извинений за столкновения с палестинцами
02:10Эксперт предупредил об опасности плесени на стенах квартир
02:02Бывший мэр Риги раскритиковал власти за закрытие памятника Освободителям
01:56На Украине избили стрингера Ruptly после интервью у прохожих о Дне Победы
01:54"Может не надо ехать?" Манижа ответила критикам песни для Евровидения
01:29Пушков рассказал, о какой России мечтает Байден
01:15Эксперты объяснили опасность платежей с телефоном в руках
00:49Источник сообщил о гибели 16 человек при подрыве автобуса в Афганистане
00:47В Братиславе младенца насмерть зажало дверьми лифта
00:43Израиль обвинил ХАМАС в запуске двух ракет
00:25В Иерусалиме 14 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
00:14При взрыве у полицейского участка в Сомали погибли шесть человек
23:57Девушку, пропавшую под Волгоградом, нашли мертвой
23:46Дипломат предостерег от глумления над подвигом советских воинов
23:42Армия Чада заявила об уничтожении повстанцев
23:41Поиски главы омского Минздрава приостановили до утра
Лента новостейМолния