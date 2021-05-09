https://ria.ru/20210509/bratislavskaya-1731600874.html

В Москве закрыли северный вестибюль станции метро "Братиславская"

В Москве закрыли северный вестибюль станции метро "Братиславская"

Северный вестибюль станции "Братиславская" Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы закрыт по требованию полиции, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T18:22

2021-05-09T18:22

2021-05-09T20:48

россия

москва

общество

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Северный вестибюль станции "Братиславская" Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы закрыт по требованию полиции, сообщает столичный департамент транспорта."Северный вестибюль (выходы 4-6) станции "Братиславская" Люблинско-Дмитровской линии (10) закрыт по требованию полиции. Пользуйтесь южным вестибюлем станции (выходы 1-3)", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.Позднее в Telegram-канале сообщили о возобновлении работы вестибюля."Северный вестибюль станции "Братиславская" Люблинско-Дмитровской линии (10) работает в штатном режиме", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210508/parad-1731503583.html

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2021

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россия, москва, общество