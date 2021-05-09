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В Москве закрыли северный вестибюль станции метро "Братиславская"
В Москве закрыли северный вестибюль станции метро "Братиславская"
Северный вестибюль станции "Братиславская" Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы закрыт по требованию полиции, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T18:22
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москва
общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Северный вестибюль станции "Братиславская" Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы закрыт по требованию полиции, сообщает столичный департамент транспорта."Северный вестибюль (выходы 4-6) станции "Братиславская" Люблинско-Дмитровской линии (10) закрыт по требованию полиции. Пользуйтесь южным вестибюлем станции (выходы 1-3)", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.Позднее в Telegram-канале сообщили о возобновлении работы вестибюля."Северный вестибюль станции "Братиславская" Люблинско-Дмитровской линии (10) работает в штатном режиме", – говорится в сообщении.
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россия, москва, общество

В Москве закрыли северный вестибюль станции метро "Братиславская"

18:22 09.05.2021 (обновлено: 20:48 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковское метро
Московское метро - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Северный вестибюль станции "Братиславская" Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы закрыт по требованию полиции, сообщает столичный департамент транспорта.
"Северный вестибюль (выходы 4-6) станции "Братиславская" Люблинско-Дмитровской линии (10) закрыт по требованию полиции. Пользуйтесь южным вестибюлем станции (выходы 1-3)", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
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Позднее в Telegram-канале сообщили о возобновлении работы вестибюля.
"Северный вестибюль станции "Братиславская" Люблинско-Дмитровской линии (10) работает в штатном режиме", – говорится в сообщении.
 
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